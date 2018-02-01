Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

В Одессе на базе Киевского районного суда открылся кабинет медиации. Начиная с этой даты и по сентябрь специалисты будут принимать посетителей ежедневно. Любой желающий, независимо от того, в каком районном суде рассматривается его дело, сможет записаться на прием и с помощью профессионалов получить консультацию или пройти процедуру медиации или примирения. Такой же кабинет ранее был открыт на базе Одесского апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, что программа медиации, или другими словами процедура мирного решения споров, давно принята в Европе. С помощью такой программы истцы и ответчики получают возможность решать споры мирным путем, что во многом снимает напряженность работы судебной системы.

В нашей стране одним из основных инициаторов внедрения медиации в Украине является народный депутат Сергей Кивалов, он же автор законопроекта «О медиации», неоднократно выступал в его поддержку с трибуны Верховной рады, а также разработал научную концепцию по этому вопросу.

Кроме того, эта программа нашла свою поддержку в Агентстве по международному развитию в рамках программы «Новое правосудие». Программа основана на работе проектов «Украина: верховенство права» и «Справедливое правосудие», и ставит целью оказывать поддержку Украине в реализации реформ и новаций в судебной системе, тем самым делая возможным решение самых актуальных правовых вопросов в стране.

Со своей стороны, общественная организации «Украинская академия медиации» ставит своей основной целью помощь в создании и развитие в Украине института медиации, как альтернативного, внесудебного способа решения споров. При поддержке «Украинской академии медиации» в Украине ежегодно проводятся форумы «Медиация и право», на которых участники – судьи, адвокаты, нотариусы, ученые-исследователи в области права, юристы – могут повысить уровень своих знаний, поделиться накопленным опытом и знаниями, обсудить новые предложения, а одной из основных площадок является Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Предполагается, что открывшийся в феврале нынешнего года в Одессе кабинет медиации с помощью консультаций, которые проводятся на безоплатной основе, поможет нашим гражданам в получении информации о медиации, сделает более доступной для каждого систему внесудебных способов урегулирования споров.

Досудебное урегулирование споров с помощью судьи в большой степени снимает напряженность и загруженность в работе судов. Наши граждане смогут получить альтернативный способ компетентного решения споров, не прибегая к судебным заседаниями. Это сократит время рассмотрения дел, уменьшит напряженность в работе судебной системы, даст возможность решить спор мирным путем,

– считает судья Киевского районного суда Владимир Петренко.

Его поддерживает вице-президент «Украинской академии медиации», доцент кафедры хозяйственного права и процесса НУ «ОЮА» Луиза Романадзе.

Медиация – новое для людей понятие. Поэтому необходимо разъяснять гражданам, какие возможности открывает подобное, внесудебное решение споров. Мы будем также предлагать адвокатам и судьям проходить тренинги по этому актуальному способу работы. Возможность мирного решения судебных споров выгодно как для судебной системы, так и для самих граждан,

– подчеркнула Луиза Романадзе.

Несмотря на то, что в Европе существование института медиации считается уже обычной практикой, в нашей стране эта система до сих пор не имеет законодательной базы.

Как уже было сказано, активную позицию в продвижении системы медиации занимает народный депутат Украины Сергей Кивалов. Об актуальности системы и важности принятия процессуально-правовых документов, обеспечивающих ее работу, народный депутат говорил не один раз.

В настоящее время в Украине не регламентирована процедура медиации на законодательном уровне и это усложняет её применение на практике. Эффективность такого способа решения конфликтов на досудебном этапе, а также во время судебного процесса, давно признана в европейском сообществе, как лучшая. Это цивилизованный правовой подход,

– уверен Сергей Кивалов

Отметим, что в Верховной Раде был представлен и передан на рассмотрение в профильный комитет законопроект о медиации. Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с альтернативным законопроектом о медиации. Депутаты поддержали основной проект закона в первом чтении. Специалистами было рекомендовано доработать проект с учетом всех возникших замечаний. В проекте, который на сегодняшний день готовится ко второму чтению и находится на рассмотрении в профильном комитете по правосудию, учтены 90 процентов предложений альтернативного законопроекта о медиации народного депутата Сергея Кивалова.

Естественно, что досудебные договоренности с помощью медиатора лучше и дешевле судебных тяжб, длящихся, порой, годами. При этом очень важно подробно рассмотреть механизм возврата уплаченных судебных сборов. В законе должны быть четко прописаны принципы и порядок медиации, статус медиатора, права и обязанности сторон. Чем дольше мы будем тянуть, тем сложнее нам будет применять систему на практике. Я уверен, что принимать закон необходимо, и как можно быстрее. Это значительно повысит эффективность работы судебных органов, а это сегодня очень важно,

– уверен Сергей Кивалов.

Открытые в Киевском районном суде г. Одессы, а также Одесском апелляционном хозяйственном суде кабинеты медиации показывают, что предложенная система мирного урегулирования споров очень актуальна для граждан города.