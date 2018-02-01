Учащиеся одесских школ соревновались в эрудиции

Уже не в первый раз престижный вуз предоставляет свои аудитории и залы для проведения городских турниров и конкурсов. На этот раз здесь проходил Городской чемпионат среди школьников по интеллектуальным играм «Своя игра» и «Эрудит-квартет».
Клубы интеллектуальных игр сегодня есть во всех ведущих одесских школах. Учителя всячески поддерживают и вовлекают в них ребят. Чтобы стать участником клуба, требуются не только знания, но и сообразительность, скорость мышления, ведь нужно дать правильные ответы, опередив своих соперников. Здесь ребята узнают много нового, а игры мотивируют их знать еще больше. Ведь чтобы ответить на вопросы, участникам игр нужно знать факты из истории, географии, литературы.
Учительница истории 121-й школы и параллельно руководитель клуба интеллектуальных игр «Эрудит» Галина Анатольевна Потапова уже десять лет тренирует школьников:
Кроме учащихся 121-ой школы в соревнованиях приняли участие ученики других ведущих школ города: 117, 35, 82, 67, Ришельевского лицея, Мариинской гимназии и Гимназии № 1.
Участники представляют две возрастные группы: младшая включает учеников 5-9 классов, старшая – 10-11 классов.
Ученик 11 класса 121-й школы Никита Орлов, который не пропускает ни одного соревнования интеллектуалов, участвуя во всех четырех играх, тоже рад вновь оказать в стенах Одесской Юракадемии:
Это отмечали и организаторы турнира интеллектуалов.
Вопросы для чемпионатов составляют взрослые интеллектуалы, еще сами не утратившие вкус к играм. Кроме того, есть редакторы, которые адаптируют их по возрасту участников. Вопросы, которые предлагают школьникам, как уверяют организаторы, нельзя найти в Интернете. Это жесткое правило. Ребятам запрещено проносить на Чемпионат какие-либо источники информации, будь то: телефоны, айпады, ноутбуки, книги, учебники и словари. Здесь действуют правила честной игры.
Победители Чемпионата города станут участниками Всеукраинских соревнований, которые состоятся в Одессе во время весенних школьных каникул. На него отправятся ребята, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места. Кроме того, для одесских школьников есть квота – по три дополнительных места, по числу победителей прошлого Чемпионата. А выступили одесситы в прошлом году очень хорошо, заняв призовые места. Среди них был и участник игры «Эрудит-квартет» десятиклассник Дмитрий Воротов:
Президент Одесского литературно-игрового клуба «Эрудит» имени Виктора Мороховского Ольга Цейтлин рассказала, что вслед за этим турниром пройдет Чемпионат по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Педагог с многолетним стажем уверена, что дело не в медалях и дипломах, хотя для детей это тоже серьезная мотивация.