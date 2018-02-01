Знаменитая «одесская кухня» обусловит развитие сферы гастрономического туризма в Одессе

В Одессе участники встречи «Популяризация гастрономического наследия Нижнего Придунавья RiverFood» обсудили перспективы развития сферы гастрономического туризма

В мероприятии приняли участие специалисты Одессы, Киева, Львова, Вилково, Тарутино, а также Молдовы.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы в сфере гастрономического туризма и перспективы его развития.

«Одесская кухня – это особый бренд, который сегодня представлен в дунайском регионе в рамках участия Одессы в международной туристической ассоциации «Дунайский центр влияния». Развитие данной сферы для нас интересно и перспективно. Одесский регион, где проживает большое количество национальностей, представляет пример толерантного взаимодействия в интеркультурной среде. О достижениях одесских виноделов уже знают в Европе и мире. Нам предстоит активно развивать и другие направления гастрономического туризма», - сказала директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Заместитель директора департамента культуры и туризма Алена Дьяченко презентовала участникам встречи кулинарный справочник «Вкус Одессы», в котором представлены самые популярные одесские рецепты. Данный справочник является уже третьим в рамках стартовавшего в 2013 году проекта, который презентуется на международных туристических выставках, знакомя с особенностями одесской кухни.

Также участникам встречи были представлены доклады о гастрономических маршрутах Придунавья, бессарабской кухне, гастрономическом фестивале в Вилково и др.