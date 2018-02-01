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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы

Категория: Первая полоса / Новости


Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы

Дом №35 по Нежинской (другие адреса — Торговая, 39, переулок Маланова, 18) - бывшие торговые ряды. Их построили в 1810 году по проекту архитектора Фраполли и реконструировали в 1833-м.

Это одно из самых старых зданий Одессы, сохранившихся сегодня, памятник архитектуры. Пережив несколько войн и революций мы, к сожалению, не смогли уберечь его от современных вандалов и торговцев, буквально облепивших фасадную часть здания.

В оправдание наших современников стоит отметить, что недавно крышу старинного здания, все же обновили.

Галерея

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Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
Торговые ряды – одно из самых старых зданий Одессы
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