14 февраля 2018 года, в День влюбленных, в Одесском зоопарке состоялся романтический праздник «День Святого Валентина». Гостей встречали аниматоры – Валентинки, которые подготовили для маленьких посетителей множество игр и конкурсов. Дети с удовольствием танцевали и участвовали в эстафетах. В этот день в зоопарке действовала праздничная фотозона. В ходе встречи в Одесском зоопарке подвели итоги конкурса «Пара года – 2018».

Самой романтической парой среди питомцев зоологического парка была выбрана чета амурских тигров Тайгер и Натали. Полосатые хищники заслужили этот почетный титул, набрав наибольшее количество голосов.

После всех игр и конкурсов гости отправились на показательное кормление тигров, которое было подготовлено в формате романтического ужина. Тигрица Натали по достоинству оценила вкусный подарок и приняла угощение. Тайгер же, как истинный джентльмен, уступил ей право отведать вкусности.

Праздник подготовлен и проведен совместно с детским фондом им. Серафима Саровского.

По инициативе фонда мероприятие посетили дети, которые находятся на оздоровлении в детском санатории «Степной воздух». Некоторые из них являются воспитанниками Белгорода-Днестровского детского дома. Все дети получили подарки от зоопарка, фестивального центра «Золотой Дюк» и детского фонда им. Серафима Саровского.