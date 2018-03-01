Сергей Кивалов поздравил женщин с праздником 8 марта

Дорогие женщины! Вы – истинное воплощение нежности и любви, красоты и чуткости, искренности и оптимизма! Нас покоряет Ваша мудрость и терпение! Мы восхищаемся Вашим умением всегда потрясающе выглядеть и добиваться больших успехов!

Мы защитили Ваш прекрасный праздник – Восьмое марта! Ведь это наш главный долг – заботиться и оберегать Вас.

Для нас самая лучшая в мире награда – это Ваша солнечная улыбка! Вы – наш стимул к новым победам, наша сила и поддержка! Женщина дарит нам жизнь, радость отцовства и тепло семейного очага! Вы согреваете нас своей безграничной любовью! Рядом с Вами мы готовы совершать грандиозные поступки!

В Международный женский день я хочу от всей души пожелать, чтобы в Ваших семьях всегда царил мир, уют и благополучие, чтобы Ваши родные и близкие всегда были здоровы, а работа приносила только положительные эмоции! Пусть, независимо от погоды за окном, в Вашей душе всегда будет весна, радость и гармония! С праздником! – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.