Президент ELFA Жозеф Марсер впервые посетил Украину

Президент Европейской ассоциации юридических факультетов–ELFA (European Law Faculties Association) Жозеф Марсер оценил высокий уровень знаний одесских студентов.

Этот первый приезд лидера ELFA не только в Одессу, но и в Украину не случаен: год назад факультет международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА») стал полноправным членом Ассоциации юридических факультетов Европы. Визит профессора Марсера состоялся по инициативе президента НУ «ОЮА», академика Сергея Кивалова, который уделяет большое внимание международному обмену с другими университетами мира. Этот процесс настолько активизирован, что ныне Национальный университет «Одесская юридическая академия» является лидером в Украине по развитию международного сотрудничества с европейскими университетами. И это добрый знак.

Данное лидерство демонстрирует высокий уровень восприятия нашего университета в глазах европейских вузов. В контексте выполнения Соглашений об Ассоциации с Европейским союзом это, безусловно, является очень важным, поскольку мы интегрируемся в единое образовательное пространство с Европой, – отметил декан факультета международно-правовых отношений НУ «ОЮА» Андрей Неугодников. – Нам приятно, что ни один вуз Украины не может похвастать приемом у себя такого гостя. В ELFA входят ведущие юридические факультеты вузов Европы. Членство в этой Ассоциации открывает перед нашими студентами новые определенные возможности. Напомню, что в нашем вузе стали уже доброй традицией дебаты и слушания лекций европейских профессоров, студенческие обмены. Только прошлым летом наши студенты прошли обучение в Кракове (Польша) и Брно (Чехия).

Профессор Жозеф Марсер, осмотрев вуз, первым делом захотел встретиться с одесскими студентами. В ходе общения будущие юристы немало удивили его своим высоким уровнем иностранных языков и качеством вопросов.

Меня впечатлила встреча со студентами Одесской юридической академии. Были очень интересные дискуссионные вопросы. Причем, студенты говорили и задавали их не только на английском языке. Они показали знания хорошего французского и итальянского языков. Я хочу выразить искреннюю благодарность Сергею Васильевичу Кивалову за радушный прием. Президент вуза показал себя открытым к межуниверситетскому сотрудничеству, которое очень важно в современном мире. — подчеркнул господин Жозеф Марсер.

Под впечатлением от встречи были и сами студенты факультета международно-правовых отношений НУ «ОЮА».

Вот что рассказала студентка первого курса Анна Лунгу:

Могла ли я мечтать, поступая в университет, что буду общаться с ведущими преподавателями европейских вузов, задавать им волнующие меня вопросы! Ведь они довольно откровенно обсуждают с нами тонкости юридической карьеры. Эти беседы расширяют наше мировоззрение и правовое развитие. Такие контакты и общение дают нам преимущество перед другими вузами не только Одессы, но и всей Украины.

Это мнение поддерживает и студент первого курса Евгений Малярчук:

Я рад, что мой родной вуз предоставляет широкие возможности общения с зарубежными лекторами. К нам регулярно приезжают профессора Америки и Великобритании, Испании и Франции. На основе своего опыта они открывают для нас существующие реалии. Мы обсуждаем тенденции развития ХХI века, что расширяет наше мировоззрение, которое очень необходимо нам в будущей профессиональной и научной жизни.

А студенку третьего курса факультета МПО Екатерину Мищенко интересовали перспективы правовой сферы в будущем:

Я получила ответ, который заставил меня задуматься еще больше над тем, какую сферу я для себя выберу в своей карьере. По словам профессора, сейчас в Европейском союзе активно развиваются три направления в сфере права. Экологическое право призвано снизить выброс вредных веществ в атмосферу и мусора в водоемы. Также очень востребованы сейчас ментальное право и IT-право. Теперь мне предстоит выбрать, в каком направлении двигаться и применять свои знания в Украине.

После встречи со студентами состоялась беседа европейского гостя с преподавателями Одесской юракадемии. В ходе разговора профессор Жозеф Марсер поделился своим опытом преподавания в юридических вузах Европы и с интересом выслушал одесских коллег.

По признанию президента ELFA, обучение в Национальном университете «Одесская юридическая академия» соответствует всем стандартам, которые на сегодняшний день установлены в развитых университетах Европы.

По итогам визита профессора Жозефа Марсера, теперь готовится комплексная программа, которая включит в себя создание летних образовательных курсов по обмену студентами. Ожидается, что в ближайшее время эти курсы будут запущены. С этой целью будет выработана специальная аппликационная процедура, согласно которой студенты, пожелавшие участвовать в работе летних школ и других программ, будут подавать свои заявления.

Профессор Жозеф Марсер также был приятно впечатлен современной материально-технической базой вуза. Во время экскурсии он посетил Музей редкой книги, Музей оружия, пневматический и огнестрельный тир.