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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Крещенской купели

Категория: Первая полоса / Новости


В Крещенской купели

В праздник Крещения Господнего многие одесситы по православной традиции купаются в море. В нынешнем году в воду Одесского залива на Морвокзале окунулись около 300 человек.

Безопасность купальщиков обеспечивали водолазы, спасатели, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи.

Не забыли и о тех, кто достаточно продрог в холодной воде – ее температура не превышает +3 градуса – тут же кипел самовар. Всем желающим раздавали горячий чай и угощения – бутерброды и пряники.

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В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
В Крещенской купели
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