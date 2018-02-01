В день своего тезоименитства митрополит Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре (Видео)

5 февраля 2018 года, в день памяти своего небесного покровителя – мученика Агафангела, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре в сослужении Высокопреосвященнейшего Алексия, архиепископа Балтского и Ананьевского, Высокопреосвященнейшего Евлогия, архиепископа Сумского и Ахтырского, Преосвященнейшего Аркадия, епископа Овидиопольского, Преосвященнейшего Диодора, епископа Южненского, Преосвященнейшего Виктора, епископа Арцизского, Преосвященнейшего Сергия, епископа Болградского, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, настоятеля Свято-Николаевского Измаильского мужского монастыря архимандрита Алипия, многочисленного городского духовенства и братии обители в священном сане.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов в этот праздничный день поздравил Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского.



"Сегодня православные христиане чтут память святого мученика Агафангела – небесного покровителя Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. В прошлом году исполнилось ровно 25 лет пребывания митрополита Агафангела на Одесской кафедре, что стало самым продолжительным периодом служения среди всех архипастырей нашего края.

Годы служения Высокопреосвященнейшего Агафангела ознаменованы возрождением церковной жизни и духовности на Одесской земле. Строились новые православные храмы, монастыри и реставрировались уже существующие. По благословению Владыки Агафангела в нашем городе возведена единственная в Украине студенческая церковь Святой мученицы Татианы. Строится первая в своём роде Общеобразовательная церковно-приходская школа, которая станет самой большой школой в Украине. Планируется создание первого в нашей стране православного центра хосписной и паллиативной медицины «Покров».

Организованы просветительские миссии, созданы воскресные школы для детей, в большинстве приходов Одессы ведётся работа с молодёжью, оказывается социальная помощь малоимущим, обездоленным и переселенцам с Востока Украины. И всё это при личном участии Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела!

Будучи примером истинного христианского служения, Владыка Агафангел находит время вести обширную научную, богословскую деятельность и несёт своё благое учение людям. За свои выдающиеся научные и просветительские труды Учёным советом Национального университета «Одесская юридическая академия» митрополиту Агафангелу присвоено ученое звание Почетного доктора «Honoris Causa».

Крепкого здоровья и Божьей помощи в предстоящих трудах и во всех добрых делах митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу! Мира, гармонии и благополучия!", - Сергей Кивалов

Напомним, что решением Священного Синода Украинской Православной Церкви и Указом Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины № 112 от 20 июня 1992 года митрополит Агафангел (Саввин) утвержден Митрополитом Одесским и Измаильским, Управляющим Одесской епархией.

Владыка является тридцать третьим архиереем, преемственно возглавляющим Одесскую епархию. Практически с нуля митрополитом Агафангелом были организованы просветительские миссии. Оказание социальной помощи людям в больницах и местах заключения, детских домах и приютах - начальным импульсом работы всех этих структур стало благословение и напутствие и личное участие митрополита Агафангела. Епархиальный отдел Религиозного образования и катехизации, а также Молодежный отдел Одесской епархии являются образцовыми и передовыми во всей УПЦ. На сегодняшний день при храмах Одесской епархии действует 160 воскресных школ для детей, где обучаются более 5 тыс. ребят, а также 70 школ для взрослых. В большинстве приходов Одессы и в каждом благочинии ведется работа с молодежью.

В 2016 году при Свято-Покровском скиту Свято-Успенского Одесского мужского монастыря в с. Мариновка митрополит Агафангел благословил начать строительство первого в Украине православного хосписа «Покров», на который за год уже потрачено более 8 миллионов грн.