За последние четыре года уровень благосостояния украинцев упал в двое

Об этом в телеэфире сообщил известный юрист и экономист Максим Гольдарб.

По его словам, «…если в 2013 году жители страны потратили на себя 110 миллиардов долларов, то в 2017 году – только 30 миллиардов!»

Примерно на столько же сократились и сбережения украинцев. По данным Максима Гольдарба, «…в 2013 году они составляли около ста миллиардов долларов, то в конце 2017 года- всего сорок пять миллиардов!»

По его убеждению, причиной тому - в первую очередь, тарифная политика действующей власти, которая имеет целью именно изъять сбережения граждан.

Наглядным примером может стать ситуация с газом. Ведь принимая во внимание, что Украина добывает около двадцати миллиардов кубометров, а тратит на нужды населения только семнадцать – никакой объективной необходимости в увеличении тарифов для населения нет и быть не может.

И то, что эти тарифы уже неоднократно увеличивались, «…может свидетельствовать только о злом умысле власти по отношению к собственному народу!», — уверен Максим Гольдарб.