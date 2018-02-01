Одесситы отпраздновали китайский Новый год

В зоопарке для детей подготовили яркую развлекательную программу: провели викторину, мастер-класс по написанию иероглифов и показали приёмы ушу.

Вместе с маленькими одесситами Новый год отпраздновала и консул Китайской Народной Республики г-жа Чжао Сянжун, которая прибыла на торжество в составе небольшой делегации. Кроме того, всех посетителей угощали традиционными блюдами китайской кухни: сладкими пельменями, рисовыми чипсами и сладостями.

Главным украшением мероприятия стал китайский дракон, который развлекал гостей. А после шоу сотрудники зоопарка устроили показательное кормление животных.