Православные верующие отмечают День памяти Святой мученицы Татианы

Святая мученица Татиана в православном мире считается небесной покровительницей всех учащихся и молодёжи. История жития Святой гласит, что родившись в знатной римской семье, Татиана добровольно отказалась от замужества и выбрала путь служения людям и Богу. За её благочестивую жизнь и преданность христианской вере Татиану посвятили в диаконисы. Это были очень тяжелые времена гонений на христиан. Всем гражданам было велено приносить жертвы языческим богам, а тех, кто осмелился ослушаться приказу императора, жестоко наказывали. Когда Святая Татиана отказалась принести жертву языческому божеству Аполлону, её схватили палачи. Она не испугалась и стала молиться Господу, тогда статуя идола упала и разбилась вдребезги. Святую деву начали истязать и мучить, но она, стойко перенося страдания, молилась за своих мучителей – величайшая любовь к Богу давала ей силы и мужество терпеть пытки. Произошло настоящее чудо: небесный свет озарил палачей, и они уверовали во Христа. Однако, новообращённых христиан постигла тяжёлая участь – все они были усечены мечом и отошли к Господу, приняв крещение в собственной крови. На следующий день сам правитель Рима Ульпиан взялся судить Святую Татиану, он убеждал её принести жертву богам, но она была непреклонна в своей вере и преданности Христу. Тогда император вновь подверг её страшным мучениям. Ко всеобщему удивлению пытки не приносили ей телесных повреждений, голодный лев, выпущенный на Татиану на арене цирка на тронул её, а пламя огня, куда бросили Татиану, даже не коснулось её тела и волос. Господь показал молодой сподвижнице, что того человека, который доверился Ему, Он полностью охраняет и оберегает. Когда Татиану приговорили к смертной казни через усечение головы, её отец, тайный христианин, раскрыл свою веру и погиб от рук палачей вместе с дочерью.



В православной традиции образ молодой, прекрасной, образованной девушки — Святой мученицы Татианы, всем сердцем, всей душой, всем разумением возлюбившей Христа, по праву считается символом стойкости, мужества и непоколебимой веры в Бога. Студенты и молодые люди считают её своей покровительницей и в День памяти 25 января вместе с другими верующими возносят Святой свои искренние молитвы.





В День памяти Святой мученицы Татианы я хочу от чистого сердца поздравить всех студентов с этим замечательным праздником и пожелать крепкого здоровья, успешной учёбы и больших достижений! Пусть Ваши студенческие годы будут яркими и счастливыми, а Святая Татиана непременно помогает Вам в учении!,

– написал на своей официальной странице на Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.