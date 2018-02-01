В Одесской области намерены создать 12 новых территорий природно-заповедного фонда

В Одесской области в ближайшей перспективе намерены создать 12 новых территорий и объектов природно-заповедного фонда общей площадью почти в 30 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА со ссылкой на директора Департамента экологии и природных ресурсов Ирины Шатохину.



«Нами осуществляются меры по сохранению ценных природных комплексов и объектов. Один из эффективных методов — включение их в состав природно-заповедного фонда. Речь идет о создании 12 территорий и объектов природно-заповедного фонда на территории Арцизского, Березовского, Беляевского, Измаильского, Овидиопольского, Лиманского, Ренийского, Тарутинского районов Одесской области и города Одесса», — подчеркнула Ирина Шатохина.

В настоящее время на территории Одесской области расположено 123 территории, а также объекты природно-заповедного фонда общегосударственного и местного значения общей площадью почти 160 000 гектаров. Это составляет 4,5% от общей площади региона. Создание 12 новых территорий и объектов позволит увеличить процент заповедности области до 5,4% и приблизить его к среднему показателю по Украине.