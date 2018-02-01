Одесские портовики борются за сохранение рабочих мест

Народный депутат Украины Сергей Кивалов встревожен ситуацией, сложившейся в морских портах страны. В связи с этим лидер Украинской морской партии даже обратился к Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну с просьбой вмешаться и принять безотлагательные меры.

Суть проблемы такова. В середине декабря прошлого года на прием к народному депутату Украины Сергею Кивалову пришли представители профкома и трудового коллектива отряда охраны Одесского морского торгового порта во главе с председателем профком ОМТП Владимиром Бабием с жалобой на неправомерные, по их мнению, действия руководства порта. В октябре 2017 года руководство государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» в лице и.о. председателя ГП АМПУ Р. Вацкаганса издало приказ № 298, по которому с нового 2018 года существующая государственная система охраны портов подлежит полной замене, а к охране морских портов будут привлечены сторонние специализированные охранные организации. Таким образом, охрана морских портов Мариуполя, Бердянска, Одессы, Черноморска и Измаила будет поручена частным охранным фирмам. С этой целью был объявлен и проведен тендер на закупку охранных услуг.

Члены Профкома и трудового коллектива ЗОМП ОФ ГП АМПУ сочли неправомерными действия руководства морских портов Украины и выразили свое недоверие. По мнению заявителей, привлечение частных охранных фирм, не имеющих достаточной квалификации и специальных умений для надлежащей защиты и контроля приграничных территорий, могут иметь серьезные последствия. Охрана периметра морских портов сторонними охранными организациями повлечет повышение уровня контрабанды, коррупции и преступности на этих приграничных объектах государственной важности. Кроме того, подобные непродуманные действия вызовут массовое сокращение штата работников портов, а тысячи семей останутся без стабильного дохода.

Заявители обратились к Сергею Кивалову, как в последнюю инстанцию, с просьбой объективно разобраться и дать оценку правомерности действий администрации ГП АМПУ.

Заявители обратились ко мне как к юристу и народному депутату – дать экспертную оценку статьи 10 Закона «О морских портах Украины», где прописаны права работников порта. Мы сделаем все, чтобы защитить портовиков в правовом поле, оказать им правовую помощь.

И такая экспертная оценка была дана. В соответствии со статьей 27 Закона Украины «О государственной границе», охрана государственной границы Украины на суше, море, других водоемах возлагается на Государственную пограничную службу Украины.

Охрану периметра морского порта норма закона предусматривает исключительно Службой морской безопасности и отрядом охраны морского порта с привлечением Государственной пограничной службы Украины. А частные охранные структуры, в соответствии с ч. 3 ст. 10 Закона Украины «О морских портах Украины» могут привлекаться к охране порта лишь как вспомогательные, но не как альтернатива службам морской безопасности и отрядам охраны морского порта.

В депутатском запросе, направленном Министру инфраструктуры Украины В.В.Омеляну С.В.Кивалов выразил свою обеспокоенность происходящим и отметил:

Реалии сегодняшнего дня требуют слаженности действий в обеспечении устойчивого развития Украины как морского государства, защите ее национальных интересов, безопасности ее морских границ и повышении международного авторитета Украины.

Во имя этих целей требуется немедленное вмешательство в происходящее сегодня в портах страны.

Сергей Кивалов направил соответствующие документы в Киев для принятия необходимых мер реагирования в соответствии с действующим законодательством с целью недопущения нарушений прав и законных интересов работников порта.

Результаты уже есть. 5 января 2018 года Заказчиком тендера (Администрацией морского порта) было принято решение об отклонении тендерных предложений согласно п. 4 ч. 1 статьи 30 Закона Украины «О публичных закупках». 18 января 2018 года участники тендера обратились с жалобой в Антимонопольный комитет Украины касательно соблюдения законности процедуры проведения тендера. Их жалобу отклонили.

Более того Министерство инфраструктуры Украины заверило в соблюдении прав и интересов работников в соответствии с законодательством Украины, и если работники подпадут под высвобождение, им будут предложены имеющиеся в ГП «АМПУ» вакантные должности в соответствии с их квалификации и опыта работы. Таким образом, удалось сохранить тысячи рабочих мест в г. Одессе, и одесские портовики продолжат кормить свои семьи.

Еще одним положительным результатом борьбы народного депутата за повышение конкурентоспособности украинских портов и максимально эффективного использования их транзитного потенциала (десятки запросов, законопроектов, рабочих встреч), стала разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Кроме того, с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов, что станет существенным вливанием в местные бюджеты, даст возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры.