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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Теперь лавандовые поля будут радовать жителей и гостей Одесской области

Категория: Первая полоса / Новости

Теперь лавандовые поля будут радовать жителей и гостей Одесской области

   Выращивать лаванду планируют на территории запущенного в Тарутинском районе Одесской области центра этнографического, зеленого, сельского и семейного отдыха "Фрумушика-Нова". На месте растения будут перерабатывать, а в период цветения – организовывать экскурсии на лавандовые поля. Об этом сообщают в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.
Агрокластер "Фрумушика-Нова" станет "центром экологического и сельского туризма", уверена замглавы Одесской ОГА Светлана Шаталова.
Также на его территории создадут научно-исследовательский центр. В состав войдут представители вузов Одессы.
Ожидается, что проект привлечет инвестиции и поможет сформировать современную структуру экономики Одесской области.
Напомним, «Эко-парк Фрумушика» в Тарутинском районе Одесской области вошел в пилотный список по созданию 6 агро-рекреационных кластеров. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой отмечал, что появление кластеров позволит создать комплексный туристический продукт, расширить спектр услуг, обеспечить сельское население постоянными рабочими местами и дополнительными заработками.


Источник: ИзбирКом



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