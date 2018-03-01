В Одессе открылось современное студенческое кафе

Сейчас, к великому сожалению, уже никого не удивишь гастритом, язвой желудка и даже диабетом, заработанным в студенческие годы. Современный быстрый темп жизни молодёжи просто не оставляет времени на то, чтобы самим себе готовить еду. Питаться фаст-фудом – это не только дорого для студентов, но и ещё опасно! Чуть ли не каждый день на телевидении и в интернете появляются сообщения об отравлениях в точках общественного питания, в кафе, в столовых из-за несвежих, некачественных продуктов и несоблюдения санитарных норм. А поэтому мы должны понимать, что ответственность за здоровье нашей молодежи - только в наших руках.
«Ты есть то, что ты ешь» - сказал Гиппократ, и был прав. Все родители единодушно соглашаются с этим тезисом древнегреческого врача и философа, прозванного «отцом медицины». Ведь действительно, что для них может быть важнее здоровья их чада?! А чтоб ребенок был здоров, он должен питаться регулярно и качественно.
Начало весны в Юридическом колледже Национального университета «Одесская юридическая академия» и Экономико-правовом колледже Международного гуманитарного университета ознаменовалось приятным событием: было открыто после реконструкции студенческое кафе «Буффет».
Открывая кафе, президент вузов Сергей Кивалов обратился к студентам колледжа:
Сергей Васильевич перерезал ленточку, и студенты, нетерпеливо дожидавшиеся этой минуты, хлынули в кафе. Президент вузов также решил лично продегустировать фирменное меню и остался доволен: борщ, каша, салат – все наисвежайшее, вкусно и радует глаз.
Этому открытию предшествовал период трудов и хлопот. Ведь для того, чтобы получился хороший результат нужно делать с душой, с любовью и с хорошим настроением. Работая над обновлением кафе, руководство НУ «ОЮА» и МГУ ставило перед собой задачу соответствия потребностям студентов в здоровом и качественном питании.
В помещении был проведен капитальный ремонт, установлена пожарная сигнализация, новая система кондиционирования и вентиляции на кухне. Установлено современное кухонное оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей, позволяющее сохранять полезные свойства продуктов в процессе приготовления пищи. Немаловажно, что всё оборудование является энергосберегающим и экономит до 50% электроэнергии. При оснащении нового кафе были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Вот к примеру, посудомоечная машина: она осуществляет полную дезинфекцию посуды и столовых приборов. Установлена новая мебель и оборудованы зоны отдыха, чтобы студенты могли не только обедать в новом уютном кафе, но и чтобы им было удобно здесь общаться друг с другом и готовиться к занятиям. Оборудованы новые санузлы. Новое кафе стало ещё красивей и уютней, а главное – функциональней.
Для всех посетителей удобное электронное меню, которое включает в себя первые и вторые блюда, салаты, свежую выпечку и другое.
Кроме того, на территории студенческого кафе открылась кофейня с большим выбором чая, сладостей на любой вкус. А для приготовления хорошего кофе закуплено новейшее оборудование.
Хочется отметить, что пища, приготовленная в этом кафе, радует и питает не только студентов. Сюда с удовольствием заходят и преподаватели колледжа, а также сотрудники и пациентки расположенного рядом медицинского учреждения.
По инициативе президента вузов Сергея Кивалова действует программа по созданию сети студенческих кафе. Кроме уже существующих, только за прошедший год в Одессе были открыты еще несколько новых студенческих кафе в учебном корпусе НУ «ОЮА» на Ришельевской, 28, по улице Академической.
Также было открыто студенческое кафе и на базе ещё одного структурного подразделении вуза - Высшего объединенного профессионального училища сферы услуг.
Безусловно, человек нуждается в полноценном и гармоничном развитии и духа, и тела. На первом месте, конечно, должны находиться высшие запросы человеческого духа, но и телесные потребности человека не могут быть оставленными в небрежении, ведь тело человека, по словам апостола Павла, есть “храм святого духа”. Здоровье — это великий дар Божий, который нужно хранить и укреплять.