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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Почем цветы?

Категория: Первая полоса / Новости


Почем цветы?

Хотя зима не торопится покидать Одессу, но календарь бескомпромиссно гласит — весна пришла, а значит завтра Международный женский день. Улицы города заполонили тюльпаны, хризантемы...

На привозе - самые дешевые цветы — маленькие букетики из мимозы по 10-20 гривен. Стоимость тюльпанов на рынке тоже начинается от 10 гривен за штуку Хризантемы в среднем по 40 гривен за веточку. Розы варьируются от 30 до 65 гривен за штуку.

 

«СТЕКЛЯШКА» НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ

В самом центре города розы предлагают по 40-90 гривен за штуку. Дешевле всего можно купить ирисы — за одну штуку просят 25 гривен, а за веточку хризантем придется заплатить 50 гривен. Также там предлагают живые цветы в горшках — по 120 гривен фиалки и по 300 орхидеи. Цветочные корзинки можно купить за 200-400 гривен. Готовые букеты стоят от 200 до 500 гривен. 

 

«НОВЫЙ» РЫНОК

Дешевле всего на рынке можно купить тюльпаны и ирисы — от 20 грн за штуку. Хризантемы продают по 45 гривен за веточку, ромашки — 40-50 гривен. Стоимость роз варьируется от 40 до 70 гривен за штуку. Продавцы предлагают и цветочные корзинки — от 100 до 300 гривен. Также можно купить цинерарии в горшочке по 80 гривен. Готовые букеты предлагают по 350 гривен.

Галерея

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Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
Почем цветы?
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