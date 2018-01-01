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  • Дата: Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00

Шахский дворец

Категория: Первая полоса / Новости


Шахский дворец

На одной из самых экскурсионных улиц Одессы – улице Гоголя – расположилась интересная и весьма известная городская достопримечательность – Шахский дворец. Казалось бы, ну откуда в Одессе взяться шаху? А шах действительно был, причем настоящий − персидский.

В 1909 году 37-летний персидский шах Мохаммед Али был свергнут с престола и отправлен в изгнание. В поисках новой жизни шах приезжает в Одессу. В то время пышной дворцовой усадьбой владел польский аристократ граф Иосиф Шенбек. Поистине роскошный, с высокими стенами, зубчатыми башнями и арочками дворец очень приглянулся шаху. Величественное здание, построенное из камня-ракушечника в стиле неоготики, словно парило над морем.

Этот дворец построил в далеком 1852-м году польский архитектор Феликс Гонсиоровский для польского помещика Зенона Бржозовского. Последний владел дворцом до 1910 года, после чего он перешел в собственность Шенбека. А уже управляющий дворцом графа Шенбека господин Манчевский и сдал в аренду шаху эти роскошные «апартаменты».

Бывший персидский шах Мохаммед Али лишь временно проживал во дворце, но никогда не владел им. Хотя именно благодаря Мохаммеду Али, одесситы прозвал дворец «шахским» − это название сохранилось и поныне.

Галерея

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Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
Шахский дворец
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