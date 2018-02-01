Одесситы смогут мирно урегулировать споры с помощью медиации

В Одессе на базе Киевского районного суда открылся кабинет медиации. Начиная с этой даты и по сентябрь специалисты будут принимать посетителей ежедневно. Любой желающий, независимо от того, в каком районном суде рассматривается его дело, сможет записаться на прием и с помощью профессионалов получить консультацию или пройти процедуру медиации или примирения. Такой же кабинет ранее был открыт на базе Одесского апелляционного хозяйственного суда.
Напомним, что программа медиации, или другими словами процедура мирного решения споров, давно принята в Европе. С помощью такой программы истцы и ответчики получают возможность решать споры мирным путем, что во многом снимает напряженность работы судебной системы.
В нашей стране одним из основных инициаторов внедрения медиации в Украине является народный депутат Сергей Кивалов, он же автор законопроекта «О медиации», неоднократно выступал в его поддержку с трибуны Верховной рады, а также разработал научную концепцию по этому вопросу.
Кроме того, эта программа нашла свою поддержку в Агентстве по международному развитию в рамках программы «Новое правосудие». Программа основана на работе проектов «Украина: верховенство права» и «Справедливое правосудие», и ставит целью оказывать поддержку Украине в реализации реформ и новаций в судебной системе, тем самым делая возможным решение самых актуальных правовых вопросов в стране.
Со своей стороны, общественная организации «Украинская академия медиации» ставит своей основной целью помощь в создании и развитие в Украине института медиации, как альтернативного, внесудебного способа решения споров. При поддержке «Украинской академии медиации» в Украине ежегодно проводятся форумы «Медиация и право», на которых участники – судьи, адвокаты, нотариусы, ученые-исследователи в области права, юристы – могут повысить уровень своих знаний, поделиться накопленным опытом и знаниями, обсудить новые предложения, а одной из основных площадок является Национальный университет «Одесская юридическая академия».
Предполагается, что открывшийся в феврале нынешнего года в Одессе кабинет медиации с помощью консультаций, которые проводятся на безоплатной основе, поможет нашим гражданам в получении информации о медиации, сделает более доступной для каждого систему внесудебных способов урегулирования споров.
Его поддерживает вице-президент «Украинской академии медиации», доцент кафедры хозяйственного права и процесса НУ «ОЮА» Луиза Романадзе.
Несмотря на то, что в Европе существование института медиации считается уже обычной практикой, в нашей стране эта система до сих пор не имеет законодательной базы.
Как уже было сказано, активную позицию в продвижении системы медиации занимает народный депутат Украины Сергей Кивалов. Об актуальности системы и важности принятия процессуально-правовых документов, обеспечивающих ее работу, народный депутат говорил не один раз.
Отметим, что в Верховной Раде был представлен и передан на рассмотрение в профильный комитет законопроект о медиации. Народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с альтернативным законопроектом о медиации. Депутаты поддержали основной проект закона в первом чтении. Специалистами было рекомендовано доработать проект с учетом всех возникших замечаний. В проекте, который на сегодняшний день готовится ко второму чтению и находится на рассмотрении в профильном комитете по правосудию, учтены 90 процентов предложений альтернативного законопроекта о медиации народного депутата Сергея Кивалова.
Открытые в Киевском районном суде г. Одессы, а также Одесском апелляционном хозяйственном суде кабинеты медиации показывают, что предложенная система мирного урегулирования споров очень актуальна для граждан города.