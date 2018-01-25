Наместник Десятинного монастыря в Киеве попросил защиты у ООН и Трампа

Наместником построенного на территории Национального музея истории Украины в Киеве храма УПЦ МП является гражданин США архимандрит Гедеон (Харон). Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов, пишет «Интерфакс-Религия».

Архимандрит Гедеон (Харон) обратился к президенту США Дональду Трампу и попросил защитить обитель «от беззакония и произвола» украинских радикалов.

Анисимов рассказал, что архимандрит Гедеон был капелланом на корабле ВМС США и имеет правительственные награды. И отметил, что в братии монастыря УПЦ МП в центре Киева есть еще три американца.

Утверждается, что просьбы о помощи также направлены к «американским православным единоверцам» – госсекретарю США Рексу Тиллерсону и послу США в Украине Мари Йованович.

Напомним, 25 января 2018 года представители праворадикальной организации «С14» совершили акт вандализма в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Молодчики, часть из которых прикрывала лицо масками, срезали металлические конструкции вокруг монастырского храма и расклеивали на стенах обители открытки с дезинформацией об Украинской Православной Церкви. На протесты прохожих по недопущению осквернения храма, радикалы отвечали бранью.

По прибытии на место разбоя оперативной группы Государственной службы охраны праворадикалы оставили обитель.

Накануне ночью неизвестные пытались поджечь этот же храм, в результате чего обгорели входные двери.

Злоумышленников Шемотюка и Горбаня удалось задержать с поличным — с канистрами топлива. В полиции Киева сообщили, что уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

27 января Шевченковский райсуд арестовал Шемотюка и Горбаня на 60 суток с правом внесения залога в 2,2 млн грн. для каждого. Судья Татьяна Левицкая заявила, что арестовала подозреваемых за попытку поджога монастыря УПЦ МП, однако сообщила, что она, ее семья и дети подвергается запугиванию со стороны боевиков.

Напомним также, что 22 января в Укринформе состоялась пресс-конференция, участники которой путем дезинформации разжигали межконфессиональную вражду и агрессию против Украинской Православной Церкви. В частности, спикеры призвали и к разрушению Десятинного храма. Как можно было понять из выступлений, часть участников пресс-конференции свидетельствовала о своем вполне индифферентном отношении к религии и церковной жизни, которая интересует их лишь в контексте общественно-политической деятельности. Они требовали запретить УПЦ в Украине и заявляли, что хотят церковь не похожую ни на какое Православие.

3 февраля в Киеве у храма УПЦ МП на Владимирской улице началась акция #FreeArchitects («Освободите архитекторов»), участники которой требуют освободить архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых задержали при попытке поджога храма УПЦ МП, построенного на территории Национального музея истории Украины. Спикер генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что прокуратура подготовит иск в связи с незаконной постройкой храма УПЦ МП на территории музея. Она добавила, что прокуратура города Киева в апелляции будет «отстаивать последовательную позицию и просить смягчения меры пресечения» Шемотюку и Горбаню.