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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

50 оттенков услышанного (АНОНС)

Категория: Первая полоса / Новости

50 оттенков услышанного (АНОНС)

В дар самым прекрасным женщинам на свете — одесситкам — 8 марта в Музее западного и восточного искусства (улица Пушкинская, 9) Театр ушей предложит самую романтическую постановку сезона.

Правила этого театрального коллектива предполагают отрешение от всего зримого — всем посетителям завязывают глаза, чтобы они воспринимали происходящее только на слух.

Ведомые голосом старого рояля, мы ступим на опасный путь, полный юношеских надежд, болезненных разочарований и горькой страсти, — предупреждают организаторы необычного действа. — По мотивам пьесы Шекспира мы подготовили для вас билингвальный перфоманс. Наши актёры, Жан–Клод Шарбоннель и Карина Шрагина–Кац, говорят на разных языках, но это не мешает им понимать друг друга. Линейность нелинейного повествования сохраняется за счёт экспрессии чувств.

50 оттенков услышанного (АНОНС)

 



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