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Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии

Категория: Первая полоса / Новости


Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии

21 февраля в Одесском русском драматическом театре состоится премьера нового спектакля в жанре трагикомической ностальгии под названием «Мещанская, 24». Автор пьесы — одессит Леонид Заславский, запечатлевший в пьесе свои детские воспоминания о жизни одесского двора начала 60-х годов. Воплотил эти воспоминания на сцене хорошо известный одесситам режиссер-постановщик Георгий Ковтун, поставивший на сцене русского театра ставшие театральными «хитами» спектакли «Степан Разин», «Труффальдино», «Love story» и «Вий». Особенностью нового спектакля является то, что он будет сыгран на новой сценической площадке театра «Арт-фойе», расположенной на втором этаже театра.  Этот камерный зрительный зал, где актеры будут играть на расстоянии вытянутой руки от зрителей, рассчитана только на 65 зрителей, которых бесспорно можно отнести к числу избранных. 19 февраля, в преддверии премьеры, состоялся пресс-показ нового спектакля.

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Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии
Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии
Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии
Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии
Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии
Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии
Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии
Одесский русский драматический театр приглашает на премьеру ностальгической трагикомедии
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