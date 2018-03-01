 
Информация к новости
  • Просмотров: 101
  • Дата: Вчера, 18:07
Вчера, 18:07

Соцопрос: Одесситы против отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко»

Категория: Первая полоса / Новости

Соцопрос: Одесситы против отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко»

Новый состав Конституционного суда Украины 28 февраля принял решение о не соответствии Конституции Закона "О принципах государственной языковой политики" № 5029-VI.

         В связи с общественной дискуссией о спорном решении КСУ, в Одессе было проведено социологическое исследование. Специалисты Центра социологических и политических исследований «Аргумент» опросили 800 респондентов.

 

Соцопрос: Одесситы против отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко»

 

         Результаты опроса показали, что 81,7% респондентов разговаривают дома на русском языке, говорящих дома на украинском - 7,3% ,и на других языках 11,4% соответственно. Можно сказать, однозначно, подавляющее большинство одесситов разговаривают на русском языке. Вне дома на русском языке разговаривают 79,5% опрошенных на украинском языке 20,05%.

  

Соцопрос: Одесситы против отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко»

 

Не поддерживают решение Конституционного суда Украины о не соответствии Конституции Закона № 5029-VI "О принципах государственной языковой политики" - 85,1%  респондентов, поддерживают 4,7% опрошенных, затрудняются ответить 10,2% .

Соцопрос: Одесситы против отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко»

  

На вопрос должно ли государство поддерживать языки нацменшинств в регионах положительно ответили 80,7%, отрицательно 8,7%, затруднились ответить 10,6% опрошенных.

 

Соцопрос: Одесситы против отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко»

 

В свою очередь, об общественной необходимости такого закона высказались 81,7% опрошенных, не считают его необходимым 6%, затруднились с ответом 12,3% респондентов.  

Соцопрос: Одесситы против отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко»

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 