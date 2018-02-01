В одесском Дворце спорта отметили открытие Олимпиады

Сегодня в одесском Дворце спорта по случаю открытия Зимних Олимпийских игр-2018 выступили юные фигуристы «Льдинки», хоккеисты клуба «Морские волки» и ребята с одесских школ-интернатов. Перед началом выступлений торжественно подняли олимпийский флаг. На мероприятии присутствовали первые лица области. В своем приветствии председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский отметил, что в Одессу вернулись зимние виды спорта, а ремонт Дворца даст возможность готовится и устраивать масштабные соревнования.

Напомним, Зимние Олимпийские игры проходят в Южной Корее. За победу борются 33 украинских спортсмена.