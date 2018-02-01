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  • Просмотров: 184
  • Дата: Вчера, 15:49
Вчера, 15:49

Одесситы отпраздновали китайский Новый год

Категория: Первая полоса / Новости


Одесситы отпраздновали китайский Новый год

В зоопарке для детей подготовили яркую развлекательную программу: провели викторину, мастер-класс по написанию иероглифов и показали приёмы ушу.

Вместе с маленькими одесситами Новый год отпраздновала и консул Китайской Народной Республики г-жа Чжао Сянжун, которая прибыла на торжество в составе небольшой делегации. Кроме того, всех посетителей угощали традиционными блюдами китайской кухни: сладкими пельменями, рисовыми чипсами и сладостями.

Главным украшением мероприятия стал китайский дракон, который развлекал гостей. А после шоу сотрудники зоопарка устроили показательное кормление животных.

Галерея

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Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
Одесситы отпраздновали китайский Новый год
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