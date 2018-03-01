Работы по спасению Куяльницкого лимана продолжаются

Как сообщает пресс-служба Одесского облсовета, мероприятия по спасению экосистемы Куяльницкого лимана продолжаются. В рамках Региональной программы сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне лимана на 2012—2018 годы на эти цели выделят еще 5,7 миллиона гривен.

Как рассказал председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский, эксперты надеются на полное восстановление уникального природного объекта:

«Куяльницкий лиман — важная составляющая в экосистеме водно-болотных угодий Одесской области. От его полноценного восстановления зависит сохранение многих видов птиц, рыб и других уникальных представителей флоры и фауны нашего региона. Поэтому в этом году меры по спасению уникального природной среды будут продолжены», — заявил Анатолий Урбанский.

В частности, в 2018 году для проведения научно-исследовательских работ по гидрологическому, гидрохимическому, гидробиологическому и медикобиологическому исследованию состояния Куяльницкого лимана и морской воды Одесского залива из областного бюджета планируется выделить 4,4 млн грн.

Также 1 млн. 300 тыс. грн. должно быть выделено на мероприятия по оптимизации водного баланса и гидроэкологического нагрузки бассейна реки Большой Куяльник, которая насыщает лиман водой.

Департаментом экологии и природных ресурсов облгосадминистрации уже объявлен тендер на проведение научно-исследовательских работ по обследованию русла реки Большой Куяльник.

Кроме этого, по результатам заседания научно-технического совета при Одесской облгосадминистрации, которое состоялось осенью прошлого года, было решено продолжить поступления морской воды в лиман через специальную гидротехническое сооружение. Следует заметить, что в течение одного сезона к лиману попадает около 10 млн. кубов морской воды. Благодаря этому уровень воды в Куяльницком лимане стал самым высоким за последние 10 лет.

Большое внимание проблеме бедственного положения уникальной рекреационной зоны Куяльницкого лимана уделял и уделяет народный депутат Украины Сергей Кивалов. Он твердо убежден – единственным выходом из положения является придание самому Куяльницкому лиману и окружающей его территории курорта государственного значения.

Именно об этом шла речь в депутатском запросе Сергея Кивалова, направленном в январе 2016 года премьер-министру Украины.

В апреле 2017 года на заседании ВРУ был оглашен очередной депутатский запрос Сергея Кивалова относительно природного комплекса Куяльник. Данный запрос был направлен на рассмотрение премьер-министру Украины.

Мне могут сказать, что это не мой избирательный округ. Однако, я убежден, что если есть серьезные проблемы в Одессе, в Одесской области, то моя непосредственная задача - решать эти проблемы. Я приложу максимум усилий, чтобы объединить всех депутатов от разных политических сил, представляющих Одессу в Верховной Раде, чтобы спасти лиман. Эта проблема должна волновать не только одесситов, но и все население Украины,

— отмечает Сергей Кивалов.

На депутатский запрос поступила реакция Министерства экономического развития и торговли Украины. Осенью 2017 года обращение народного депутата о судьбе курорта Куяльник было также передано в Одесскую областную госадминистрацию.

Глава Одесской облгосадминистрации направил в адрес народного депутата Сергея Кивалова положительный ответ, в котором рассматриваются возможности поддержки проекта Сергея Кивалова.

В частности, в письме говорится, что специалистами проведена актуализация разработанной в 2014 году «Дорожной карты», включающая в себя пакет документов, показывающих поэтапные шаги, которые необходимо сделать различным специалистам в ближайшее время для достижения цели.

После завершения работы профильные ведомства смогут подготовить предложения о внесении изменений в Программу о перечислении объектов и объемах финансирования для них в 2018 году для подготовки и подачи запроса об объявление природной территории «Куяльник» курортом государственного значения.

Это важный шаг для продвижения идеи, важность и ценность которой понимают все те, кто беспокоится о процветании страны и одесского края. Положительный ответ губернатора дает уверенность в том, что судьба природного комплекса «Куяльник» будет в конце концов решена в ближайшее время.