Незаконное строительство в Одессе приобрело угрожающие масштабы

Историческое лицо нашего любимого города невозможно сохранить, если закрывать глаза на хаотическую самовольную застройку. Зачастую нахалстрой может не только нарушать экологию города, но и представлять серьезную опасность для жизни и здоровья горожан, из-за несоблюдения элементарных строительных норм.

Ситуация с незаконным строительством в Одессе приобрела угрожающие масштабы! Только за первое полугодие 2017 Департаментом архитектурно-строительной инспекции в Одесской области выявлено 405 нарушений градостроительного законодательства, в том числе фактов самовольного выполнения строительных работ - 143, фактов нарушения государственных строительных норм - 122.

По данным Управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета незаконные строительные работы проводятся на следующих объектах: на ул. Семена Яхненко (Бабушкина), 2/1 - 2/18 ведется самовольное строительство группы 15 двухэтажных коттеджей; на ул. Львовской, 44 - самовольное строительство 10 двухэтажных коттеджей. Работы проводятся неизвестными лицами без проектной документации и разрешительных документов на проведение строительных работ. Также самовольно, без проектной и разрешительной документации, с грубым нарушением противопожарных норм ведется строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Воронежской, 9. Невозможно не обратить внимание и на Дом Илькевича, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения по ул. Дерибасовская, 3, где происходит незаконная реконструкция помещения, без разрешения Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета, без соблюдения норм градостроительного законодательства.

В очередном депутатском запросе народный депутат Сергей Кивалов обратил внимание правительства на тот факт, что на законодательном уровне до сих пор отсутствует разграничение понятий «заказчик» и «застройщик», что дает основания для злоупотреблений в документации, подмены понятий, а иногда обмана потребителей и избежание ответственности.

Борьбу с незаконным строительством следует начинать с усовершенствования основного закона градостроительной отрасли и принятия новых законов, которые соответствуют современным стандартам. Введение новых санкций ситуацию не решит. — отметил Сергей Кивалов.

К Премьер-министру он обратился с требованием принять меры относительно создания эффективного механизма обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил.

Среди основных проблем я бы отметил следующие: самозахват земли, проведение строительных работ без надлежащих документов, умышленное занижение категории сложности строящегося объекта, нарушение строительных норм и правил, отсутствие общественных слушаний. Все это ведет не только понижению качества застройки, но и к недобросовестной конкуренции по отношению к строительным компаниям, следующим всем этим принципам.

Очень распространенной проблемой является отсутствие собственников строящихся объектов, а строительство осуществляют собственники земли, либо ее арендаторы – эта схема позволяет собственнику уклоняться от штрафов за выявленные нарушения, а также не выполнять требования по сносу лишних этажей. — подчеркнул народный депутат Сергей Кивалов.

Народный депутат неоднократно выступал и выступает за сохранение памятников архитектуры, проведение на них ремонтно-реставрационных работ, а также за выделение средств, необходимых для сохранения объектов культурного наследия в городе Одессе, сохранение исторического центра, повышение туристической привлекательности и развитие города.

Одной из многих инициатив народного депутата является введение моратория на высотное строительство в центре города, который предполагает, что ремонт и реконструкция в Одессе должны проводиться только с сохранением исторически сложившегося облика зданий.

Более десятка депутатских запросов были направлены на имя премьер-министра Украины, министра инфраструктуры, генерального прокурора, первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной и экологической инспекции Украины.