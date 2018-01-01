Онлайн суд – будущее судебной системы Украины

26 января Национальный университет «Одесская юридическая академия» посетили руководитель Программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Новое Правосудие» Дэвид Майкл Вон, юридический советник Программы USAID Ольга Николаева и эксперт Шеннон Солтер, возглавляющая Суд по решению гражданских споров в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Этот суд является одним из первых в мире и первый в Канаде, где гражданские споры разрешаются в онлайн-режиме. Кроме Канады, такие суды заработали в некоторых штатах США и в Нидерландах.

Презентация Суда по решению гражданских споров онлайн (СВЦС) и стала целью визита Шеннон Солтер в Украину. Опробовать систему планируется на базе пилотных украинских судов в трех городах: Львове, Киеве и Одессе.

Гости вначале провели презентацию новой судебной платформы для студентов Одесской юридической академии. А затем экспертов принял президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

Шеннон Солтер рассказала о преимуществах разработанной платформы для решения судебных споров, которые, по мнению канадского эксперта, налицо. Рассмотрение дел в таком режиме способствует своевременному их разрешению, уменьшает загруженность судов, экономит судебные ресурсы для более серьезных дел. В Канаде подавляющее большинство граждан страны решают судебные споры и услуги суда через веб-сайты.

Разработанная интернет-программа предусматривает четыре этапа судебного процесса, два из которых позволяет истцам выявить суть спора без какого-либо участия судьи. На третьем этапе подключается медиатор. И только на заключительном этапе профессиональный судья принимает решение, которое истец получает по электронной почте.

Этот проект направлен на то, чтобы облегчить доступ к правосудию, чтобы легче было гражданам Украины. Но для того, чтобы он стал успешным, надо, чтобы в нем были заинтересованы все стороны: и юристы, и бизнесмены, и студенты. Встреча с президентом Одесской юридической академии Сергеем Киваловым была очень продуктивной. Мне понравилось, как наша идея с энтузиазмом была воспринята студентами вуза, которые продемонстрировали отменный уровень знаний и порадовали разумными вопросами, которыми они засыпали нас по окончании презентации проекта. Университет заинтересовался этим проектом решения споров в режиме онлайн и мы надеемся, что он заработает в Украине и в Одессе. — рассказала Шеннон Солтер.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов обратил внимание экспертов, что уже около двадцати лет на базе вуза создана и продуктивно работает Юридическая клиника для оказания бесплатных правовых услуг населению. Здесь студенты-магистры и аспиранты под началом опытных юристов прибретают бесценный опыт навыки практической работы. И Юридическая клиника может быть вовлечена в Программу USAD, чтобы оказывать услуги населению и в этом вопросе. Шэннон Солтер поддержала эту идею.

Гости вуза были приятно удивлены, что НУ «ОЮА» готовит специалистов для работы не только в Украине, но и «в глобальном масштабе».

Стороны обсудили наиболее оптимальные варианты внедрения онлайн-урегулирования споров в Украине в контексте обновления процессуального законодательства. К началу лета участники презентации судебной онлайн-платформы планируют завершить предварительную стадию разработки и начать тактическое планирование. Стратегическое планирование работы рассчитано на три года. Для начала реализации проекта предлагается выбрать определенную категорию судебных споров, а по мере его продвижения этот перечень будет расширяться.

Дэвид Майкл Вон поделился своим видением пилотного проекта:

Это увеличение доступа к правосудию, улучшение эффективности судебной системы и уменьшение бюджетных затрат на судебную систему. Поэтому мы встречаемся и с представителями судов, и с представителями власти, и с руководством и студентами Одесской юридической академии.

Дэвид М.Вон выразил надежду, что канадский опыт окажется полезен, и уже через год-полтора Одесса сможет говорить о первых результатах, первых не только в Украине, но и в Восточной Европе.

Мы надеемся заинтересовать наших партнеров пилотным онлайн проектом для решения споров, — отметила Ольга Николаева, юридический советник Программы USAID. — Сегодня мы определяем оценку имеющихся ресурсов в регионе и в Украине в целом, чтобы сделать этот проект возможным. Мы очень надеемся, что Одесса станет одним из пилотных регионов. И в этом важную роль будет играть Одесская юридическая академия, поскольку это мощная научная институция с большими ресурсами и возможностями.

Гости выразили удовлетворение сложившимся партнерством с Одесской юридической академией и надежду на дальнейшее более тесное сотрудничество.

В свою очередь, Сергей Кивалов заметил, что проект электронных судов, в которых могли бы рассматриваться незначительные правонарушения граждан, заслуживает внимания. И Национальный университет «Одесская юридическая академия» готов к сотрудничеству. Но внедрить эту платформу в настоящее время невозможно.

Для этого нужно вносить изменения в Закон о судоустройстве, поскольку в Конституции Украины четко прописаны принципы правосудия, – объяснил народный депутат Украины. – Но на перспективу проект можно рассматривать. И как эксперимент в стенах нашего университета мы в состоянии реализовать эту программу, представив его в качестве пилотного проекта для внедрения в судоустройство. Думаю, апробировать его будет интересно на базе Одесской юридической клиники.

При необходимости, думаю, мы сможем подготовить и консультантов, и судей электронного суда. Ведь Одесса всегда была открыта для новаций.

Пока же для нашей страны самый приемлемый вариант – это избрание судей. Недавно был избран корпус Верховного суда. Теперь надо спуститься с небес на землю, посмотреть, как работают районные суды, как осуществляется правосудие в сельской местности. Нам нужна процедура отзыва судей, их увольнения в случае правонарушений. Как мне представляется, за этим будущее. Мы должны вернуть доверие населения к судебной системе.

Гости выразили удовлетворение сложившимся партнерством с Одесской юридической академией, которая уже давно стала площадкой для внедрения передовых технологий в сфере науки и образования, фактически флагманом реформ в Украине.

В конце встречи президент университета преподнес в дар Шэннон Солтер подарочное издание «Одесская школа права. Введение Украинское право», недавно выпущенное Национальным университетом «Одесская юридическая академия».