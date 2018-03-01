Соцопрос: Одесситы против отмены языкового закона «Кивалова-Колесниченко»

Новый состав Конституционного суда Украины 28 февраля принял решение о не соответствии Конституции Закона "О принципах государственной языковой политики" № 5029-VI.

В связи с общественной дискуссией о спорном решении КСУ, в Одессе было проведено социологическое исследование. Специалисты Центра социологических и политических исследований «Аргумент» опросили 800 респондентов.

Результаты опроса показали, что 81,7% респондентов разговаривают дома на русском языке, говорящих дома на украинском - 7,3% ,и на других языках 11,4% соответственно. Можно сказать, однозначно, подавляющее большинство одесситов разговаривают на русском языке. Вне дома на русском языке разговаривают 79,5% опрошенных на украинском языке 20,05%.

Не поддерживают решение Конституционного суда Украины о не соответствии Конституции Закона № 5029-VI "О принципах государственной языковой политики" - 85,1% респондентов, поддерживают 4,7% опрошенных, затрудняются ответить 10,2% .

На вопрос должно ли государство поддерживать языки нацменшинств в регионах положительно ответили 80,7%, отрицательно 8,7%, затруднились ответить 10,6% опрошенных.

В свою очередь, об общественной необходимости такого закона высказались 81,7% опрошенных, не считают его необходимым 6%, затруднились с ответом 12,3% респондентов.