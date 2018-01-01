В Крещенской купели

В праздник Крещения Господнего многие одесситы по православной традиции купаются в море. В нынешнем году в воду Одесского залива на Морвокзале окунулись около 300 человек.

Безопасность купальщиков обеспечивали водолазы, спасатели, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи.

Не забыли и о тех, кто достаточно продрог в холодной воде – ее температура не превышает +3 градуса – тут же кипел самовар. Всем желающим раздавали горячий чай и угощения – бутерброды и пряники.