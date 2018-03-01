Женские коллективы Одесской Юракадемии и МГУ поздравили с 8 марта

Могут сколь угодно спорить ученые, и не очень, мужи о целесообразности этого праздника в календаре знаменательных дат, но факт остается непреложным: мы ждем эту дату 8-е Марта, мы с радостью предвкушаем ее и, отмечая этот день, и мужчины и женщины, становимся немного добрей и лучше.

Думаю, радостная предпраздничная суета царила во всех учреждениях города. Оно и понятно. Кто украшает этот мир, делая его прекрасней? Разумеется, женщины, нежные и внимательные, умные, заботливые и терпеливые. И пусть кто-нибудь с этим поспорит.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия»» весело и красиво отмечают Международный женский день, ведь большинство преподавательского и студенческого состава вуза – это женщины.

Многочисленные поздравления, пожелания добра и любви, цветы и подарки – таким стал этот день для Юракадемии.

В стенах вуза состоялся прекрасный праздничный концерт, по окончании которого никто не хотел расходиться.

Проректор Галина Ульянова:

Очень приятно, что в преддверии 8 Марта весь женский коллектив университета получил поздравления и подарки. Руководство вуза никогда не оставляет без внимания своих женщин, и не только в этот день. Конечно, нам приятно внимание со стороны мужской половины. А организованный концерт – пример тому, что наши студенты проявляют свои таланты и умения не только в хорошей качественной подготовке, участии в научных мероприятиях. Они радуют нас своими художественными выступлениями и дарят нам праздничное настроение. Мы сегодня загружены всякого рода проблемами – социальными, экономическими, бытовыми. А этот праздник напоминает нам, как важно, при всей нашей занятости, оставаться нежной, мягкой, а мужчинам – как нам нужно их внимание, чуткость и забота. Есть такие дни, когда мужчины могут почувствовать себя более сильными и внимательными, а женщины – более хрупкими и нежными.

Очень приятно, что в нашем университете есть возможность получить массу положительных эмоций в разные дни. Даже сегодня вот идя на работу, зима затянулась, все ждут весну, а тут такой прекрасный концерт. Когда приходишь, и тебе дарят такое прекрасное настроение, когда такие хорошие номера самодеятельные, когда много улыбающихся лиц, наверное, это здорово — говорит Татьяна Кузнецова, декан факультета журналистики Одесской Юракадемии.

От имени женщин скажу, что однозначно этот праздник нужен, его нужно было отстаивать. Я, например, очень рада, что его отстояли, потому что это праздник и женщин, и весны, и радости и массы позитивных эмоций не только для женщин, но и всех, всех, всех. — поделилась Ирина Гловюк, заведующая кафедрой уголовного права и процесса Одесской Юракадемии.

Преподавателям вуза хорошо памятно, как год назад президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов выступил с категорическим протестом против упразднения этого дня, а также 1 и 9 Мая из нашего календаря. Тогда общегородскую акцию «Мы защитим Ваш праздник», которая прошла по инициативе народного депутата Украины, поддержали все горожане, молодежные и ветеранские организации. И Украинский институт национальной памяти под давлением общественности и политических сил вынужден был ретироваться.

Ярко и весело праздновали этот день и в самом молодом и прогрессивном вузе Одессы – Международном государственном университете.

Заместитель директора Института права, экономики и международных отношений МГУ Яна Тыцкая была не чужда лирики:

Несмотря на пасмурную снежную погоду, в МГУ сегодня расцвела весна. В этом заслуга нашего президента. Мы благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он сохранил для нас этот праздник. Мне хотелось бы пожелать всем женщинам нашего города, нашей страны всего самого прекрасного. Так было и пусть так будет – пусть мужчины совершают ради нас, женщин, подвиги и делают нашу жизнь ярче и радостней.

Здесь тоже состоялся праздничный концерт, организованный силами талантливых студентов и преподавателей.

В нашем университете большой женский коллектив. Сергей Васильевич Кивалов всегда находит возможность сказать нам теплые слова поддержки и внимания, и не только в праздники, – сказала заведующая кафедрой кино и телевидения МГУ Татьяна Уварова. – Но я не открою секрета, признавшись, что женщине никогда не наскучит получать комплименты, цветы и подарки.

В этот день каждая сотрудница вуза тоже получила подарок – изысканные гиацинты в горшочке, которые долго будут радовать своей красотой и ароматом.

Всех студенток, преподавателей, сотрудниц МГУ и Юракадемии поздравили также студенческие советы вузов. В рамках акции студенты встречали с поздравлениями девушек и женщин в коридорах университетов, заходили в аудитории и кабинеты. Помимо теплых слов представительницам прекрасной половины вручили поздравительные открытки от президента вузов.

Мы получили в подарок прекрасные цветы и праздничную открытку, в которой теплые искренние слова поздравления от нашего президента Сергея Кивалова. Мы благодарны Сергею Васильевичу за его отношение к нам и к нашему дню. Не поверите, но он нас всех знает по имени-отчеству,– призналась заведующая кафедрой перевода и языкознания МГУ Людмила Таланова. – Это особенный праздник, который наполняет воздух ароматом весенних цветов, сиянием счастливых улыбок. В нашей жизни столько проблем, что мы иногда не находим времени остановиться и сказать: «Ты прекрасна!», «Я тебя люблю!», «Это замечательно, что ты есть в моей жизни!». И как хорошо, что в нашей жизни есть день, когда можно сделать паузу и сказать эти нужные слова – своей любимой женщине, маме, дочке, бабушке и всем женщинам Одессы.

Удивительно, но в эти дни, кажется, все женщины Одессы стали миловидней и краше. Хотя, куда уж краше.

Этот праздник, на мой взгляд, один из лучших. В этот день каждая девушка и женщина понимает свою ценность и значимость. И это так. Мы – и дочери, мы и матери, специалисты и ученые, юристы и политики, врачи и учителя. И при этом мы женщины, хрупкие, нежные, любящие. Я хочу пожелать всем нашим женщинам достатка, заботы, внимания и любви. — поздравила всех директор Экономико-правового колледжа МГУ Татьяна Осадчук.

И с ее словами не поспоришь. С праздником вас, дорогие наши женщины!