Из-за нехватки газа все школьные учреждения Украины будут закрыты

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр Игорь Насалик.

"По информации главы "Нафттогазу" Андрея Коболева, которая была озвучена в четверг, в связи с невыполнением "Газпромом" своих контрактных обязательств, которые были определены судом, и возвращением предоплаты, Нафтогаз столкнулся с дисбалансом в общем балансе нашего государства, который составляет около 15-20 млн кубов газа ", - сказал министр.

Насалик напомнил, что в четверг этот вопрос рассматривался также на заседании СНБО.

"Также вчера состоялось заседание кризисного штаба, по результатам которого было введено Национальный план действий, который вступает в силу с сегодняшнего дня.

Он предусматривает:

Во-первых, перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что позволит экономить порядка 15-20 млн кубов газа в сутки.

"Во-вторых, мы поручили полностью остановить работу в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведениях сроком до 6 марта. При этом (поручено - ЭП) пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах", - рассказал министр .

"И третья позиция. Мы обратились к производственным объектам, чтобы пересмотрели план действий с условием экономии газовых ресурсов", - добавил он.

"Проблематика есть к 5-6 марта, дальше мы будем работать согласно баланса. Но план действий, который предусмотрен, я думаю, нивелирует проблему, и система будет работать в стандартном режиме", - подытожил он.