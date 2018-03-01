В 2017 году Одессу посетили 2,5 миллиона туристов, в 1,5 раза больше, чем в 2016 году

В 2017 году Одессу посетили 2,5 миллиона туристов, из них 70% — граждане Украины

Внутренний туризм в 2017 году преобладал над иностранным и составил 70 и 30 % соответственно. При этом доля иностранного туризма увеличилась за один год на 10%.

Такую информацию представила директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Она рассказала, что в 2017 году было размещено 20 QR-табличек на объектах туристического показа и установлены 5 новых туристических информационных знаков, вместо 6 и 5 запланированных соответственно.

Для ознакомления с культурным и туристическим потенциалом Одессы и региона в 2017 году были проведены 15 презентационных туров (запланировано 5) для украинских и зарубежных туроператоров и СМИ.

Статьи о туристической привлекательности Одессы были размещены в 24 изданиях и других средствах массовой информации, а Одессе уделили внимание такие всемирно известные каналы, как: ВBC, ARTE Actions Culturelles, с которыми ведется сотрудничество с целью рекламирования города.

Кроме того, ведётся активная работа по налаживанию сотрудничества с авиакомпанией Turkish Airlines, занимающей 1-е место в Европе и 4-е в мире по количеству направлений. Достигнута договорённость о размещении информации об Одессе в бортовом журнале компании Skylife.

В настоящее время в Одессе насчитывается 21 прямой международный рейс. Со 2 февраля открыто направление Одесса — София, а летом 2018 года планируется открытие рейсов в Берлин, Франкфурт и Краков.

В 2017 году количество отелей, хостелов и апартаментов в Одессе составило 291.

Туристический сбор возрос до 5,6 млн грн., что на 24,4 %, или на 1,1 млн грн. больше, чем в 2016 году.