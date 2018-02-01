Успех одесситок на международном турнире по художественной гимнастике в Венгрии

Одесские гимнастки произвели фурор в Венгрии. С 16-го международного турнира по художественной гимнастике «Gracia Far Cup» юные одесситки привезли 9 медалей. Умелое владение обручем, лентами и другими предметами художественной гимнастики принесли одесским спортсменкам 5 золотых медалей, серебро и 3 бронзы в Будапеште. Первые места достались Алине Телегиной, Виктории Лень, Валерии Сторожевой, Софие Белуш и Янине Назаренко. Для них главное достижение - это международный опыт и работа над ошибками.
Анастасия Сердиченко на турнире в Венгрии немного не дотянула до первого места, однако не сильно расстраивается из-за этого, ведь для настоящих спортсменов, пусть даже самых юных, главное – это не победа, а прежде всего совершенствование своего спортивного мастерства:
Отбор лучших воспитанниц для турнира проводила лично судья первой категории Юлия Атрушкевич.
Спортсменки, завоевавшие медали для Украины являются воспитанницами спортивного клуба «Виктория Арт», который возглавляет Виктория Бузуян – мастер спорта, чемпионка Украины по спортивной гимнастике, выпускница Национального университета «Одесская юридическая академия».
Президент Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил юных гимнасток с победой на престижных международных соревнованиях:
Победа одесситок дает твердую уверенность в том, что художественная гимнастика в нашем городе и стране возрождается!
Только в прошедшем году на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета прошло около десяти всеукраинских и международных чемпионатов по художественной гимнастике, а специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва «Черноморец» обрела здесь свой дом – новую современную тренировочную базу. Очень рад, что мы также вносим свою лепту в развитие этого прекрасного вида спорта!
Напомним, ранее в Одессе в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета, который расположился прямо на берегу на 8-ой станции Большого Фонтана, состоялся первый Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Бриз-2017». В нём приняли участие 300 юных спортсменок из 28 клубов Украины.
Уже второй год подряд на спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана проводится Международный турнир по художественной гимнастике «Summer Star».
В 2017 году в нём приняли участие около пятисот юных спортсменок из всех городов Украины, а также Беларуси, Молдовы, Румынии, Объединённых Арабских Эмиратов, Соединенных Штатов Америки и других стран.
Кроме того, в спорткомплексе «Университет» прошёл Международный турнир по художественной гимнастике Winter Star, который собрал под своими флагами спортсменов из пяти стран, а это более 350 участников в возрасте от четырех лет из США, Турции, Молдовы и разных городов Украины. Мероприятие такого масштаба в нашем городе проводилось впервые.
Также, важно отметить, что спортивный комплекс Международного гуманитарного университета стал новой тренировочной базой воспитанниц Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» (СДЮШОР) по художественной гимнастике.
До этого юным грациям приходилось тренироваться в достаточно плохих условиях – ветхом, требующем капитального ремонта здании с низкими потолками. Затем воспитанницы школы Олимпийского резерва и вовсе остались на улице. За помощью обратились к народному депутату Сергею Кивалову и эта помощь была оказана. Результат не заставил себя долго ждать. Благодаря тому, что в новом зале есть все условия для качественных тренировок, прошедший год принес СДЮСШОР «Черноморец» 3-е место в командном чемпионате Украины по художественной гимнастике. И это только начало, уверенны спортсмены, впереди их ждут новые, не менее яркие победы!