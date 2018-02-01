Больше половины жителей Одесской области сожалеют о распаде СССР

Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного группой «Рейтинг» в декабре прошлого года.

Согласно полученным результатам, 52% респондентов из Одесской области заявили о том, что сожалеют о распаде СССР.

Отметим, что это самый высокий показатель в стране. Следом идут Николаевская область (46%) и Луганская область (47%).

Самый же низкий показатель «советской ностальгии», как и следовало ожидать, на западе страны – в Ивано-Франковской (17%) и Тернопольской (18%).

В среднем же по стране о распаде Союза сожалеют около трети населения.

Отметим, что в результате опроса путем интервью «лицом к лицу» было опрошено тридцать тысяч человек - по тысяче двести человек в каждом регионе, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.