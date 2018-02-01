Завтра в Одессе отменяются занятия в школах и дошкольных учреждениях

По информации пресс-службы мэрии, такое решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экономической безопасности и ЧС.

Основанием стал гидрометеорологический прогноз, согласно которому город накроет мощный циклон, который принесет сильный снегопад и штормовой ветер. Однако, как особо отмечается в решении комиссии, «… в детских садиках будут работать дежурные группы, которые будут принимать детей в случае необходимости!»

Однако родителей просят по возможности оставлять детей дома.