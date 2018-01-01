Перестрелка на Новосельского унесла жизнь 27-летнего офицера полиции

К сожалению, вечером 19 января один из раненых в перестрелке на Новосельского, 27-летний участковый Сергей Пригарин, скончался в больнице.

Соболезнование семье погибшего офицера выразил народный депутат Украины, почётный президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов на своей официальной страничке в Facebook.

Трагедия, которая вчера произошла в нашем городе, унесла жизнь Сергея Пригарина – 27-летнего участкового офицера полиции Приморского ОП старшего лейтенанта полиции. Он героически погиб при исполнении служебных обязанностей. Сергей – выпускник Национального университета «Одесская юридическая академия», учился на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. По окончании вуза в 2012-м году он сразу же приступил к службе в органах внутренних дел. У Сергея остались жена и двухлетняя дочь. Со своей стороны, я окажу всестороннюю помощь семье погибшего полицейского, который ценой своей жизни обеспечил порядок и спокойствие в нашем городе. Глубокие соболезнования родным и близким офицера. Светлая память Сергею!

Отметим также, что в Одессе собирают деньги для жены погибшего, которой теперь предстоит одной растить двухлетнюю дочь.

Деньги можно перевести на карту Приватбанка № 4149497867576615, она открыта на имя жены погибшего Пригариной Ксении Геннадиевны.

Напомним, в ходе перестрелки на Новосельского 19 января два человека, в том числе и сам стрелок, погибли на месте, трое полицейских и сотрудник муниципальной охраны получили ранения.

В настоящее время один из раненных, полицейский находится в реанимации Еврейской больницы. Состояние остаётся тяжёлым, хотя его удалось стабилизировать.

Второй раненый полицейский находится в больнице №9 с ранением бедра, угрозы его жизни нет. Третий пострадавший мужчина, сотрудник муниципальной охраны, помогавший эвакуировать с места событий раненых полицейских, выписан из больницы, он будет проходить лечение амбулаторно.