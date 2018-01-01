Соцопрос: молодежь  выступает за увеличение выплат на рождение ребенка 

Даже официальная статистика неумолимо демонстрирует всевозрастающею убыль населения Украины. В последние годы смертность в нашей стране существенно превышает. Одной из причин сдерживающих рождаемость в нашей стране является недостаточный размер выплат на рождение ребенка, считают специалисты Центра социологических исследований Молодежной платформы Будущее. Ими был проведен соцопрос разных категорий граждан, опрошены специалистами Центра 800 человек.

87% опрошенных считают, что нынешнего пособия (10 тысяч сразу и по 860 гривен в месяц на протяжение трех лет) – совершенно не хватает. Причем родители, у которых сейчас есть маленькие дети, куда более недовольны. 90% из них возмущены размером пособия.

Те же 87% участников социологического исследования считают, что размер выплаты нужно повышать. И 95% родителей с детьми на руках к тому же убеждены, что нужно менять сам порядок начисления пособия.

Причем подавляющее большинство участников опроса признаются, что были бы довольны, если бы сумма с 41 тысячи увеличилась до 100, или даже 200-т тысяч гривен при рождении первого ребенка.

Если у мамы есть кто-то рядом – папа, или члены семьи, которые могут поддержать, то возможно это и достаточно. Но если мама одна, если она родила ребенка и воспитывает его сама, то остаться на 860 гривен с маленьким ребенком, которого необходимо и накормить, и одеть это не та сумма, которая может обеспечить нормальное существование ,- отмечает Директор департамента соцзащиты Одесского городского совета Елена Китайская

Причины падения рождаемости очевидны: экономический кризис, война, галопирующая инфляция, безработица, общая нестабильность, обесценивание доходов. Положительную роль в этом процессе играет государственная поддержка молодых семей, наличие социальных гарантий со стороны государства. Увеличение социальной помощи может помочь справиться с демографическим кризисом в стране.

"Мы молодые не можем себе позволить равнодушно реагировать на попытки власти уходить от социальной ответственности. Выплаты по рождению ребенка, это гуманитарные инвестиции в будущее Украины. Скоро мы сами будем создавать семьи и этот вид социальной помощи коснется каждого из нас",

- отметил глава Молодежной платформы "Будущее" Владимир Сивак

Принято считать, что вопросы социальной защиты отстаивают, в первую очередь, люди старших поколений, но в данном случае, активную гражданскую позицию проявили очень молодые люди и это внушает надежду на возникновение в Украине, в скором будущем, долгожданного гражданского общества.