Сергей Кивалов: Стабильности и процветания Одесской области!

Сегодня, 27 февраля, Одесская область отмечает свой 86-й День рождения. В этот день в 1932 году вышестоящими союзными органами были утверждены решения IV-й внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XXI-го созыва.
Переход к областному делению определил новый этап административно-хозяйственных отношений.
Наша страна вместе со всем передовым миром вошла в индустриальную фазу развития. Кардинально увеличился удельный вес металлообрабатывающей отрасли и машиностроения, текстильной и химической промышленности. Необходимо отметить, что машиностроение и химическая промышленность это привилегия высокоразвитых стран, и у нас все это было и активно развивалось.
Сегодня мы обязаны бороться за возрождение морехозяйственного комплекса, сохранение исторического облика памятников архитектуры, повышение туристической привлекательности области и города. Я уверен, что вместе мы сделаем все возможное для того, чтобы одесский регион продолжал активно развиваться. Стабильности, процветания и успехов родному краю!