Учащиеся одесских школ соревновались в эрудиции

Уже не в первый раз престижный вуз предоставляет свои аудитории и залы для проведения городских турниров и конкурсов. На этот раз здесь проходил Городской чемпионат среди школьников по интеллектуальным играм «Своя игра» и «Эрудит-квартет».

Клубы интеллектуальных игр сегодня есть во всех ведущих одесских школах. Учителя всячески поддерживают и вовлекают в них ребят. Чтобы стать участником клуба, требуются не только знания, но и сообразительность, скорость мышления, ведь нужно дать правильные ответы, опередив своих соперников. Здесь ребята узнают много нового, а игры мотивируют их знать еще больше. Ведь чтобы ответить на вопросы, участникам игр нужно знать факты из истории, географии, литературы.

Учительница истории 121-й школы и параллельно руководитель клуба интеллектуальных игр «Эрудит» Галина Анатольевна Потапова уже десять лет тренирует школьников:

Наши ученики – участники игр «Что? Где? Когда?», Брейн-ринг, «Своя игра» и «Эрудит-квартет». Цель нашего клуба – это всестороннее развитие подростков, возможность продемонстрировать свои знания, и ребята с удовольствием это делают. Для них это престижно, увлекательно, интересно.

Кроме учащихся 121-ой школы в соревнованиях приняли участие ученики других ведущих школ города: 117, 35, 82, 67, Ришельевского лицея, Мариинской гимназии и Гимназии № 1.

Участники представляют две возрастные группы: младшая включает учеников 5-9 классов, старшая – 10-11 классов.

Быть участником игр невероятно интересно и познавательно. Наша команда сформировалась, когда мы все учились в пятом классе. Теперь игры – достаточно большая часть нашей жизни. Проверять свои знания и выигрывать в соревнованиях по эрудиции – это очень «адреналинно». И нам приятно осознавать, что нас поддерживает такой престижный вуз, как Национальный университет «Одесская юридическая академия», – рассказала ученица 11 класса 35-й школы Анна Монастырева.

Ученик 11 класса 121-й школы Никита Орлов, который не пропускает ни одного соревнования интеллектуалов, участвуя во всех четырех играх, тоже рад вновь оказать в стенах Одесской Юракадемии:

Я играю шесть лет, стараюсь показать хорошие результаты. И нам приходилось играть в помещениях, где сыро, холодно. А тут созданы отличные условия для участников Чемпионата.

Это отмечали и организаторы турнира интеллектуалов.

Для нас большая проблема найти просторное удобное помещение для игр, замечу, бесплатно. И мы благодарны руководству университета в лице его президента Сергея Васильевича Кивалова за предоставленную возможность. Кто бы мог еще согласиться в выходные дни принять нас и поспособствовать развитию интеллектуального движения в нашем городе. Мы также очень часто проводим наши турниры на базе Международного гуманитарного университета, где нам всегда идут навстречу и оказывают поддержку в организации всех мероприятий, – сказала ведущая Чемпионата Ольга Цейтлин.

Вопросы для чемпионатов составляют взрослые интеллектуалы, еще сами не утратившие вкус к играм. Кроме того, есть редакторы, которые адаптируют их по возрасту участников. Вопросы, которые предлагают школьникам, как уверяют организаторы, нельзя найти в Интернете. Это жесткое правило. Ребятам запрещено проносить на Чемпионат какие-либо источники информации, будь то: телефоны, айпады, ноутбуки, книги, учебники и словари. Здесь действуют правила честной игры.

Победители Чемпионата города станут участниками Всеукраинских соревнований, которые состоятся в Одессе во время весенних школьных каникул. На него отправятся ребята, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места. Кроме того, для одесских школьников есть квота – по три дополнительных места, по числу победителей прошлого Чемпионата. А выступили одесситы в прошлом году очень хорошо, заняв призовые места. Среди них был и участник игры «Эрудит-квартет» десятиклассник Дмитрий Воротов:

В прошлом году команда нашего Ришельевского лицея стала чемпионом Украины и участвовала в Европейском кубке, который проходил в белорусском Гомеле. С самого поступления в лицей, с седьмого класса, мы стали играть командой и до сих пор играем очень активно. Мне нравятся такие испытания, напряжение на мозг. Люблю подумать над заковыристыми вопросами, проверить свои знания на практике. В нашей игре важна командная работа и логика.

Президент Одесского литературно-игрового клуба «Эрудит» имени Виктора Мороховского Ольга Цейтлин рассказала, что вслед за этим турниром пройдет Чемпионат по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Педагог с многолетним стажем уверена, что дело не в медалях и дипломах, хотя для детей это тоже серьезная мотивация.