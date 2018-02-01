В Одессе утверждена новая программы защиты животных

Депутаты горсовета утвердили новую программу защиты животных. «Цена вопроса» оказалась почти шесть с половиной миллионов долларов.

В нее входит, например, работы по стерилизации котов стоимостью девятьсот тысяч гривен, создание термической установки по утилизации тел умерших бездомных животных стоимостью в триста пятьдесят тысяч гривен.

Кроме того, получено добро на создание «Скорой помощи» для бездомных животных. Для чего планируется приобрести специализированный автомобиль, где будет работать специальная бригада. На это направляется еще девятьсот тысяч гривен.

Отметим, что, по словам руководителя департамента экологии Валентины Дацюк, создание такой службы не повлечет увеличения штата работников, поскольку диспетчерские функции будет выполнять дежурные сотрудники службы по отлову собак, а на самом автомобиле по очереди будут работать фельдшера этой службы.