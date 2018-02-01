Успех одесситок на международном турнире по художественной гимнастике в Венгрии

Одесские гимнастки произвели фурор в Венгрии. С 16-го международного турнира по художественной гимнастике «Gracia Far Cup» юные одесситки привезли 9 медалей. Умелое владение обручем, лентами и другими предметами художественной гимнастики принесли одесским спортсменкам 5 золотых медалей, серебро и 3 бронзы в Будапеште. Первые места достались Алине Телегиной, Виктории Лень, Валерии Сторожевой, Софие Белуш и Янине Назаренко. Для них главное достижение - это международный опыт и работа над ошибками.

Соревнования прошли на очень высоком уровне, было очень много сильных гимнасток из разных стран, но мы справились и у нас всё получилось. Мне посчастливилось завоевать золотую медаль и я этим очень горжусь, меня уже поздравили родители и одноклассники. С одной стороны побеждать очень сложно, а с другой стороны очень приятно. — поделалась впечатлениями своего участия в соревновании обладательница золотой медали Янина Назаренко.

Анастасия Сердиченко на турнире в Венгрии немного не дотянула до первого места, однако не сильно расстраивается из-за этого, ведь для настоящих спортсменов, пусть даже самых юных, главное – это не победа, а прежде всего совершенствование своего спортивного мастерства:

Наверное, повороты я немного не докручивала и поэтому у меня серебро. Но само участие в турнире мне очень понравилось, меня похвалил тренер, и я обязательно буду продолжать заниматься художественной гимнастикой и надеюсь на следующих соревнованиях завоевать золото.

Отбор лучших воспитанниц для турнира проводила лично судья первой категории Юлия Атрушкевич.

Это напоминает дежавю, каждый раз, когда мы возвращаемся с соревнований и привозим медали, нас все хвалят поздравляют и это очень приятно. Однако, есть одна проблема, общая для всех видов спорта, не только для художественной гимнастики – в нашем городе катастрофически не хватает залов для проведения тренировок и подготовки к соревнованиям. Потолки низкие, холодно, а это делает невозможным тренировки, оттачивающие высокое мастерство наших будущих чемпионок. Единственное место соответствующего уровня - спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, где мы уже не единажды проводили и будем проводить международные соревнования.

Спортсменки, завоевавшие медали для Украины являются воспитанницами спортивного клуба «Виктория Арт», который возглавляет Виктория Бузуян – мастер спорта, чемпионка Украины по спортивной гимнастике, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия».

Результаты участия в этих соревнованиях превзошли все наши ожидания. Одесса всегда славилась высокими достижениями в художественной гимнастике и уверенная победа одесситок в Венгрии - лучшее подтверждение тому, что в нашем городе растут настоящие звёзды спорта. Разумеется, что ярким победам на турнирах передуют долги месяцы тренировок, но это приносит свои важные плоды. И мне как тренеру очень приятно осознавать, что этот прекрасный вид спорта активно развивается в нашем городе. Благодаря стараниям и поддержке Сергея Васильевича Кивалова у нас появилась возможность проводить в нашем городе международный турнир по художественной гимнастике «Winter Star», за что мы ему очень благодарны, ведь сейчас наша идея воплотилась в реальность и я надеюсь, что уже в скором будущем Одесса станет настоящей столицей художественной гимнастики в Украине.

Президент Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил юных гимнасток с победой на престижных международных соревнованиях:

Искренне поздравляю одесских гимнасток с блестящими результатами, которые они продемонстрировали на 16-м международном турнире по художественной гимнастике в Венгрии. Я очень рад за Викторию, ведь для нее, как для тренера, это большой успех!

Победа одесситок дает твердую уверенность в том, что художественная гимнастика в нашем городе и стране возрождается!

Только в прошедшем году на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета прошло около десяти всеукраинских и международных чемпионатов по художественной гимнастике, а специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва «Черноморец» обрела здесь свой дом – новую современную тренировочную базу. Очень рад, что мы также вносим свою лепту в развитие этого прекрасного вида спорта!

Напомним, ранее в Одессе в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета, который расположился прямо на берегу на 8-ой станции Большого Фонтана, состоялся первый Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Бриз-2017». В нём приняли участие 300 юных спортсменок из 28 клубов Украины.

Уже второй год подряд на спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана проводится Международный турнир по художественной гимнастике «Summer Star».

В 2017 году в нём приняли участие около пятисот юных спортсменок из всех городов Украины, а также Беларуси, Молдовы, Румынии, Объединённых Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов Америки и других стран.

Кроме того, в спорткомплексе «Университет» прошёл Международный турнир по художественной гимнастике Winter Star, который собрал под своими флагами спортсменов из пяти стран, а это более 350 участников в возрасте от четырех лет из США, Турции, Молдовы и разных городов Украины. Мероприятие такого масштаба в нашем городе проводилось впервые.

Также, важно отметить, что спортивный комплекс Международного гуманитарного университета стал новой тренировочной базой воспитанниц Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» (СДЮШОР) по художественной гимнастике.

До этого юным грациям приходилось тренироваться в достаточно плохих условиях – ветхом, требующем капитального ремонта здании с низкими потолками. Затем воспитанницы школы Олимпийского резерва и вовсе остались на улице. За помощью обратились к народному депутату Сергею Кивалову и эта помощь была оказана. Результат не заставил себя долго ждать. Благодаря тому, что в новом зале есть все условия для качественных тренировок, прошедший год принес СДЮСШОР «Черноморец» 3-е место в командном чемпионате Украины по художественной гимнастике. И это только начало, уверенны спортсмены, впереди их ждут новые, не менее яркие победы!