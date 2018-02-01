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  • Дата: Вчера, 18:06
Вчера, 18:06

Сергей Кивалов: Стабильности и процветания Одесской области!

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов: Стабильности и процветания Одесской области!

Сегодня, 27 февраля, Одесская область отмечает свой 86-й День рождения. В этот день в 1932 году вышестоящими союзными органами были утверждены решения IV-й внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XXI-го созыва.

Переход к областному делению определил новый этап административно-хозяйственных отношений.

Наша страна вместе со всем передовым миром вошла в индустриальную фазу развития. Кардинально увеличился удельный вес металлообрабатывающей отрасли и машиностроения, текстильной и химической промышленности. Необходимо отметить, что машиностроение и химическая промышленность это привилегия высокоразвитых стран, и у нас все это было и активно развивалось.

В 1932 году наш регион охватывал так называемый «Большой Юг» и был не только житницей, но и считался промышленным и научным центром. Да и сегодня он является крупнейшим по территории в Украине. За эти годы мы не утратили этот колоссальный потенциал. Здесь живут люди разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов. Однако это не мешает им плечом к плечу трудиться во благо своего края.
Сегодня мы обязаны бороться за возрождение морехозяйственного комплекса, сохранение исторического облика памятников архитектуры, повышение туристической привлекательности области и города. Я уверен, что вместе мы сделаем все возможное для того, чтобы одесский регион продолжал активно развиваться. Стабильности, процветания и успехов родному краю!
 - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.



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