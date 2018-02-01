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  • Просмотров: 143
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!

Категория: Первая полоса / Новости


Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!

Лабрадор Тимка: "Нас сегодня в очередной раз отвезли на Староконку. Это такое место, где люди продают нас, братьев их меньших.

Опять мы не продались, вернее, нас опять не купили.

Подходил один, не понравилось пятно у моего левого уха. Урод, себя-то в зеркале видел? Напротив, через дорогу, купили петуха (тоже мне, брат меньший). Ему еще хуже, его могут на бульон...

Хозяин мой — чмо еще то! С рождения меня сюда возит. Видеть не могу!

Заканчивается суббота. Завтра снова сюда.

Ох, как хочется в ХОРОШИЕ РУКИ!

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Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
Хотим в ХОРОШИЕ РУКИ!
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