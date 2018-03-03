Оказывается в Украине с газом все в порядке, аферисты на марше

Ситуация с газоснабжением в Украине стабилизировалась, сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook.

Обучение возобновляют

Советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский сообщил, что кризисный комитет предложил возобновить учебный процесс в стране с пятого марта.

А Министерство образования обнародовало заявление, в котором сообщило о решении проблемы с газоснабжением и возобновлении работы учебных заведений в понедельник.

"Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения", - сообщает министерство.

Что говорит "Нафтогаз"?

А "Нафтогаз" тем временем благодарит украинцев за участие в кампании #прикрути и призывает продолжать экономить до шестого марта.

"Сейчас падение давления в магистральной системе газопроводов, возникшее из-за несоблюдения "Газпромом" контракта как на поставку, так и транзит газа по территории Украины, полностью остановлено благодаря увеличению объемов импорта газа с европейского направления", - заявили в "Нафтогазе".

В компании говорят, что не получали от "Газпрома" никаких документов относительно намерения расторгнуть контракты на поставку и транзит газа. "Действующие контракты не предусматривают возможности их расторжения в одностороннем порядке", - заявляет "Нафтогаз".

"Нафтогаз" благодарит украинцев за участие в кампании #прикрути

Что касается транзита газа в ЕС, то украинская газотранспортная система продолжает это делать, несмотря на систематические нарушения российской стороной контрактных нормативов давления в системе.

Андрей Коболев сообщил, что "Нафтогаз" поддержал инициативу МИД Украины и Еврокомиссии о трехсторонних переговорах.

"Опыт последних четырех лет показывает, что это эффективный механизм. "Газпром" существенно зависит от своих доходов от продажи газа в ЕС", - говорит он в комментарии BBC News Украина.

Позиция "Газпрома"

В пятницу "Газпром" заявил о "начале расторжения контрактов" на поставку и транзит газа с "Нафтогазом".

По словам председателя правления российской компании Алексея Миллера, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по контрактам: "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Копірайт зображення УНІАН Image caption "Газпром" хочет разорвать контракт с "Нафтогазом"

"Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" экономически нецелесообразно и невыгодно", - добавил Миллер.

В свою очередь в Украине заявили, что контрактами не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке. Президент Петр Порошенко объяснил заявление "Газпрома" "нежеланием выполнять свои контрактные обязательства".

По его словам, как только наступает холод, российская сторона в очередной раз пытается "использовать поставки газа как механизм политического давления". "Это не пройдет", - сказал украинский президент.

Еврокомиссия обеспокоена

Европейская комиссия обеспокоена ситуацией с поставками газа из России и призывает обе стороны подтвердить статус надежных поставщика и страны-транзитера газа.

Соответствующее заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича обнародовали на сайте Европейской комиссии.

В сообщении говорится: "Комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с постановлением Стокгольмского арбитражного трибунала. Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои позиции надежного поставщика и страны-транзитера газа, как это происходило в последние годы".

Еврокомиссия снова готова возглавить трехсторонний переговорный процесс между Украиной и Россией.

Историческое решение

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

"Газпром" отказался поставлять "Нафтогазу" газ в марте "Газпром" отказался поставлять "Нафтогазу" газ в марте

Первого марта Коболев сообщил, что после решения в Стокгольме "Газпром" обязан поставлять в Украину определенные объемы газа. И украинская компания уже внесла предоплату.

Однако, по его словам, нарушая требования контракта и предварительные договоренности, российская компания вернула эти деньги и отказалась поставлять газ в Украину.

В результате таких действий "Газпрома" в Украине возник дефицит газа.

Именно поэтому на заседании СНБО предложили ввести в действие специальный план, предусматривающий режим экономии потребления газа.

Президент обратился к руководителю "Нафтогаза", генпрокурору, министру юстиции и главе МИД срочно разработать план совместных действий на случай, если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража.

В свою очередь в "Газпроме" подтвердили, что действительно получили деньги от "Нафтогаза" за мартовские поставки, но вернули их из-за несогласованного дополнительного соглашения к действующему газовому контракту.

Источник ВВС