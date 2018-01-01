На одной из самых экскурсионных улиц Одессы – улице Гоголя – расположилась интересная и весьма известная городская достопримечательность – Шахский дворец. Казалось бы, ну откуда в Одессе взяться шаху? А шах действительно был, причем настоящий − персидский.

В 1909 году 37-летний персидский шах Мохаммед Али был свергнут с престола и отправлен в изгнание. В поисках новой жизни шах приезжает в Одессу. В то время пышной дворцовой усадьбой владел польский аристократ граф Иосиф Шенбек. Поистине роскошный, с высокими стенами, зубчатыми башнями и арочками дворец очень приглянулся шаху. Величественное здание, построенное из камня-ракушечника в стиле неоготики, словно парило над морем.

Этот дворец построил в далеком 1852-м году польский архитектор Феликс Гонсиоровский для польского помещика Зенона Бржозовского. Последний владел дворцом до 1910 года, после чего он перешел в собственность Шенбека. А уже управляющий дворцом графа Шенбека господин Манчевский и сдал в аренду шаху эти роскошные «апартаменты».

Бывший персидский шах Мохаммед Али лишь временно проживал во дворце, но никогда не владел им. Хотя именно благодаря Мохаммеду Али, одесситы прозвал дворец «шахским» − это название сохранилось и поныне.