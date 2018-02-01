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  • Дата: Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01

Сергей Кивалов добился повышения пенсий военнослужащим

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов добился повышения пенсий военнослужащим

Кабинет министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года в среднем на 1,5 тысячи гривен.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства 21 февраля.

Премьер пояснил, что дискуссия о повышении пенсий военнослужащим на законодательном уровне началась еще осенью. Сейчас дискуссии по проекту закона еще продолжаются и могут продолжаться еще месяц-два, а сам Гройсман обещал повысить пенсии с 1 января.

Таким образом, чиновники нашли компромисс - решение, которое не требует внесения изменений в действующее законодательство, которое будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта.

Сегодня мы принимаем решение о повышении пенсий для военнослужащих - в среднем на 1,5 тыс. грн. Начисления начнутся с сегодняшнего дня,
 - заявил Гройсман.

Отметим, что повышения пенсий военнослужащим удалось добиться благодаря активной позиции в этом вопросе народного депутата Украины Сергея Кивалова. Ранее парламентарий обращался к Премьер-министру Украины с требованием устранить вопиющую социальную несправедливость и пересчитать пенсии военным пенсионерам и пенсионерам органов внутренних дел (милиционерам). В обращении политик указывал на то, что правительство может и обязано пересчитать пенсии военным пенсионерам с 1 января 2018 года, учитывая зарплату, звание, выслугу лет, особенности прохождения службы, секретность и т.д. 

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в результате принятое решение позволит поэтапно повысить пенсии представителям силовых органов. В частности, с 1 января 2018 года пенсии будут составлять в среднем на 1,5 тыс. грн. больше нынешней, а уже с 1 января 2020 года пенсии будут увеличены почти в два раза.

Кроме того, документ предусматривает пересчет пенсий бывшим сотрудникам Министерства внутренних дел, за что также неоднократно выступал народный депутат Сергей Кивалов.

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