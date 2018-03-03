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  • Дата: Вчера, 19:34
Вчера, 19:34

Оказывается в Украине с газом все в порядке, аферисты на марше

Категория: Первая полоса / Новости

Оказывается в Украине с газом все в порядке, аферисты на марше

Ситуация с газоснабжением в Украине стабилизировалась, сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook.

Обучение возобновляют

Советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский сообщил, что кризисный комитет предложил возобновить учебный процесс в стране с пятого марта.

А Министерство образования обнародовало заявление, в котором сообщило о решении проблемы с газоснабжением и возобновлении работы учебных заведений в понедельник.

"Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения", - сообщает министерство.

Что говорит "Нафтогаз"?

А "Нафтогаз" тем временем благодарит украинцев за участие в кампании #прикрути и призывает продолжать экономить до шестого марта.

"Сейчас падение давления в магистральной системе газопроводов, возникшее из-за несоблюдения "Газпромом" контракта как на поставку, так и транзит газа по территории Украины, полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления", - заявили в "Нафтогазе".

В компании говорят, что не получали от "Газпрома" никаких документов относительно намерения расторгнуть контракты на поставку и транзит газа. "Действующие контракты не предусматривают возможности их расторжения в одностороннем порядке", - заявляет "Нафтогаз".

 

Оказывается в Украине с газом все в порядке, аферисты на марше

 "Нафтогаз" благодарит украинцев за участие в кампании #прикрути

Что касается транзита газа в ЕС, то украинская газотранспортная система продолжает это делать, несмотря на систематические нарушения российской стороной контрактных нормативов давления в системе.

Андрей Коболев сообщил, что "Нафтогаз" поддержал инициативу МИД Украины и Еврокомиссии о трехсторонних переговорах.

"Опыт последних четырех лет показывает, что это эффективный механизм. "Газпром" существенно зависит от своих доходов от продажи газа в ЕС", - говорит он в комментарии BBC News Украина.

Позиция "Газпрома"

В пятницу "Газпром" заявил о "начале расторжения контрактов" на поставку и транзит газа с "Нафтогазом".

По словам председателя правления российской компании Алексея Миллера, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по контрактам: "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

ГазКопірайт зображенняУНІАН
Image caption"Газпром" хочет разорвать контракт с "Нафтогазом"

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" экономически нецелесообразно и невыгодно", - добавил Миллер.

В свою очередь в Украине заявили, что контрактами не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке. Президент Петр Порошенко объяснил заявление "Газпрома" "нежеланием выполнять свои контрактные обязательства".

По его словам, как только наступает холод, российская сторона в очередной раз пытается "использовать поставки газа как механизм политического давления". "Это не пройдет", - сказал украинский президент.

Еврокомиссия обеспокоена

Европейская комиссия обеспокоена ситуацией с поставками газа из России и призывает обе стороны подтвердить статус надежных поставщика и страны-транзитера газа.

Соответствующее заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича обнародовали на сайте Европейской комиссии.

В сообщении говорится: "Комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с постановлением Стокгольмского арбитражного трибунала. Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надежного поставщика и страны-транзитера газа, как это происходило в последние годы".

Еврокомиссия снова готова возглавить трехсторонний переговорный процесс между Украиной и Россией.

Оказывается в Украине с газом все в порядке, аферисты на марше

 

Историческое решение

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Газ"Газпром" отказался поставлять "Нафтогазу" газ в марте

Первого марта Коболев сообщил, что после решения в Стокгольме "Газпром" обязан поставлять в Украину определенные объемы газа. И украинская компания уже внесла предоплату.

Однако, по его словам, нарушая требования контракта и предварительные договоренности, российская компания вернула эти деньги и отказалась поставлять газ в Украину.

В результате таких действий "Газпрома" в Украине возник дефицит газа.

Именно поэтому на заседании СНБО предложили ввести в действие специальный план, предусматривающий режим экономии потребления газа.

Президент обратился к руководителю "Нафтогаза", генпрокурору, министру юстиции и главе МИД срочно разработать план совместных действий на случай, если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража.

Газ

В свою очередь в "Газпроме" подтвердили, что действительно получили деньги от "Нафтогаза" за мартовские поставки, но вернули их из-за несогласованного дополнительного соглашения к действующему газовому контракту.

 

Источник  ВВС

 

 

 



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