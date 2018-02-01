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  • Дата: Сегодня, 13:35
Сегодня, 13:35

Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

Категория: Первая полоса / Новости


Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

В Одессе на базе Киевского районного суда открылся кабинет медиации. Начиная с этой даты и по сентябрь специалисты будут принимать посетителей ежедневно. Любой желающий, независимо от того, в каком районном суде рассматривается его дело, сможет записаться на прием и с помощью профессионалов получить консультацию или пройти процедуру медиации или примирения. Такой же кабинет ранее был открыт на базе Одесского апелляционного хозяйственного суда.

Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

Напомним, что программа медиации, или другими словами процедура мирного решения споров, давно принята в Европе. С помощью такой программы истцы и ответчики получают возможность решать споры мирным путем, что во многом снимает напряженность работы судебной системы.

В нашей стране одним из основных инициаторов внедрения медиации в Украине является народный депутат Сергей Кивалов, он же автор законопроекта «О медиации», неоднократно выступал в его поддержку с трибуны Верховной рады, а также разработал научную концепцию по этому вопросу.

Кроме того, эта программа нашла свою поддержку в Агентстве по международному развитию в рамках программы «Новое правосудие». Программа основана на работе проектов «Украина: верховенство права» и «Справедливое правосудие», и ставит целью оказывать поддержку Украине в реализации реформ и новаций в судебной системе, тем самым делая возможным решение самых актуальных правовых вопросов в стране.

Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

Со своей стороны, общественная организации «Украинская академия медиации» ставит своей основной целью помощь в создании и развитие в Украине института медиации, как альтернативного, внесудебного способа решения споров. При поддержке «Украинской академии медиации» в Украине ежегодно проводятся форумы «Медиация и право», на которых участники – судьи, адвокаты, нотариусы, ученые-исследователи в области права, юристы – могут повысить уровень своих знаний, поделиться накопленным опытом и знаниями, обсудить новые предложения, а одной из основных площадок является Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Предполагается, что открывшийся в феврале нынешнего года в Одессе кабинет медиации с помощью консультаций, которые проводятся на безоплатной основе, поможет нашим гражданам в получении информации о медиации, сделает более доступной для каждого систему внесудебных способов урегулирования споров.

Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

 

Досудебное урегулирование споров с помощью судьи в большой степени снимает напряженность и загруженность в работе судов. Наши граждане смогут получить альтернативный способ компетентного решения споров, не прибегая к судебным заседаниями. Это сократит время рассмотрения дел, уменьшит напряженность в работе судебной системы, даст возможность решить спор мирным путем,
– считает судья Киевского районного суда Владимир Петренко.

Его поддерживает вице-президент «Украинской академии медиации», доцент кафедры хозяйственного права и процесса НУ «ОЮА» Луиза Романадзе.

Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

Медиация – новое для людей понятие. Поэтому необходимо разъяснять гражданам, какие возможности открывает подобное, внесудебное решение споров. Мы будем также предлагать адвокатам и судьям проходить тренинги по этому актуальному способу работы. Возможность мирного решения судебных споров выгодно как для судебной системы, так и для самих граждан,
 – подчеркнула Луиза Романадзе.

Несмотря на то, что в Европе существование института медиации считается уже обычной практикой, в нашей стране эта система до сих пор не имеет законодательной базы.

Как уже было сказано, активную позицию в продвижении системы медиации занимает народный депутат Украины Сергей Кивалов. Об актуальности системы и важности принятия процессуально-правовых документов, обеспечивающих ее работу, народный депутат говорил не один раз.

Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

В настоящее время в Украине не регламентирована процедура медиации на законодательном уровне и это усложняет её применение на практике. Эффективность такого способа решения конфликтов на досудебном этапе, а также во время судебного процесса, давно признана в европейском сообществе, как лучшая. Это цивилизованный правовой подход,
– уверен Сергей Кивалов

Отметим, что в Верховной Раде был представлен и передан на рассмотрение в профильный комитет законопроект о медиации. Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с альтернативным законопроектом о медиации.  Депутаты поддержали основной проект закона в первом чтении. Специалистами было рекомендовано доработать проект с учетом всех возникших замечаний. В проекте, который на сегодняшний день готовится ко второму чтению и находится на рассмотрении в профильном комитете по правосудию, учтены 90 процентов предложений альтернативного законопроекта о медиации народного депутата Сергея Кивалова.

Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

Естественно, что досудебные договоренности с помощью медиатора лучше и дешевле судебных тяжб, длящихся, порой, годами. При этом очень важно подробно рассмотреть механизм возврата уплаченных судебных сборов. В законе должны быть четко прописаны принципы и порядок медиации, статус медиатора, права и обязанности сторон. Чем дольше мы будем тянуть, тем сложнее нам будет применять систему на практике. Я уверен, что принимать закон необходимо, и как можно быстрее. Это значительно повысит эффективность работы судебных органов, а это сегодня очень важно,
– уверен Сергей Кивалов.

Открытые в Киевском районном суде г. Одессы, а также Одесском апелляционном хозяйственном суде кабинеты медиации показывают, что предложенная система мирного урегулирования споров очень актуальна для граждан города.

 

 

 

 

 

 

 

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Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации
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