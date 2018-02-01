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  • Дата: Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18

Завтра в Одессе отменяются занятия в школах и дошкольных учреждениях

Категория: Первая полоса / Новости


Завтра в Одессе отменяются занятия в школах и дошкольных учреждениях

По информации пресс-службы мэрии, такое решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экономической безопасности и ЧС.

Основанием стал гидрометеорологический прогноз, согласно которому город накроет мощный циклон, который принесет сильный снегопад и штормовой ветер. Однако, как особо отмечается в решении комиссии, «… в детских садиках будут работать дежурные группы, которые будут принимать детей в случае необходимости!»

Однако родителей просят по возможности оставлять детей дома.



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