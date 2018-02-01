Сергей Кивалов вошел в топ самых влиятельных юристов Украины

Новостной портал Деловая столица определил топ 20 самых влиятельных юристов Украины http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-samyh-vliyatelnyh-yuristov-ukrainy-20022018220000.

Так, по версии сайта, под влиятельностью подразумевается, прежде всего, способность влиять на решения судов на всех уровнях.

Она может обеспечиваться самыми разными факторами, например, высоким профессионализмом, большим опытом работы, мощной командой сотрудников, должностными полномочиями, служебным положением, связями в судейской среде и т. д.

В предварительный список юристов для рейтингования включены представители всех ветвей власти (президентской, законодательной, исполнительной и судебной), а также частных юридических фирм. При ранжировании учитывались как упомянутые выше объективные факторы, так и общественный резонанс и упоминаемость в СМИ судебных процессов, на исход которых мог или может повлиять данный юрист.

1 Алексей Филатов, замглавы Администрации президента Украины

Алексей Филатов начал заниматься практической деятельностью в сфере юридической практики в 1996 г. в качестве стажера и помощника адвоката в юридической фирме. В 1998 г. получил свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью. Занимался частной юридической практикой, работал юрисконсультом. В 2003 г. присоединился к юрфирме "Василь Кисиль и Партнеры", с 2007 г. возглавлял там практику разрешения споров.

С июля 2014 г. занимает должность заместителя главы Администрации президента Украины. Отвечает за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины (в частности, в области судоустройства), разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента Украины в судах. Является координатором Совета по вопросам судебной реформы, созданного Петром Порошенко в октябре 2014 г.

Под его руководством были созданы Стратегия реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 гг. (одобрена президентским указом 20 мая 2015 г.), законопроекты "Об обеспечении права на справедливый суд (принят парламентом 12 февраля 2015 г.) "О внесении изменений в Конституцию Украины (насчет правосудия)" и "О судоустройстве и статусе судей" (приняты 2 июня 2016 г.), "О Высшем совете правосудия" (принят 21 декабря 2016 г.), "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты" (принят 3 октября 2017 г.).

Разработанная Филатовым судебная реформа позволила сломать ту судебную систему, которая была построена при Януковиче Андреем Портновым, и создать вместо нее новую. В частности, 15 декабря 2017 г. уже заработал новый Верховный суд, а 29 декабря президент издал указы о реорганизации, ликвидации и создании местных и апелляционных судов. Реформа обеспечила президенту косвенный, но достаточно эффективный контроль над процессом формирования нового судейского корпуса на всех этажах судебной власти. При этом Филатов получил наибольшее влияние на отбор судей уполномоченными на это органами - Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

Образование: в 1998 г. окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Является членом Международной ассоциации адвокатов, совета пользователей Лондонского международного арбитражного суда, Украинской ассоциации международного права, Ассоциации юристов Украины.

Самое известное дело: в 2013 г. консультировал Бориса Ложкина во время продажи холдинга UMH Сергею Курченко.

2 Андрей Портнов, бывший первый замглавы администрации Януковича



Андрей Портнов начал карьеру в 1993 г. в Луганске, работая юрисконсультом ООО "Юрлит Лтд", затем юристом АП "Луганская нефтебаза". В 1996 г. возглавлял в Луганске юрфирму "Укринформправо". В январе 1997 г. начал работать в Киеве в Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, поднялся до должности начальника управления корпоративных финансов. С января 2002 г. был директором юрфирмы "Портнов и Партнеры". В июне 2003 г. вернулся в ГКЦБФР, работал первым заместителем исполнительного секретаря (руководителя центрального аппарата), с июля 2004 г. по июль 2005 г. был членом ГКЦБФР, после чего снова занимался адвокатской деятельностью.

С 2005 г. возглавлял юридический департамент Блока Юлии Тимошенко. В 2006 г. избран народным депутатом от БЮТ (№ 66 в списке), получил пост замглавы комитета по вопросам правосудия. На досрочных выборах в 2007 г. вновь избран народным депутатом от БЮТ (№ 58 в списке), стал рядовым членом комитета по вопросам правосудия, но в 2008 г. получил пост замглавы фракции.

В августе-сентябре 2008 г. по поручению Тимошенко работал над совместными с Партией регионов законопроектами, призванными ослабить власть Виктора Ющенко, а затем организовал срыв (через суды) досрочных парламентских выборов, которые объявил Ющенко. В мае 2009 г. решением съезда представителей высших учебных заведений и научных учреждений избран на шестилетний срок членом Высшего совета юстиции.

Вскоре после президентских выборов подал в отставку с поста замглавы фракции БЮТ, 2 апреля 2010 г. принял предложение Януковича занять должность замглавы Администрации президента и руководителя Главного управления АП по вопросам судебной реформы и судоустройства. Осенью 2010 г. был создан Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, укомплектованный преданными Януковичу людьми. В СМИ были публикации о том, что с 2011 г. ни один судья районного суда в Киеве не назначался без согласия со стороны Портнова.

В апреле 2011 г. Портнов был переведен на должность советника президента и руководителя Главного управления АП по вопросам судоустройства, но 24 января 2014 г. Янукович назначил его первым замглавы АП. 22 февраля 2014 г. Портнов сбежал из Украины, вскоре он был уволен из АП, но его влияние на судейский корпус Украины сохраняется до сих пор.

Образование: в 1999 г. заочно окончил юридический факультет Восточноукраинского госуниверситета (Луганск). Доктор юридических наук (2009 г.).

Является заслуженным юристом Украины (2004 г.).

Самое известное дело: сопровождал газовые контракты, заключенные в 2009 г. в Москве Юлией Тимошенко.

3 Богдан Львов, зампредседателя Верховного суда, председатель Кассационного хозяйственного суда



Богдан Львов начинал судейскую карьеру в системе военных судов: с 1989 г. был начальником канцелярии военного трибунала Киевского военного округа, с 1992 г. - судьей военного суда Киевского гарнизона, с 1998 г. - судьей военного суда Центрального региона Украины. В 2001 г. перешел в систему хозяйственных судов - стал судьей Киевского апелляционного хозсуда, с 2004 г. - судьей Высшего хозсуда Украины. 17 декабря 2013 г. постановлением пленума ВХСУ назначен секретарем пленума ВХСУ, а 15 апреля 2014 г. собранием судей ВХСУ избран председателем ВХСУ. Является членом Совета по вопросам судебной реформы с момента его создания в октябре 2014 г.

В 2017 г. прошел по конкурсу в Кассационный хозсуд в составе нового Верховного суда, заняв восьмое место. Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила его кандидатуру вопреки мнению Общественного совета добропорядочности, который пришел к выводу, что кандидатура Богдана Львова "не соответствует требованиям добропорядочности и профессиональной этики".

Главным основанием для такого вывода стало то, что Богдан Львов 3 декабря 2014 г. сформировал коллегию судей ВХСУ для рассмотрения одного из дел своими распоряжениями, чем нарушил Закон "О судоустройстве и статусе судей", согласно которому определение коллегии судей для рассмотрения конкретного дела осуществляется автоматизированной системой документооборота. 30 марта 2016 г. Верховный суд Украины своим постановлением отменил решение этой коллегии, принятое 12 января 2015 г., и указал, что решение коллегии незаконно, поскольку "коллегия судей была сформирована без применения автоматизированной системы документооборота". Таким образом, нарушение Богданом Львовом закона - это не версия или подозрение, а факт, установленный высшей судебной инстанцией Украины. Однако ВККСУ закрыла глаза на этот факт.

30 ноября пленум Верховного суда на своем первом заседании избрал Богдана Львова заместителем председателя Верховного суда, а 5 декабря собрание судей Кассационного хозсуда избрало Богдана Львова председателем КХС. Фактически он теперь самый влиятельный судья в судебной системе Украины.

Образование: в 1989 г. окончил в Москве военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР, в 2006 г. - Киевский институт интеллектуальной собственности Одесской национальной юридической академии.

Является судьей первого квалификационного класса (2005 г.), заслуженным юристом Украины (2010).

Самое известное дело: в 2014 г. сформировал коллегию судей ВХСУ без применения автоматизированной системы документооборота - этот факт был установлен Верховным судом Украины.

4 Павел Петренко, министр юстиции Украины

Павел Петренко в 2001 г. работал юрисконсультом частной юрфирмы, затем работал в департаменте правового обеспечения ОАО «Ощадбанк Украины», в 2006-2010 гг. занимался частной адвокатской практикой. С 2009 г. был членом общественной организации и в дальнейшем партии «Фронт змін», входил в бюро партии и руководил юридическим департаментом. В ноябре 2010 г. избран депутатом Киевского облсовета. На парламентских выборах в 2012 г. руководил юридическим департаментом Объединенной оппозиции «Батьківщина». Избран народным депутатом от партии «Батьківщина» (№ 52 в списке), получил пост секретаря комитета по вопросам верховенства права и правосудия. В июне 2013 г. после объединения партий «Фронт змін» и «Батьківщина» был избран заместителем лидера «Батьківщини».

Начиная с 26 ноября 2013 г. участвовал в освобождении активистов Евромайдана, задержанных и доставленных в милицейские участки. 2 декабря возглавил юридический центр Штаба национального сопротивления. Руководил защитой и лично защищал активистов Евромайдана в судах. Был автором закона, принятого парламентом 19 декабря и подписанного Януковичем 23 декабря, об освобождении участников массовых акций протеста от уголовного преследования. В январе-феврале 2014 г. благодаря активным действиям юридической команды Петренко десятки активистов Евромайдана были освобождены из-под стражи.

С конца февраля 2014 г. Петренко занимает должность министра юстиции и входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В число своих главных задач он включил обновление судейского корпуса. Уже 4 марта 2014 г. министр вынес на общественное обсуждение законопроект «О восстановлении доверия к судебной власти Украины», который определил правовые и организационные основы проведения аттестации и люстрационной проверки судей судов общей юрисдикции. Верховная Рада приняла этот закон 8 апреля 2014 г., впрочем, смягчив некоторые нормы по люстрации судей.

С сентября 2014 г. Петренко - член политсовета партии «Народный фронт». Является членом Совета по вопросам судебной реформы с момента его создания в октябре 2014 г. По его настоянию в судебную реформу, принятую 2 июня 2016 г., вошла норма об отборе судей в новые суды исключительно через прозрачные конкурсы.

Образование: в 2001 г. окончил юридический факультет Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, в 2004 г. - Украинскую академию внешней торговли. Кандидат юридических наук (2004 г.).

Является заслуженным юристом Украины (2015).

Самое известное дело: во время Евромайдана возглавлял юридический центр Штаба национального сопротивления.

5 Игорь Бенедисюк, председатель Высшего совета правосудия

Игорь Бенедисюк шел почти тем же карьерным путем, что и замглавы Верховного суда Богдан Львов. Они учились в одном и том же военном вузе в Москве, только Бенедисюк окончил его на два года позже и отбыл служить не в Киев, а в Южно-Сахалинск. Но с апреля 1994 г. Бенедисюк уже работал вместе с Богданом Львовым судьей военного суда Киевского гарнизона. В сентябре 2000 г. стал судьей Арбитражного суда Киева, с декабря 2001 г. работал вместе с Богданом Львовым судьей Киевского апелляционного хозсуда. В июне 2003 г. избран судьей Высшего хозсуда Украины, куда через год избрали и Богдана Львова. В 2005-2006 гг. они вместе прошли годичный курс в Киевском институте интеллектуальной собственности.

После революции оба пошли на повышение, только в разных инстанциях. Первым поднялся Богдан Львов, избранный в апреле 2014 г. главой ВХСУ. Через год настала очередь Бенедисюка: в апреле 2015 г. он был назначен членом Высшего совета юстиции по президентской квоте, а в июне - избран председателем ВСЮ. В августе 2015 г. введен в состав Совета по вопросам судебной реформы, где уже заседал Богдан Львов.

12 января 2017 г. ВСЮ преобразован в Высший совет правосудия; члены ВСЮ получили статус члена ВСП, глава ВСЮ стал председателем ВСП. Уже 16 января 2017 г. ВСП выступил с публичным обращением, в котором истолковал положение ст. 126 Конституции: «Без согласия Высшего совета правосудия судья не может быть задержан или помещен под стражу или арест до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления». По мнению ВСП, даже если судья задержан во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, он все равно не может быть без согласия ВСП помещен под стражу или арест до вынесения обвинительного приговора судом. Свое обращение ВСП отправил судам и Генпрокуратуре. На основании этого документа были освобождены несколько судей, задержанных при получении взятки. Увидев крайне негативный резонанс, ВСП 7 февраля 2017 г. обязался безотлагательно, даже в выходные и праздники, рассматривать представление о даче согласия на содержание судьи под стражей или арестом.

Образование: в 1991 г. окончил в Москве военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР, в 2006 г. - Киевский институт интеллектуальной собственности Одесской национальной юридической академии.

Является заслуженным юристом Украины (2009 г.).

Самое известное дело: 16 января 2017 г. ВСП выступил с публичным обращением, в котором истолковал ст. 126 Конституции.

6 Валентина Данишевская, председатель Верховного суда

Валентина Данишевская с 1976 г. работала юрисконсультом на торговых базах в Запорожье, с 1987 г. - в арбитраже управления торговли Запорожского облисполкома, с 1992 г. - в Арбитражном суде Запорожской области. Ее приглашали к разработке законопроектов и разъяснений для судей по применению законодательства. Эта деятельность, проводившаяся при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), затем помогла Данишевской победить в объявленном USAID конкурсе на должность директора Центра коммерческого права. Конкурсная комиссия, по словам Данишевской, почти полностью состояла из американцев, среди которых были и бывшие судьи.

Директором ЦКП Данишевская работала с мая 2001 г. Этот центр действует в Украине с 2000 г. - сначала как проект USAID, а с 2003 г. - как украинская общественная организация, но по-прежнему на деньги USAID. Основные направления деятельности центра - разработка законопроектов, мониторинг и экспертиза нормативно-правовых актов, гармонизация украинского законодательства с европейским, повышение квалификации судей и юристов, правовое просвещение предпринимателей, проведение общественных обсуждений, конференций, круглых столов.

С 2009 г. Данишевская являлась также третейским судьей постоянно действующего третейского суда при Ассоциации украинских банков и членом общественного совета при Минюсте. Участвовала в созданной при Минюсте в августе 2014 г. рабочей группе по вопросам усовершенствования законодательства в сфере банкротства.

В 2017 г. прошла по конкурсу в Кассационный хозяйственный суд в составе нового Верховного суда, заняв 12-е место. Общественный совет добропорядочности не имел к ней претензий. Это, а также то, что она не была представительницей старой судебной системы, обусловило привлекательность ее кандидатуры на должность председателя Верховного суда. В частности, Богдан Львов на пленуме ВС 30 ноября заявил, что решил не выдвигаться на должность главы ВС, поскольку судебная система нуждается в обновлении лиц, и попросил поддержать Данишевскую. За нее проголосовали 67 из 111 судей, прибывших на пленум, после чего пленум по ее предложению избрал ее заместителем Богдана Львова. По влиятельности в судейской среде Данишевская, очевидно, пока что уступает своему заму.

Образование: в 1983 г. заочно окончила юридический факультет Одесского госуниверситета им. И. Мечникова, в 1998 г. обучалась в Судейской академии (г. Вустрау, Германия), в 2002 г. - в Международном институте права (г. Вашингтон, США).

Является по должности членом Высшего совета правосудия.

Самое известное дело: не работала судьей последние 16 лет.

7 Борис Гулько, председатель Кассационного гражданского суда

Борис Гулько начал судейскую карьеру в 1988 г. в Шевченковском райсуде Киева. Там он прошел путь от стажера до председателя суда. С мая 2011 г. - судья судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 16 апреля 2014 г. собранием судей ВССУ избран председателем ВССУ. Является членом Совета по вопросам судебной реформы с момента его создания в октябре 2014 г.

В 2017 г. прошел по конкурсу в Кассационный гражданский суд в составе нового Верховного суда, заняв 20-е место. Общественный совет добропорядочности нашел к нему только одну претензию - 27 марта 2015 г. министр обороны наградил его огнестрельным оружием. В своем решении ОСД записал, что «не считает изложенное достаточным для вывода о несоответствии кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности».

7 декабря собрание судей КГС избрало Бориса Гулько председателем КГС. Таким образом, ему, как и Богдану Львову, удалось пересесть из старого председательского кресла в новое. В двух других кассационных судах должности председателей заняли судьи, занимавшие ранее более скромные посты: Кассационный уголовный суд возглавил бывший замглавы ВССУ Станислав Кравченко, а Кассационный административный суд - бывший замглавы Высшего админсуда Украины Михаил Смокович. По своему влиянию в судейской среде они, конечно, уступают Львову и Гулько.

Стоит отметить также, что коллегии судей Верховного суда уже приступили к рассмотрению конкретных дел. Среди дел, попавших к Гулько, есть достаточно интересные.

Например, 18 января 2018 г. Гулько был судьей-докладчиком по делу, в котором прокурор Дергачевского района Харьковщины добивался возврата земельного участка, отчужденного у госпредприятия «Харьковская лесная научно-исследовательская станция». Коллегия судей приняла сторону прокурора, отклонив кассационную жалобу райгос-администрации и райотдела Госгеокадастра.

30 января Гулько выступил судьей-докладчиком по аналогичному делу, в котором зампрокурора Черкасчины добивался возврата земельных участков, отчужденных у госпредприятия «Черкасское лесное хозяйство». Тут с кассационной жалобой выступал зампрокурора - и коллегия судей опять же стала на его сторону, удовлетворив его жалобу и отправив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Образование: в 1988 г. окончил юридический факультет Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко.

Является заслуженным юристом Украины (2004 г.).

Самое известное дело: именно Кассационный гражданский суд рассматривает иск Михеила Саакашвили к президенту Украины насчет своего гражданства.

8 Руслан Князевич, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия

Руслан Князевич с 1996 г. был помощником-консультантом народного депутата Михаила Рябца, с 1997 г., когда Рябец возглавил Центризбирком, работал его помощником, руководителем службы, первым помощником, с 2002 г. - руководителем секретариата ЦИК, с февраля 2004 г. - членом ЦИК. В 2006 г. избран народным депутатом от блока «Наша Украина» (№ 9 в списке), получил пост секретаря комитета по вопросам правовой политики. В 2007 г. избран народным депутатом от блока «Наша Украина - Народная Самооборона» (№ 9 в списке), получил пост замглавы фракции, был членом комитета по вопросам правовой политики. В 2007-2009 гг. состоял в Народном союзе «Наша Украина», в 2011 г. вступил в партию «Фронт змін». В 2012 г. избран народным депутатом от партии «Батьківщина» (№ 37 в списке), получил посты замглавы фракции и секретаря комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

После революции влился в команду Петра Порошенко. 17 июня 2014 г., вскоре после инаугурации Порошенко, назначен представителем президента в Верховной Раде. С ноября 2014 г. - народный депутат от Блока Петра Порошенко (№ 12 в списке), получил один из стратегически важных постов - главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия. В связи с этим в январе 2015 г. Порошенко освободил Князевича от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде. С апреля 2015 г. Князевич введен в состав Совета по вопросам судебной реформы. Также он является членом центрального совета БПП «Солидарность».

Через комитет Князевича проходили все законопроекты, необходимые для судебной реформы. Князевич обеспечивал быстрое одобрение их комитетом, а затем играл ключевую роль в их доработке ко второму чтению и в окончательном принятии Верховной Радой. Кроме того, до 30 сентября 2016 г., когда вступил в силу новый Закон «О судо-устройстве и статусе судей», в полномочия парламента входили избрание судей бессрочно, увольнение судей и дача согласия на их задержание и арест. Все такие решения должны были получить одобрение комитета по вопросам правовой политики и правосудия, а значит, и его председателя.

Образование: в 1996 г. окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Кандидат юридических наук (2003 г.).

Является госслужащим первого ранга (2004 г.), заслуженным юристом Украины (2005 г.). Награжден медалью «За працю і звитягу» (2002 г.).

Самое известное дело: 24 ноября 2004 г. (в начале Оранжевой революции), будучи членом Центризбиркома, отказался подписать протокол заседания ЦИК о признании Януковича победителем второго тура президентских выборов.

9 Сергей Козьяков, глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины

Сергей Козьяков начал частную юридическую практику в 1990 г., выступив соучредителем юрфирмы «Проксен». Она получила от Министерства юстиции Украины лицензию номер один на осуществление юридической практики. В 1994 г. стал соучредителем адвокатского объединения «Сергей Козьяков и Партнеры». Специализировался на делах, связанных с международным торговым правом, в особенности с антидемпинговыми расследованиями. Его адвокатское объединение успешно сопровождало многие проекты по получению разрешений Антимонопольного комитета Украины на концентрацию и согласованные действия, а также успешно защищало интересы своих клиентов в громких расследованиях АМКУ нарушений конкурентного законодательства. Клиентами Козьякова были Samsung Electronics, Cargill, General Motors, Lenovo, McDonalds, «Нибулон», «Фармак» и другие крупные зарубежные и украинские компании.

В 2002 г. Козьяков стал одним из основателей Ассоциации юристов Украины. Был членом ее правления, председателем третейского суда, возглавлял комиссию по этике.

Параллельно преподавал в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко и в Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел. Впрочем, в университете он не только читал лекции: благодаря его стараниям в апреле 2008 г. был отстранен от должности ректор Виктор Скопенко, который раздал под коммерческие проекты более 50% земли, принадлежащей университету.

Также Козьяков многие годы привлекался к разработке законодательства. В 2005-2010 гг. был членом Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права. Является членом Совета по вопросам судебной реформы с момента его создания в октябре 2014 г.

24 октября 2014 г. Козьяков назначен членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте Минюста, победив на конкурсе. 9 декабря 2014 г. избран председателем ВККСУ. Также он возглавляет квалификационную палату ВККСУ.

Именно ВККСУ проводит конкурсы на вакантные должности судей. По рекомендации ВККСУ Высший совет правосудия вносит представление, а президент издает указ о назначении на должность судьи.

Образование: в 1983 г. окончил факультет международных отношений и международного права Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. Кандидат юридических наук (1987 г.).

Является доцентом кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, членом Национальной ассоциации адвокатов Украины и Украинской ассоциации международного права.

Самое известное дело: в конце 1990-х сопровождал танковый контракт на $650 млн между Украиной и Пакистаном.

10 Сергей Кивалов, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия

Народный депутат Украины III-VIII созывов.

В 1998 г. Кивалов был впервые избран народным депутатом Украины, возглавлял подкомитет парламентской реформы и парламентского контроля Комитета Верховного Совета Украины по вопросам правовой политики.

В 1998 г. на съезде представителей высших юридических учебных заведений и научных учреждений Сергей Васильевич был избран членом Высшего совета юстиции, а с 2002 по 2004 годы он возглавлял этот конституционный орган, принимая непосредственное участие в реализации судебной реформы, формировании кадрового потенциала судебной ветви власти.

В 2001 году основал Украинскую морскую партию, которая сегодня представлена депутатской фракцией в Одесском и Теплодарском городском совете.

В 2002 г. Кивалов во второй раз был избран народным депутатом Украины. Руководил подкомитетом по вопросам законодательного обеспечения политической реформы и организации парламентского контроля Комитета Верховного Совета по вопросам правовой политики.

С 2007 до 2014 года С. В. Кивалов возглавлял Комитет по вопросам правосудия Верховной Рады Украины. Сегодня народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов входит в парламентский комитет по вопросам верховенства права и правосудия, а также является членом группы по межпарламентским связям с Государством Израиль.

С 2010 по 2017 гг. в соответствии с Указом Президента Украины, представлял нашу страну в авторитетной и влиятельной европейской институции Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия). Также в течение нескольких лет представлял Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы

Образование: кандидат юридических наук (1980 г.), доктор юридических наук (1996 г.), профессор. Академик Национальной академии педагогических наук Украины (2003 г.) и Национальной академии правовых наук Украины (2010 г.), руководитель Южного регионального центра национальной академии правовых наук Украины. Известный в Украине и далеко за ее пределами специалист по административному праву и процессу, таможенному праву, теории государственного управления.

Является президентом Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, заслуженным юристом Украины (1998 г.), почетным работником прокуратуры Украины, почетным гражданином города Одессы и Одесской области. Удостоен многочисленными государственными и ведомственными наградами. Награжден орденом «За заслуги» III ст. (1997 г.), II ст. (1999 г.), I ст. (2002 г.), орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (2004 г.), IV ст. (2011г.)

Самое известное дело: Принятие языкового закона «Кивалова-Колесниченко» (2012 г.). Закон «Об основах государственной языковой политики № 5029-VI» гарантирует использование в Украине «региональных языков», то есть языков, которые, согласно данным переписи населения, считают родными более 10 % населения соответствующего региона.

11 Василь Кисиль, старший партнер юрфирмы «Василь Кисиль и Партнеры»

Столичная юрфирма «Василь Кисиль и Партнеры» основана Василем Кисилем в 1992 г. Сейчас он является старшим партнером фирмы, в 2007 г. отдал кресло управляющего партнера Олегу Макарову, а в 2015-м оно перешло Андрею Стельмащуку. Тем не менее Василь Кисиль остается самым опытным и самым влиятельным партнером. К тому же он является членом Совета по вопросам судебной реформы с момента его создания в октябре 2014 г.

Его фирма многократно поставляла кадры для госвласти, в том числе и в послереволюционное время. Нынешний замглавы президентской Администрации, координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов участвовал в юрфирме «Василь Кисиль и Партнеры» с 2003 по 2014 гг. (до перехода на госслужбу), с 2007 г. возглавлял практику решения споров. Зампредседателя Высшего совета правосудия Вадим Беляневич, избранный на этот пост в феврале 2017 г., был адвокатом юрфирмы «Василь Кисиль и Партнеры» с марта 2006 г. и до июня 2015 г., когда съезд адвокатов Украины назначил его членом Высшего совета юстиции; с октября 2014 г. является членом Совета по вопросам судебной реформы. Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Козлов, назначенный на эту должность в октябре 2016 г. по квоте омбудсмена, работал в юрфирме «Василь Кисиль и Партнеры» юристом в 1997-2004 гг.

Судьями нового Верховного суда стали несколько бывших сотрудников юрфирмы «Василь Кисиль и Партнеры», в частности, судьями Кассационного хозяйственного суда - Анна Вронская, Иван Мищенко и Вячеслав Песков, судьей Кассационного гражданского суда - Виктор Пророк.

Среди достижений юрфирмы за последний год примечательны два дела, выигранных во всех трех инстанциях в пользу стройкомпании «Реле». Та требовала расторгнуть договоры аренды земли, заключенные с Киеврадой на 50 лет, в связи с завершением строительства. И теперь Киевраде придется взыскивать арендную плату за землю с инвесторов и покупателей помещений в объектах, построенных «Реле».

Образование: в 1976 г. окончил факультет международных отношений и международного права Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. Доктор юридических наук (2001 г.).

Является профессором кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, членом Международной ассоциации юристов, Ассоциации юристов Украины, Постоянного третейского суда в Гааге, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины. Награжден орденом «За заслуги» III ст. (2009 г.).

Самое известное дело: в начале 1990-х консультировал компанию McDonald's и помог ей выйти на украинский рынок.

12 Александр Грановский, глава подкомитета комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия

Александр Грановский получил среднее образование в элитной языковой школе № 86, расположенной в самом центре Киева. По данным Forbes Ukraine Info, сразу по окончании школы перебрался в Израиль и США, где получил высшее образование по специальности юриспруденция. Далее вернулся в Киев и занялся бизнес-проектами. На сайте Верховной Рады указано, что у Грановского «образование высшее», однако сам он в марте 2016 г. признал, что не имеет высшего юридического образования и получает его в вузе в Тернополе.

25 мая 2014 г. избран депутатом Киеврады от партии «УДАР Виталия Кличко». В политическом отношении был близок к старшему коллеге по фракции Игорю Кононенко, с которым, по его собственным словам, познакомился «где-то на полгода раньше».

В ноябре 2014 г. избран народным депутатом от Блока Петра Порошенко (№ 58 в списке). На момент избрания числился председателем совета директоров компании «Ассофит Холдингс Лимитед». «В список мне предложили войти президент и Игорь Кононенко, поскольку мы вместе работали в Киевраде, и Игорь был доволен моей работой», - утверждал Грановский.

В парламенте он вошел в комитет по вопросам правовой политики и правосудия и получил там пост главы подкомитета по вопросам гражданского, хозяйственного и административного судопроизводства. Довольно быстро возникли слухи о том, что Грановский умеет «решать вопросы в судах». В феврале 2016 г. депутат прокомментировал эти слухи так: «Ко мне многие обращаются за советом. Говорить о том, что я что-то решаю, неправильно. Я подсказываю, предлагаю варианты решений, которые мне приходят на ум. Я это делаю с удовольствием и ничего на этом не зарабатываю... Я людям предлагаю мое видение разрешения тех или иных ситуаций. Они разные, могут касаться государственной службы, ведомств, сложностей в работе того или иного министерства. Я приблизительно понимаю, как работает эта юридическая механика. Если я знаю участников рынка, то могу предложить с ними встретиться. Делаю это довольно часто, только потому, что ко мне обращаются».

С Грановским связывают юркомпанию «ФСЛекс» (FCLex), чьи представители участвуют в защите Романа Насирова, задержанного детективами НАБУ 2 марта 2017 г. и уволенного с должности главы ГФС 31 января 2018 г. Сам Грановский заверил, что не участвует в судьбе Насирова: «Отношения к этому не имею, помощи не оказывал, а если б и мог, то и не стал».

Образование: с 2014 г. учится заочно в Тернопольском национальном педагогическом университете им. В. Гнатюка.

Является членом фракции БПП.

Самое известное дело: ему приписывают организацию юридической защиты экс-главы ГФС Романа Насирова.

13 Сергей Алексеев, замглавы комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия

Сергей Алексеев начинал юридическую карьеру в ООО «Вербис Лтд» и «Коман Лтд», с 1999 г. работал адвокатом, а в 2000 г. перешел в АБ «Энергобанк», где за два года поднялся с должности юрисконсульта до главы юридического управления. В 2003 г. Сергей Алексеев и Сергей Боярчуков создали адвокатское объединение «ХХІ век», которое специализировалось на судебном разрешении споров, а в 2005 г. основали юридическую компанию «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» со специализацией на вопросах банкротства и реструктуризации задолженности, корпоративного управления, судебного и арбитражного разрешения споров.

Будучи коренным киевлянином, Сергей Алексеев давно влился в команду Виталия Кличко. В июне 2013 г. Кличко посетил открытие юркомпанией «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» своего нового офиса. Алексеев был президентом общественной организации «Официальный фан-клуб братьев Кличко» с момента ее основания в 2011 г. Стал ее почетным президентом в 2014 г. после избрания народным депутатом от БПП (№ 55 в списке) по квоте партии «УДАР Виталия Кличко». Тогда же возглавил Кировоградскую облорганизацию этой партии.

В парламенте Алексеев получил важный пост замглавы комитета по вопросам правовой политики и правосудия. С апреля 2015 г. введен в состав Совета по вопросам судебной реформы.

Укрепились и позиции юркомпании «Алексеев, Боярчуков и Партнеры». Она пользуется доверием киевской мэрии. Так, в июле 2017 г. коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» заключило с ООО «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» договор на предоставление юридических услуг. Речь идет о правовой защите должностных лиц КП в рамках уголовных производств, защите интересов предприятия по административным делам, консультациях по вопросам проведения публичных закупок и защите интересов предприятия при его проверках контролирующими органами.

В ноябре 2017 г. юркомпания объявила о слиянии с юрфирмой Trusted Advisors, уточнив, что объединенная компания продолжит деятельность как юркомпания «Алексеев, Боярчуков и Партнеры». Юрфирма Trusted Advisors известна тем, что ее управляющий партнер Иван Мищенко прошел по конкурсу и назначен на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе нового Верховного суда.

Образование: в 1999 г. окончил юридический факультет Академии труда и социальных отношений ФПУ. Кандидат юридических наук (2003 г.).

Является заслуженным юристом Украины (2016 г.).

Самое известное дело: в 2000 г. Сергей Алексеев и Сергей Боярчуков успешно предотвратили поглощение АБ «Энергобанк», в котором они тогда работали.

14 Михаил Ильяшев, управляющий партнер юрфирмы «Ильяшев и Партнеры»

Основанная в 1997 г. Михаилом Ильяшевым юрфирма «Ильяшев и Партнеры» сейчас является одной из крупнейших в Украине. Имеет офисы в Киеве, Харькове, Днепре, Симферополе, Москве и Таллинне. В 2017 г. фирма вела 40% крупнейших публичных судебных и арбитражных дел (исследование «50 ведущих юридических фирм Украины 2017», Юридическая практика), что является наивысшим показателем среди участников юридического рынка Украины.

«Ильяшев и Партнеры» защищает интересы украинских компаний в российских судах. Фирма представляет ГП «Укринтер-энерго» в деле против ПАО «Интер РАО ЕЭС» относительно взыскания оплаты за электроэнергию, поставленную с территории РФ на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, подконтрольных сепаратистам. Ранее фирма представляла ГП «Антонов» в деле против ОАО «Авиакор - авиационный завод» и МО РФ о выплате вознаграждения (роялти) за использование товарного знака при производстве и реализации самолетов.

«Ильяшев и Партнеры» также ведет дело ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море», одного из 13 предприятий национального оборонно-промышленного комплекса под управлением ГК «Укроборонпром» на территории Крыма, в ЕСПЧ в споре относительно прав компании, нарушенных незаконной национализацией ее активов на территории Крыма.

С 2009 г. фирма сопровождает многочисленные судебные споры в Украине и за рубежом о возмещении убытков, причиненных в результате мошеннических действий бывшего предправления БТА Банка Мухтара Аблязова. Данное дело характеризуется многоэпизодностью и вовлеченностью в преступную деятельность значительного числа юридических и физических лиц, принимавших участие в преступлениях, совершенных на территории Украины, РФ и других стран, а также крупным материальным ущербом, причиненным банку, составляющим в общей сложности сумму более $10 млрд.

Правоохранительные органы Казахстана, Украины и России ведут расследование относительно крупнейшего банковского мошенничества в СНГ, в котором было задействовано более 1000 специально-созданных подставных компаний по всему миру. Решения по данному делу имеют огромное влияние на развитие в целом уголовной и арбитражной практики. Юристы фирмы помогают раскрыть «цепочку» выведенных Аблязовым активов, включая консультирование по структуре активов и выявлению недействительных сделок, представительство в судах, помощь в возврате активов.

Образование: в 1997 г. окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Является заслуженным юристом Украины (2009 г.), президентом Ассоциации юридических фирм Украины, членом Киевской городской коллегии адвокатов.

Самое известное дело: в 2008-2009 гг. представлял интересы компании «Укргаз-энерго» Дмитрия Фирташа в судах по искам НАК «Нафтогаз України» и Кабмина.

15 Валерий Писаренко, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия

Валерий Писаренко начал заниматься адвокатской деятельностью в 2002 г. А уже в 2006 г. по протекции Богдана Губского стал народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко (№ 75 в списке), возглавил подкомитет в комитете по вопросам правовой политики. На внеочередных выборах в 2007 г. вновь стал народным депутатом от БЮТ (№ 74 в списке), возглавил подкомитет в комитете по вопросам правосудия. Во фракции БЮТ Писаренко вместе со Святославом Олийныком и Владимиром Пилипенко входил в так называемую «группу Портнова», которая конкурировала с другой юридической командой БЮТ, возглавляемой Сергеем Власенко. В сентябре 2010 г., через полгода после победы Януковича на президентских выборах и перехода Портнова в администрацию Януковича, Олийнык, Пилипенко и Писаренко были исключены из фракции за солидарные голосования с Партией регионов.

С августа 2011 г. Писаренко начал появляться на публике вместе с мэром Харькова Геннадием Кернесом, хотя ранее никакого отношения к Харькову не имел. Сайт горсовета запестрел публикациями о Писаренко. В 2012 г. Писаренко был выдвинут ПР в народные депутаты от округа № 168 в Харькове и победил. Вступил во фракцию ПР, получил пост главы комитета по вопросам правовой политики, обеспечивал прохождение законопроектов, которые направлял из президентской Администрации Портнов.

После революции Писаренко следовал политической линии Кернеса, который связал себя с партией «Відродження». Вновь избран народным депутатом от округа № 168 в Харькове, вступил в группу «Відродження».

Еще с начала 2010-х известно о тесной связи Писаренко с Валентином Загария - основателем и управляющим партнером адвокатской компании Spenser&Kauffmann (в данном адвокатском объединении ни Спенсера, ни Кауфманна никогда не было, название придумал Загария, он же является владельцем торговой марки Spenser&Kauffmann). Эта связь не была тайной, а наоборот, афишировалась, о чем свидетельствовала, например, табличка на офисе компании, извещающая, что это приемная народного депутата Писаренко. В начале 2013 г. Загария, который возглавлял тогда Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, подписал заключение об адвокатской деятельности Власенко, которое легло в основу решения Высшего административного суда Украины о лишении Власенко мандата народного депутата (парламент вернул Власенко мандат 22 февраля 2014 г.).

Образование: в 2002 г. окончил Академию адвокатуры Украины. Кандидат юридических наук (2010 г.).

Является заслуженным юристом Украины (2010 г.).

Самое известное дело: разработка юридической схемы, по которой в 2013 г. был лишен депутатских полномочий Сергей Власенко.

16 Алексей Дидковский, управляющий партнер юрфирмы «Астерс»

Столичная юрфирма «Астерс» основана в 1995 г. под названием «Шевченко, Дидковский и Партнеры» Алексеем Дидковским и Игорем Шевченко. В 2007 г. Шевченко продал свою долю, и в 2008-м фирма провела ребрендинг, сменив название на «Астерс». Сейчас является одной из крупнейших в Украине. Примером успеха фирмы «Астерс» может служить то, как она защитила в суде интересы компаний «АСНильсен Украина» и «Метро Кеш энд Керри Украина», которые Антимонопольный комитет Украины в 2015 г. обвинил в участии в картельном сговоре торговых сетей и подверг многомиллионным штрафам. 2 марта 2017 г. Высший хозяйственный суд Украины отменил решение АМКУ в отношении «АСНильсен», а 5 декабря 2017 г. - в отношении «Метро».

Управляющий партнер фирмы «Астерс» Алексей Дидковский является членом Совета по вопросам судебной реформы с момента его создания в октябре 2014 г. Также сейчас Дидковский представляет интересы Нацбанка Украины в судебных тяжбах с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

15 декабря 2017 г. Соломенский райсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ, Приватбанку, Минфину, Kroll Associates UK LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО «Астерс Консалт», ООО «Астерс», ООО «АликсПартнерз (Украина)» о признании недействительными договоров о предоставлении услуг по проведению forensic audit (судебного аудита) ПАО «Приватбанк». НБУ заявил, что из-за этого может быть остановлено расследование финансовых злоупотреблений бывших акционеров Приватбанка, и напомнил, что forensic audit Приватбанка является обязательством Украины перед МВФ.

Компания «Астерс» сумела отстоять интересы государства. Она обратилась в тот же суд с иском, и 3 января 2018 г. суд удовлетворил этот иск и разблокировал проведение аудита Приватбанка. Коломойский сразу же обратился с иском на ту же тему в Киевский райсуд Одессы, и тот 4 января повторно заблокировал аудит Приватбанка. Однако 15 января Дидковский сообщил, что тот же суд 12 января отменил обеспечительные меры по иску Коломойского, блокирующие forensic audit Приватбанка. Теперь стороны ждут решений апелляционных инстанций.

Образование: в 1996 г. окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Является членом Международной ассоциации юристов, Ассоциации юристов Украины, Киевской областной коллегии адвокатов, арбитром Венского международного арбитражного суда и Казахстанского международного арбитража.

Самое известное дело: с 2006 г. представлял Telenor в тяжбе с Alfa Group, закончившейся в 2009 г. объединением компаний «Вымпелком» и «Киевстар».

17 Юрий Воропаев, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики

Юрий Воропаев с 1979 г. служил в КГБ СССР и СБУ на должностях следователя и юриста. С 1996 г. - начальник юротдела, юруправления банка ПУМБ (Донецк), входящего в группу СКМ Рината Ахметова. По словам Воропаева, с самим Ахметовым он познакомился в 2003 г. «Шла борьба за предприятие, и у меня были предложения, как его сохранить», - пояснил Воропаев. В результате Ахметов доверил ему руководить юридическим департаментом СКМ. С тех пор за Воропаевым закрепилось прозвище «адвокат Ахметова». «Мне в жизни очень повезло, - вспоминал Воропаев. - Я пришел работать в структуру СКМ, когда Ахметов строил чистую и «пушистую» компанию, которая регулярно аудируется и размещает бонды за рубежом. Кто-то удачно чихнул надо мной таким образом, что мне везло с работой - не нужно было придумывать нелегальных схем ведения бизнеса».

В 2005 г. «адвокат Ахметова» основал в Донецке юрфирму «Воропаев и Партнеры». Она никогда не скрывала своей тесной связи с СКМ. Сейчас киевские офисы СКМ и «Воропаев и Партнеры» находятся по одному и тому же адресу: улица Десятинная, 3-а. Юрфирма сопровождала практически все крупные сделки СКМ, включая слияния и поглощения, совместные проекты с другими украинскими и зарубежными компаниями, привлечение внешнего финансирования и т. д.

Воропаев является народным депутатом четырех созывов. В 2006 г. имел № 74 в списке Партии регионов, получил пост главы подкомитета по вопросам хозяйственного законодательства комитета по вопросам экономической политики. В 2007 г. имел тот же № 74 в списке ПР, получил тот же пост и вдобавок стал заместителем главы комитета. В 2012 г. поднялся в списке ПР на № 26, возглавил комитет по вопросам промышленной и инвестиционной политики и стал заместителем главы фракции ПР, то есть фактически руководителем ахметовского крыла фракции. В ноябре 2014 г. избран от «Оппозиционного блока» (№ 13 в списке), стал рядовым членом комитета по вопросам экономической политики, но опять получил порт-фель заместителя главы фракции.

Разумеется, будучи депутатом, Воропаев сложил с себя бремя руководства своей юрфирмой, но не контроль над ней. Сейчас партнером и директором фирмы «Воропаев и Партнеры» является его супруга Наталия Воропаева, там же работает юристом и адвокатом их дочь Анна Нечай.

Образование: в 1980 г. окончил Харьковский юридический институт.

Является заслуженным юристом Украины (2011 г.).

Самое известное дело: в ноябре 2014 г. юристы юрфирмы «Воропаев и Партнеры» подали иск от имени донецкого пенсионера с требованием признать незаконным президентский указ, останавливающий выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса. Указ остался в силе.

18 Владимир Саенко, партнер юрфирмы Sayenko Kharenko

Юрфирма Sayenko Kharenko основана в 2004 г. Владимиром Саенко и Михаилом Харенко. Сейчас является одной из крупнейших в Украине, имеет офисы в Киеве и Лондоне. Фирма используется властью в качестве кадрового резерва. Замминистра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская, занимающая эту должность с апреля 2015 г., до того руководила в юрфирме Sayenko Kharenko практикой международной торговли. Нынешняя руководительница практик международной торговли и международного арбитража, партнер юрфирмы Sayenko Kharenko Татьяна Слипачук в феврале 2016 г. была включена в состав комиссии по проведению конкурса на должность директора Госбюро расследований (по квоте президента), а в январе 2018 г. президент включил ее в список кандидатур в члены Центральной избирательной комиссии. И Микольская, и Слипачук до перехода в Sayenko Kharenko работали в юрфирме «Василь Кисиль и Партнеры» вместе с нынешним замглавы президентской Администрации Алексеем Филатовым.

В мае 2017 г. фирма Sayenko Kharenko сообщила, что она оказывает правовую помощь бывшему руководителю ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» в рамках досудебного расследования и судебного производства в судах всех инстанций по нескольким уголовным производствам. Расследование проводится НАБУ, органами Нацполиции и Генпрокуратурой по фактам возможного причинения убытков государству в размере около $75 млн. Бывший и. о. председателя правления ГПЗКУ Валерий Томиленко был задержан детективами НАБУ 26 июля 2016 г. В декабре 2016 г. руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что САП утвердила обвинительный акт в отношении экс-руководителя ГПЗКУ и направила в суд. С тех пор прошло больше года, но представители сторон пока что предпочитают не комментировать перспективы судебного процесса.

Образование: в 1996 г. окончил юридический факультет и факультет иностранных языков Киевского национального университета им. Т. Шевченко, также обучался в University of Michigan (1993-1994 гг.), Martin-Luther-Universitаt Halle-Wittenberg (1994-1995 гг.), McGeorge School of Law (1996-1997 гг.). Кандидат юридических наук (2001 г.).

Является вице-президентом Ассоциации юристов Украины, членом Международной ассоциации юристов и исполкома Британско-украинской ассоциации юристов, а также общественного совета при Антимонопольном комитете Украины.

Самое известное дело: в 2007-2008 гг. консультировал российскую группу «Евраз» при приобретении пяти горно-металлургических предприятий на Днепропетровщине общей стоимостью $3 млрд у группы «Приват».

19 Николай Стеценко, управляющий партнер юрфирмы Avellum

Столичная юрфирма Avellum основана в 2009 г. Николаем Стеценко, который до того работал партнером в киевском офисе международной юркомпании Baker&McKenzie. Фирма занималась юридическим сопровождением многих крупных и сложных транзакций. Так, в 2015 г. она выступила юридическим советником Минфина Украины при реструктуризации 13 серий облигаций внешнего государственного займа и гарантированных государством еврооблигаций на общую основную сумму примерно $15 млрд. А в сентябре 2017 г. Avellum помогла Минфину выпустить еврооблигации на сумму $3 млрд с доходностью 7,375% и сроком погашения через 15 лет. Выпуск осуществлялся вместе с предложением выкупа держателям еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 гг.

Европейский банк реконструкции и развития пользовался юридическими советами Avellum, предоставляя в 2015 г. НАК «Нафтогаз України» гарантированный восстановительный кредит на сумму $300 млн. Кстати, в январе 2018 г. «Нафтогаз» заявил о полном погашении этого кредита.

Также Avellum выступила юридическим советником ведущих международных инвестиционных фондов - держателей большинства облигаций компании Mriya Agro Holding Plc, выпущенных на сумму $470 млн по вопросам смены менеджмента и обретения контроля над компанией, которая в августе 2014 г. объявила дефолт по долговым обязательствам на сумму свыше $1 млрд. Эта юридическая консультация включала уголовное производство в Украине, представительство интересов пострадавшей стороны, а также выявление и возвращение в собственность активов компании.

В ноябре 2017 г. юрфирма сообщила, что она успешно защитила интересы Сeskа Exportn? Banka (это чешский госбанк) во время ряда судебных процессов против украинского заемщика в связи с попыткой незаконной передачи заложенного недвижимого имущества, которым был обеспечен кредит на сумму $37 млн, а также во время продажи соответствующих прав требования по кредиту и обеспечению. Эффективная защита интересов СEB в украинских судах позволила банку сохранить заложенное недвижимое имущество и затем продать права требования по кредиту и обеспечению на выгодных условиях.

Образование: в 2000 г. окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, в 2004 г. - Центр права Джорджтаунского университета (г. Вашингтон, США).

Является членом Ассоциации юристов Украины, а также общественного совета при Антимонопольном комитете Украины.

Самое известное дело: его юрфирма Avellum выступила юридическим советником группы Roshen по вопросам корпоративной реструктуризации, создания траста Prime Assets Capital и передачи группы Roshen в траст.

20 Тимур Бондарев, управляющий партнер адвокатского объединения «Арцингер»

Адвокатское объединение «Арцингер» основано в 2002 г. (тогда оно называлось ООО с иностранной инвестицией «Арцингер и Партнеры») Тимуром Бондаревым, который ранее возглавлял отдел юрдепартамента Фонда госимущества Украины, а также руководил юрдепартаментом компании «Украинский алюминий» - «дочки» компании «Русский алюминий». Сейчас «Арцингер» имеет центральный офис в Киеве и филиалы во Львове и Одессе.

Объединение активно участвует в политической жизни. В частности, оно известно как спонсор партии «Демальянс». Членом правления этой партии с августа 2014 г. является Максим Черкасенко, который перешел в «Демальянс» в 2012 г., а до того был партнером в «Арцингере». Тимур Бондарев в октябре 2014 г. был избран на два года членом правления организации «Transparency International Украина».

Также объединение делегировало свои кадры во власть. В августе 2014 г. заместителем министра юстиции по вопросам европейской инте-грации был назначен Антон Янчук, который с августа 2013 г. работал в «Арцингере» юристом. 28 ноября 2016 г. Янчук был назван победителем конкурса на должность председателя Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и

7 декабря назначен главой Нацагентства. С марта 2015 г. занимает должность замминистра юстиции Сергей Шкляр, который работал в «Арцингере» с 2002 г., причем с 2003 г. был там директором, гендиректором, исполнительным директором. С мая 2014 г. по июнь 2016 г. заместителем генпрокурора работал Виталий Касько, который с октября 2013 г. был в «Арцингере» партнером и руководителем департамента уголовного права. Правда, Касько после отставки из ГПУ не вернулся в «Арцингер», а устроился партнером в юрфирму «Василь Кисиль и Партнеры».

Образование: окончил Горловский госпединститут иностранных языков, Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Венский экономический университет, Международную бизнес-школу (г. Борнмут, Велико-британия).

Является старшим преподавателем кафедры частного права факультета юридических наук Национального университета «Киево-Могилянская академия», председателем Австро-украинского союза юристов, членом Международной ассоциации юристов, Американской ассоциации юристов, Ассоциации юристов Украины, Немецко-украинского союза юристов, Ассоциации адвокатов Украины.

Самое известное дело: его адвокатское объединение «Арцингер» в октябре 2014 г. заключило договор на оказание услуг правового консалтинга с «ТНК-Индастриз Украина» - «дочкой» «Роснефти».