«Жінки – за Мир»: Нам нужны международная поддержка и влияние

Инициатива народного депутата Украины Наталии Королевской привлекла внимание участников Давосского форума.

Подводятся итоги завершившегося в Давосе 48-го Международного экономического форума. Именно здесь, в швейцарских Альпах, определяются основные геополитические и экономические мировые тенденции.

И нынешний форум, тема которого – «Совместное будущее в разобщенном мире» – не стал исключением.

Особую актуальность на этот раз приобрел гендерный вопрос в бизнесе и политике. Об этом свидетельствует и состав сопредседателей форума: семь женщин вместе с Кристин Лагард — директором Международного валютного фонда (МВФ). О расширении прав женщин говорил на своей панели премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который первым в мире сформировал гендерно равное правительство.

В этом ключе стало весьма актуально выступление Наталии Королевской, принявшей участие в Давосском форуме по приглашению Глобального саммита женщин-политических лидеров. Народный депутат Украины представила международному сообществу Национальную платформу «Жінки за Мир».

По мнению Натальи Королевской, основная тема Давосского форума-2018, особенно близка Украине, ведь первое, что нужно сделать нашей стране, – это достичь мира и восстановить социальную защиту ее граждан.

На встрече, которую организовал Глобальный саммит женщин-политических лидеров, я донесла нашу позицию, наши инициативы, то, что мы делаем сегодня, и в чем нам нужна международная поддержка и влияние. Потому что, только объединив усилия женщин Украины, женщин в мире, которые поддерживают нас, мы сможем оказать максимальное влияние и сделать всё необходимое, чтобы как можно быстрее восстановить мир в Украине, – подчеркнула инициатор Национальной платформы «Жінки за Мир» Наталья Королевская.

В процессе форума, общаясь с западными коллегами, Королевская подчеркивала, как важно задействовать все механизмы влияния для того, чтобы правительство Украины выполнило все принятые накануне рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые касаются защиты мирных граждан, пострадавших от войны, особенно детей и пожилых людей.

Для нас очень важно сегодня объединить все усилия, чтобы на уровне парламента, правительства была реализована резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, направленная на защиту мирных людей, детей, переселенцев, пострадавших от войны, – отметила Н.Королевская. – И я абсолютно уверена, что, получая поддержку женщин, представляющих Международную платформу политических лидеров, объединяя усилия женщин Украины благодаря Национальной платформе «Жінки за Мир», каждый на своём уровне, мы сможем защитить наших граждан и восстановить мир в Украине.

Напомню, Национальная платформа «Жінки за Мир» сформировалась 2-го марта 2016 года по инициативе Натальи Королевской. Среди основных направлений деятельности движения – гуманитарная миссия оказания помощи мирным жителям, проживающим в «серой» зоне Донбасса, законотворческая и правозащитная деятельность. Так, участницами Национальной платформы «Жінки за Мир» уже подготовлен ряд законопроектов по защите детей и пострадавших от военных действий мирных жителей, а также проекты законов, направленных на достижение мира.