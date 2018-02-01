Одесса установила очередной рекорд

На сей раз- по одновременному открыванию бутылок шампанского. Накануне на Ланжероне одесситы одновременно открыли двести тринадцать бутылок «шипучего», что стало всеукраинским рекордом. И было соответствующим образом зафиксировано. А поскольку прежний рекорд, принадлежащий португальцам, составил всего сто девяносто шесть бутылок одновременно открытого шампанского, то одесское достижение по праву претендует на занесение в книгу рекордов Гиннеса.

Добавим, что после установления означенного рекорда собравшиеся на Ланжерооне выпустили в небо шарики в виде сердец влюбленных.