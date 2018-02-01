Сергей Кивалов: Стабильности и процветания Одесской области!

Сегодня, 27 февраля, Одесская область отмечает свой 86-й День рождения. В этот день в 1932 году вышестоящими союзными органами были утверждены решения IV-й внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XXI-го созыва.

Переход к областному делению определил новый этап административно-хозяйственных отношений.

Наша страна вместе со всем передовым миром вошла в индустриальную фазу развития. Кардинально увеличился удельный вес металлообрабатывающей отрасли и машиностроения, текстильной и химической промышленности. Необходимо отметить, что машиностроение и химическая промышленность это привилегия высокоразвитых стран, и у нас все это было и активно развивалось.