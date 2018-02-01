Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!

Автор: Вячеслав Теняков «Слово»
Лабрадор Тимка: "Нас сегодня в очередной раз отвезли на Староконку. Это такое место, где люди продают нас, братьев их меньших.
Опять мы не продались, вернее, нас опять не купили.
Подходил один, не понравилось пятно у моего левого уха. Урод, себя-то в зеркале видел? Напротив, через дорогу, купили петуха (тоже мне, брат меньший). Ему еще хуже, его могут на бульон...
Хозяин мой — чмо еще то! С рождения меня сюда возит. Видеть не могу!
Заканчивается суббота. Завтра снова сюда.
Ох, как хочется в ХОРОШИЕ РУКИ!