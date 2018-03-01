 
Информация к новости
  • Просмотров: 254
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Сергей Кивалов поздравил женщин с праздником 8 марта

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов поздравил женщин с праздником 8 марта

Дорогие женщины! Вы – истинное воплощение нежности и любви, красоты и чуткости, искренности и оптимизма! Нас покоряет Ваша мудрость и терпение! Мы восхищаемся Вашим умением всегда потрясающе выглядеть и добиваться больших успехов!
Мы защитили Ваш прекрасный праздник – Восьмое марта! Ведь это наш главный долг – заботиться и оберегать Вас.
Для нас самая лучшая в мире награда – это Ваша солнечная улыбка! Вы – наш стимул к новым победам, наша сила и поддержка! Женщина дарит нам жизнь, радость отцовства и тепло семейного очага! Вы согреваете нас своей безграничной любовью! Рядом с Вами мы готовы совершать грандиозные поступки!
В Международный женский день я хочу от всей души пожелать, чтобы в Ваших семьях всегда царил мир, уют и благополучие, чтобы Ваши родные и близкие всегда были здоровы, а работа приносила только положительные эмоции! Пусть, независимо от погоды за окном, в Вашей душе всегда будет весна, радость и гармония! С праздником!
– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 