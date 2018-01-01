Одесситы в праздник Крещения Господнего посещали храмы и совершали обряды омовения

Один из главных и самых древних церковных праздников у православных христиан – Крещение Господне, который отмечают 19 января.

Праздничное богослужение состоялось в этот день во всех православных храмах Одессы. А в церкви, носящей имя небесной покровительницы учащейся молодежи – Святой мученицы Татианы – на литургии царила особо возвышенная атмосфера и было очень многолюдно.

В основе праздника – евангельская история события земной жизни Иисуса Христа – его крещение Иоанном Предтечей (Крестителем) в водах реки Иордан. Согласно притче, таинство случилось, когда Сыну Божьему было тридцать лет. Второе название праздника – Богоявление. По Евангелию, в тот момент на Иисуса Христа сошел Святой Дух в виде голубя, а голос с неба провозгласил Божье благословение. С тех пор крестившиеся получают прощение грехов и возрождаются для новой жизни.

Праздником Крещения завершаются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января.

Праздничную литургию в студенческом Храме святой мученицы Татианы вместе с другими прихожанами и со своей семьей посетил народный депутат Украины Сергей Кивалов. По окончании службы он поздравил одесситов с праздником.

У нас есть хорошая семейная традиция – в православные праздники вместе быть в Храме, — поделился Сергей Кивалов. — Здесь сегодня и моя дочь, и самый младший член нашей семьи мой внук – Андрей, которому скоро исполнится три года. Вместе с нами он посещает храм, и ему это нравится. Это очень важно – с раннего возраста воспитывать ребенка в духе православия. Я до сих пор помню свое первое посещение храма вместе с мамой. Мне в то время было четыре года. И это было настолько ярким событием в моей жизни, что и сейчас, по прошествии полувека, я помню все в деталях. Важно, чтобы в семье соблюдались духовные традиции.

И, думаю, не удастся некоторым политикам расколоть православный мир, хотя такие тенденции прослеживаются. Мы должны и молитвами, и поступками защищать свою веру, свои православные традиции. Дорогие друзья, я искренне поздравляю всех с сегодняшним праздником! Нам сегодня очень нужны мир, здоровье и благополучие. Я хочу пожелать, чтобы в каждом доме был достаток, тепло, уют. Пусть нас всех хранит Господь! С праздником! С Крещением!

К окончанию праздничного богослужения вокруг Храма собралось много людей, чтобы освятить воду. Согласно поверью, крещенская вода лечит от различных недугов, придает сил, улучшает состояние здоровья. Святой водой освящают жилища, чтобы обеспечить в наступившем году порядок и покой в доме. В Крещение обязательно нужно выпить святой воды, чтобы быть весь год здоровым. Вода в Крещение считается не только целебной и исцеляющей недуги, но и очищающей от грехов. Именно поэтому в Крещение существует традиция окунаться в прорубь. Традиция крещенский купаний восходит к раннехристианским временам: в одной из проповедей Иоанна Златоуста, произнесённой в 387 году, святитель говорил, что вода, набранная в полночь на праздник, остается неиспорченной очень долго.

В этом году в Крещенье морозов не было. После прошедшего накануне ливня в Одессе 19 января установилась ясная безветренная погода, позволившая всем желающим беспрепятственно окунуться в крещенскую воду. Следует помнить: купание на Крещение – серьезное событие, а не забава или развлечение.

Сегодня великий праздник Крещения Господня, когда люди приходят в Храм – исповедаться, причаститься, — рассказал настоятель Храма Святой мученицы Татианы протоиерей Олег (Мокряк). — Многие в ночь и утром 19 января отправляются на водоемы, где после освящения воды по древнему православному обычаю окунаются, получая благодать в крещенских водах. В то непростое время, которое переживает наша страна, нам всем нужна поддержка от Господа. Для этого мы должны больше заботиться о душе, проявлять милость в ближнему, усилить свои молитвы, заряжаться божьей благодатью на весь год в крещенских водах.

Традиционно 18 января освящают воду в храмах, а утром 19 января священнослужители выходят на реки и озера и освящают водоемы, проводя молебен, обряд водосвятия. Считается, что после чина освящения вода в источнике получает целебные свойства.

Крещенские купания преподавателей и студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» во главе с президентом вуза народным депутатом Украины Сергеем Киваловым состоялись в водоеме села Малодолинское.

Предварительно отец Олег провел на берегу молебен, присоединившись затем к купающимся в крещенских водах.

Но задал тон и первым показал пример крепости духа Сергей Кивалов. Сергей Васильевич признался, что предпочитает купаться в Крещенье в пресном водоеме:

Мы поддерживаем православные традиции водокрещения. Говорят, что это полезно. На протяжении многих десятилетий я купаюсь в Крещение. Вода холодная, но надо помнить, что в Крещенье купаются и в 30-40-градусные морозы. А у нас в Одессе в этом году нулевая температура. Главное – положительный настрой и вера. Этот день я всегда начинаю с молитвы в Храме, на праздничной службе, чтобы Господь благословил. Надеюсь, эту хорошую православную традицию переймут со временем и мои внуки.

Уже несколько лет подряд традицию совершать обряды омовения в Крещенской купели продолжают мои коллеги журналисты.

Не скрою, я еще не нашла в себе силы окунуться в Крещенье. Но и мне, несмотря на любовь к теплу, тоже захотелось укрепить веру и дух и окунуться в крещенские воды. Только теперь этого знаменательного события мне придется ждать еще год.