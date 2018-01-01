29 января состоялся обещанный запуск Одесского припортового завода

29 января состоялся запуск Одесского припортового завода, так как ООО «Всеукраинская Энерго Компания» выполнила свои обязательства по поставке газа для работы предприятия.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя ОПЗ Николай Щуриков. На своей странице в Facebook он написал, что «Всеукраинская Энерго Компания» выполнила предоплату за перерабатывающую деятельность завода.

«Напомню, что планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида. Основные обязательства давальца: единоразово обеспечить до 3 миллионов кубометров газа для запуска производства и ежемесячно — до 60 миллионов кубометров газа как давальческого сырья», — отчитался Николай Щуриков.

В конце декабря 2017 года он сообщил, что поставлять газ на ОПЗ на давальческих условиях будет ООО «Всеукраинская Энерго Компания». По словам Щурикова, в соответствующем конкурсе также приняли участие IBE Trade Corp. (США), ООО «Эру трейдинг» (Украина, уже поставляло газ в прошлом), NCTC AG (Швейцария), ООО «Группа УМВБ» (Украина), ООО «Петротранс Энерджи» (Белорусия), ООО «Нотокс» (Украина).

Договор поставок давальческого сырья предполагает, что и сырьё, и готовая продукция считаются собственностью поставщика, а завод получает фиксированную плату за переработку первого во второе. Выход Одесского припортового завода на проектную мощность ожидался 25 января этого года.

Добавим, что «Всеукраинская Энерго Компания» ранее планировала строить в Одессе мусороперерабатывающий завод.