Рейдеры снова атакуют образовательные учреждения Одессы

Во всём мире образование, полученное в колледже, считается престижным и, что немаловажно, полезным. И это не случайно, ведь, обучаясь в колледже, ребята ещё на ранних этапах получают необходимые профессиональные знания и более эффективно, чем в обычной школе готовятся к обучению в вузе.

Немаловажным является и тот факт, что по окончании колледжа выпускники получают диплом младшего специалиста, который позволяет трудоустроиться по выбранной специальности. По этим же причинам образование, полученное в колледже, является широко востребованным в США и странах Европы.

Рейдерство вернулось

Однако в нашей стране, похоже, власть имущие вовсе не осознают важность учебной подготовки молодых специалистов. Некогда обширная система профессионального образования, сегодня в Украине рушится прямо на глазах. Всё это усугубляется ещё и тем, что колледжи, утратив заботу государства, тут же становятся объектом посягательства со стороны частных структур, старающихся завладеть принадлежащей им землей и недвижимостью. Созданный много лет назад при Национальном университете «Одесская юридическая академия» Юридический колледж также подвергся нападкам со стороны некоего закрытого акционерного общества «Жанна».

В последнее время вновь актуализировалась проблема рейдерских захватов, в том числе, объектов недвижимости. Пришедшие из лихих 90-х рейдеры действуют дерзко и бескомпромиссно по отлаженной схеме. В ход идут клевета подлог и многие другие приемы криминального мира.

В некоторых СМИ распространены материалы, содержащие совершенно необоснованные претензии руководства данного предприятия к Юридическому колледжу НУ «ОЮА». Так что же всё-таки стало причиной возникновения столь сильной неприязни к Юрколледжу? Давайте разбираться, опираясь на факты.

Афера по имени Жанна

Для этого нужно совершить небольшой экскурс в историю и вернуться на несколько лет назад. По адресу Бисквитный переулок, 3 находилось помещение когда-то существовавшей швейной фабрики «Жанна», вернее, то, что от него осталось. Руководство данного предприятия на протяжении многих лет не занималось производством, из-за чего фабрика стала убыточной и не способной содержать собственное имущество. Капитальный ремонт помещений не производился, несмотря на острую необходимость, в следствие чего, одесситы вынуждены были наблюдать полуразрушенное здание, уродующее Бисквитный переулок.

Дабы «замылить глаза» руководство швейной фабрики «Жанна» провело на бумаге фиктивную реконструкцию зданий, расположенных в Бисквитном переулке, в ходе которой «случайно» было уничтожено одно из помещений, а именно снесен склад (в технических документах – лит. «Ж»). Однако, чтобы скрыть следы «незаконного уничтожения» склада и окончательно «потерять» лит. «Ж» ЗАО «Жанна» обратились в Хозяйственный суд Одесской области (решение Хозяйственного суда Одесской области от 24 апреля 2008 год по делу №30\71-08-1332) с целью признания права собственности на помещения швейной фабрики на основании якобы проведенной реконструкции.

Но что интересно, иск был предъявлен Одесскому городскому совету и исполнительному комитету Одесского городского совета, которые даже не обжаловали данного необоснованного решения. В то время как акционеры ЗАО «Жана», имеющие долю в данном имуществе и на чьих правах и обязанностях непосредственно отразилось принятое решение, даже не догадывались о существовании такого судебного процесса.

Понятно, что на самом деле, никакой реконструкции проведено не было, здания как стояли полуразрушенными, так ими и остались, зато кто-то заметно обогатился в то время, как рядовые акционеры потеряли часть своего имущества.

Разумеется, такая ситуация не могла продолжаться долго, руководство предприятия ставило своей целью продажу имущества и земли застройщикам. В таком случае на месте когда-то убыточной швейной фабрики уже давно выросла бы очередная высотка или торгово-развлекательный центр.

Кто бы сомневался, но выплата законных средств акционерам не входила в амбициозные планы руководства фабрики «Жанна», как и полагается в таких случаях, о людях попросту забыли.

Новая жизнь колледжа

Но этим амбициозным планам не суждено было сбыться. Реконструкцией данного помещения занялось руководство Национального университета «Одесская юридическая академия». Были приложены колоссальные усилия и направлены огромные материальные средства для того, чтобы благоустроить территорию и сделать здание в Бисквитном переулке таким, каким мы видим его сейчас.

С 2012 года на данной территории функционирует Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия», обладающий всей необходимой инфраструктурой для обучения нескольких тысяч студентов.

«Я живу в Бисквитном переулке уже больше 20 лет, и так чисто и аккуратно, как сейчас, здесь ещё никогда не было. Раньше здесь было полнейшее запустение – полуразрушенное здание, заброшенная территория, мусор, а поздно вечером я вообще побаивалась выходить. То ли дело сейчас – всё красиво, ухоженно, ходят студенты колледжа в красивой форме, кстати, очень вежливые ребята. Вот смотришь, и глаз радуется - сразу видно, что пришёл хороший хозяин!» - рассказала местная жительница Наталья Александровна.

Главная цель – знания!

За годы своего существования Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия», созданный с целью ранней профориентации учащихся и подготовки к поступлению в университет, зарекомендовал себя как успешное учебное заведение с исключительно высоким уровнем образования.

Студентами Юридического колледжа могут стать выпускники 9 классов общеобразовательных школ, срок обучения составляет три года и даёт право поступления на третий курс Национального университета «Одесская юридическая академия» без экзаменов и внешнего независимого тестирования. Важно отметить, что, обучаясь в Юридическом колледже, студенты получают стипендию, а те из них, которые имеют особые достижения в учёбе, удостаиваются стипендий Президента Украины, Кабинета Министров Украины и специальных именных стипендий. Таким образом, обучаясь в Юридическом колледже, студенты могут хотя бы частично материально себя обеспечивать, снимая с родителей груз своего содержания.

Преподавание юридических и гуманитарных дисциплин ведется профессорско-преподавательским составом университета, а общеобразовательных – штатными преподавателями колледжа. Штатные преподаватели Юридического колледжа принимают активное участие в республиканских, областных, городских научно-практических конференциях, а также готовят студентов 1 курса на олимпиады по общеобразовательным дисциплинам. Студенты второго и третьего курсов могут по желанию посещать лекции по юридическим дисциплинам на английском, немецком и французском языках.

Среди свыше 50 научно-педагогических работников, которые преподают в колледже, 18 кандидатов наук, 7 старших преподавателей высшей категории, что позволяет достигать высоких показателей уровня знаний студентов. За годы существования Юридического колледжа в нем преподавали такие выдающиеся ученые НУ «ОЮА», как заведующий кафедрой морского и таможенного права проф. Е.В. Додин, заведующий кафедрой философии проф. А.А. Ивакин, заведующий кафедрой теории государства и права проф. Ю.Н. Оборотов, заведующий кафедрой конституционного права проф. М.Ф.Орзих, заведующий кафедрой международного права проф. М.Е. Черкес. Информационное обеспечение образовательной деятельности осуществляется библиотекой университета, книжный фонд которой составляет более 500 тыс. экземпляров современной научной, учебно- методической и художественной литературы, более 2 тыс. периодических изданий.

Для выполнения домашних заданий и подготовки к семинарским занятиям студенты колледжа могут пользоваться читальным залом библиотеки университета, который насчитывает 300 рабочих мест и работает до 19.00, включая выходные дни, что дает студентам возможность в любое время получить необходимую книгу и информацию.

Кроме того, к услугам студентов спортивные стадионы и тренажёрные залы, Центр культуры, в котором они могут развивать свои таланты и заниматься творческой деятельностью, а также студенческие кафе с приемлемыми ценами и высоким качеством питания.

Таким образом, для студентов колледжа созданы все условия для качественного обучения, занятий спортом и культурного отдыха. За последние несколько лет преподавательским составом на высоком уровне создано учебно-методическое обеспечение учебного процесса подготовки младших специалистов-юристов. Необходимо отметить, что в этой работе принимают участие все преподаватели, обеспечивающие подготовку младших специалистов. В Юридическом колледже НУ «ОЮА» также хорошо развита студенческая общественная активность – функционирует студенческое научное общество, которое является объединением инициативных студентов и занимается организацией и проведением разного рода научных мероприятий: конференций, турниров, круглых столов.

Среди студентов и выпускников Юридического колледжа множество победителей международных спортивных соревнований и престижных творческих конкурсов.

За годы своего существования Юридический колледж НУ «ОЮА» заслуженно завоевал славу престижного учебного заведения, предоставляющего качественное образование и прекрасные условия для всестороннего развития личности.

«Я очень рада, что учусь именно в Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия». Здесь качество образования намного выше, чем в простой школе, очень хорошие и внимательные преподаватели. У нас есть возможность участвовать в разных интересных мероприятиях - в колледже регулярно проводятся научные конференции, студенческие дебаты и творческие вечера. А самое главное - это то, что мы уже сейчас осваиваем будущую профессию, ведь в колледже изучаются не только предметы, предусмотренные школьной программой, но и специализированные юридические дисциплины. У нас очень дружная группа и вообще ребята в колледже очень дружелюбные – мы вместе проводим свободное время и отмечаем праздники», - рассказала об учёбе в Юридическом колледже студентка 3 курса Вургафт Анастасия.

Кому мешает колледж?

Но, к сожалению, по сложившейся в нашей стране традиции любое успешное начинание рано или поздно для кого-то становится раздражителем. И тогда «недовольные» из банальной зависти применяют самые активные меры, лишь бы побольше насолить объекту своей зависти. Этим и объясняются происходящие в последнее время нападки на Юридический колледж НУ «ОЮА».

Против колледжа буквально развязывают войну для того, чтобы отобрать реконструированное силами руководства здание и благоустроенную территорию использовать для нужд собственного бизнеса. Но мы не можем закрывать глаза на эту возмутительную ситуацию, ведь никакие бизнес-интересы не могут быть выше образования молодёжи.

Сейчас в Юридическом колледже НУ «ОЮА» обучается более 2,5 тыс. студентов не только из Одессы и Одесской области, но также и из других областей Украины. На данный момент это кажется просто нелепым, когда некая убыточная швейная фабрика предъявляет претензии учебному заведению, проводящему свою деятельность исключительно в рамках закона и имеющему лицензию Министерства образования и науки на предоставление образовательных услуг. Образование молодёжи и подготовка специалистов является одной из важнейших государственных задач, поэтому есть надежда, что государство всё-таки поддержит Юридический колледж НУ «ОЮА» и необоснованные нападки на него наконец прекратятся.