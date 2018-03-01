В Одессе открылось современное студенческое кафе

Сейчас, к великому сожалению, уже никого не удивишь гастритом, язвой желудка и даже диабетом, заработанным в студенческие годы. Современный быстрый темп жизни молодёжи просто не оставляет времени на то, чтобы самим себе готовить еду. Питаться фаст-фудом – это не только дорого для студентов, но и ещё опасно! Чуть ли не каждый день на телевидении и в интернете появляются сообщения об отравлениях в точках общественного питания, в кафе, в столовых из-за несвежих, некачественных продуктов и несоблюдения санитарных норм. А поэтому мы должны понимать, что ответственность за здоровье нашей молодежи - только в наших руках.

«Ты есть то, что ты ешь» - сказал Гиппократ, и был прав. Все родители единодушно соглашаются с этим тезисом древнегреческого врача и философа, прозванного «отцом медицины». Ведь действительно, что для них может быть важнее здоровья их чада?! А чтоб ребенок был здоров, он должен питаться регулярно и качественно.

Начало весны в Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия» и Экономико-правовом колледже Международного гуманитарного университета ознаменовалось приятным событием: было открыто после реконструкции студенческое кафе «Буффет».

Открывая кафе, президент вузов Сергей Кивалов обратился к студентам колледжа:

Дорогие друзья, для меня всегда было и будет приоритетом создание максимально комфортных условий для вас. И речь сейчас идёт не только, о том, что должны быть светлые, тёплые и комфортные аудитории, хотя и это тоже очень важно, но также и о здоровом питании! И с этого семестра у вас начинается новая жизнь. Я очень хочу, чтоб в вашей жизни все было хорошо, и чтоб вы были здоровы. Для этого мы потрудились, и советуем вам – лучшим студентам - питаться только здесь, в одном из лучших студенческих кафе.

Сергей Васильевич перерезал ленточку, и студенты, нетерпеливо дожидавшиеся этой минуты, хлынули в кафе. Президент вузов также решил лично продегустировать фирменное меню и остался доволен: борщ, каша, салат – все наисвежайшее, вкусно и радует глаз.

Я вспоминаю события двадцатилетней давности, когда мы зашли в учебный корпус на Академической, 2, начали ремонт, и первым объектом, который мы запустили, была студенческая столовая. Сегодня столовая переименована в кафе, и высочайшую марку держит до сих пор. С тех пор мы традиционно запуск новых объектов начинаем с кафе. Здесь мы устанавливали оборудование 15 лет назад. Сегодня оно уже устарело, и для того, чтобы повысить качество питания для наших самых маленьких - студентов колледжа, которые поступают к нам после девятого класса, мы обновили и оборудование, и интерьер нашего кафе.

Также у нас есть еще идея, чтобы студенты Экономико-правового и Юридического колледжей пользовались специальной картой для расчетов в кафе. С родителями мы договоримся о том, что карта будет предназначаться только для расчетов в этом кафе, где пища готовится на месте и подается только в свежем виде. Я считаю, это очень важно, особенно в наше время, когда ежегодно сотни случаев отравления происходят по Украине, в том числе и в Одессе. Сегодня молодежь, к великому сожалению, ходит в различные заведения общественного питания и портит свои желудки. А с помощью такого нововведения родители могут быть уверены, что средства, выделенные ими на питание, не будут истрачены на фаст-фуд, или даже сигареты с алкоголем. Мы персонально несем ответственность за качество питания в этом кафе. — поделился Сергей Кивалов.

Этому открытию предшествовал период трудов и хлопот. Ведь для того, чтобы получился хороший результат нужно делать с душой, с любовью и с хорошим настроением. Работая над обновлением кафе, руководство НУ «ОЮА» и МГУ ставило перед собой задачу соответствия потребностям студентов в здоровом и качественном питании.

В помещении был проведен капитальный ремонт, установлена пожарная сигнализация, новая система кондиционирования и вентиляции на кухне. Установлено современное кухонное оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей, позволяющее сохранять полезные свойства продуктов в процессе приготовления пищи. Немаловажно, что всё оборудование является энергосберегающим и экономит до 50% электроэнергии. При оснащении нового кафе были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Вот к примеру, посудомоечная машина: она осуществляет полную дезинфекцию посуды и столовых приборов. Установлена новая мебель и оборудованы зоны отдыха, чтобы студенты могли не только обедать в новом уютном кафе, но и чтобы им было удобно здесь общаться друг с другом и готовиться к занятиям. Оборудованы новые санузлы. Новое кафе стало ещё красивей и уютней, а главное – функциональней.

Для всех посетителей удобное электронное меню, которое включает в себя первые и вторые блюда, салаты, свежую выпечку и другое.

Кроме того, на территории студенческого кафе открылась кофейня с большим выбором чая, сладостей на любой вкус. А для приготовления хорошего кофе закуплено новейшее оборудование.

Хочется отметить, что пища, приготовленная в этом кафе, радует и питает не только студентов. Сюда с удовольствием заходят и преподаватели колледжа, а также сотрудники и пациентки расположенного рядом медицинского учреждения.

Благодаря неравнодушному отношению Сергея Васильевича мы каждый день приходим на занятия с хорошим настроением и желанием учиться. Вот, сегодня открылось кафе. Сразу видно, что всем ребятам здесь очень нравится. Я, например, взяла себе куриное филе с овощами. Вкусно приготовлено, мне очень понравилось. А вообще выбор большой, много различных блюд и видов чая. Хочется сказать большое спасибо руководству колледжа и университета. — говорит студентка второго курса Юридического колледжа Вероника.

По инициативе президента вузов Сергея Кивалова действует программа по созданию сети студенческих кафе. Кроме уже существующих, только за прошедший год в Одессе были открыты еще несколько новых студенческих кафе в учебном корпусе НУ «ОЮА» на Ришельевской, 28, по улице Академической.

Также было открыто студенческое кафе и на базе ещё одного структурного подразделении вуза - Высшего объединенного профессионального училища сферы услуг.

Безусловно, человек нуждается в полноценном и гармоничном развитии и духа, и тела. На первом месте, конечно, должны находиться высшие запросы человеческого духа, но и телесные потребности человека не могут быть оставленными в небрежении, ведь тело человека, по словам апостола Павла, есть “храм святого духа”. Здоровье — это великий дар Божий, который нужно хранить и укреплять.