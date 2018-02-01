Покупайте украинское… во вред Украине?

Такое убеждение высказал Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Как сообщается в ИА «Украинская правда», он считает, что сторонники данного законопроекта оперируют недобросовестными аргументами.

«Нам говорят, что «покупай украинское» идет на пользу украинцам, поскольку благодаря этому будут создаваться новые рабочие места. Это - неправда. Потому что из-за такого подхода вы потеряете конкуренцию среди участников тендеров!», — подчеркнул Хьюг Мингарелли.

По его убеждению «…без конкуренции вы будете получать товары худшего качества. Поэтому от этого проиграет не ЕС, а именно Украина», — считает дипломат.

Еще более жестко по поводу данного законопроекта высказался Гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства Кристиан Даниэльсон, который по этому поводу заявил, что законопроект «нарушает целый ряд международных обязательств Украины!»

Тем не менее законопроект «Покупай украинское, плати украинцам», внесенный нардепами от Радикальной партии, уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

Украинские эксперты и экономисты призывают не принимать законопроект "Покупай украинское, плати украинцам", который может нарушить соглашения с ЕС и стать угрозой для делового климата.

Об этом говорится в открытом письме украинских экономистов к политикам, бизнес-сообществу и гражданам Украины.

Эксперты обращают внимание на проект закона №7206: "Покупай украинское, плати украинцам", предлагающий предоставлять преимущества при государственных закупках поставщикам, которые могут продемонстрировать, что существенная часть их производства связана (локализована) с Украиной.

Идея такого законопроекта - поддержка украинских производителей, которая базируется на ожидании, что это приведет к экономическому росту.

Кроме того, эксперты считают, что этот закон является нарушением международных договоров и угрозой деловому климату.

"Ограничение доступа к украинским рынкам является изоляционистской экономической политикой и нарушает ряд международных договоров, включая принципы, закрепленные в наших договорах с ЕС, ради которых украинская общественность стольким пожертвовала", - говорится в открытом письме.

"Мы надеемся, что украинская экономика изменит направление движения, и общественность будет реализовывать преимущества непопулярной, но правильной экономической политики и реформ, которые украинское правительство осуществляло в течение последних трех лет", - отмечают эксперты.