Полиция открыла производство по факту самовольного захвата санатория "Лермонтовский"

Утром группа лиц, похожих как говорят в народе на "титушек" (частная охранная агентство) вместе с "новым" директором ворвались в санаторий.

На место событий прибыли правоохранители, так же прибыл лично начальник Полиции Одесской области Дмитрий Головин. Он призвал стороны конфликта не прибегать к насилию, и действовать исключительно в правовом поле. В результате все помещения были освобождены, сам санаторий был разблокирован.

Кроме того были приняты меры по охране правопорядка, провели осмотр помещений. Правоохранители зафиксировали материальный ущерб нанесенный имуществу, в частности выбиты двери и замки дверей в административных зданиях.

Этот хозяйственный конфликт продолжается уже который год подряд, сегодня прибыл новый директор с судебными исполнителями в сопровождении представителей частного охранного агентства с целью взять под контроль предприятие.

По факту событий во время самовольного захвата административного корпуса санатория "Лермонтовский" открыто производство по признакам правонарушения предусмотренного ст. 356 УК Украины.