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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Полиция открыла производство по факту самовольного захвата санатория "Лермонтовский"

Категория: Первая полоса / Новости

Полиция открыла производство по факту самовольного захвата санатория "Лермонтовский"

  Утром группа лиц, похожих как говорят в народе на "титушек" (частная охранная агентство) вместе с "новым" директором ворвались в санаторий.
На место событий прибыли правоохранители, так же прибыл лично начальник Полиции Одесской области Дмитрий Головин. Он призвал стороны конфликта не прибегать к насилию, и действовать исключительно в правовом поле. В результате все помещения были освобождены, сам санаторий был разблокирован.
Кроме того были приняты меры по охране правопорядка, провели осмотр помещений. Правоохранители зафиксировали материальный ущерб нанесенный имуществу, в частности выбиты двери и замки дверей в административных зданиях.
Этот хозяйственный конфликт продолжается уже который год подряд, сегодня прибыл новый директор с судебными исполнителями в сопровождении представителей частного охранного агентства с целью взять под контроль предприятие.

По факту событий во время самовольного захвата административного корпуса санатория "Лермонтовский" открыто производство по признакам правонарушения предусмотренного ст. 356 УК Украины. 



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