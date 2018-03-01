Лед тронулся: военным пенсионерам и пенсионерам МВД повысят пенсии

Чего мы вправе ждать от государства? Того, чего сами добиться не можем. Прежде всего — поддержки в старости, которая наступит для всех. Получаем ли то чего ждем? По телеканалам назойливо рекламируется образ «пенсионера-спортсмена», или «пенсионера-семьянина», центра притяжения всех своих близких. Однако на деле, пожилого человека зачастую, подстерегает одиночество, болезни и ворох неразрешимых проблем, когда единственной опорой остается скудная государственная пенсия.

Что остается? Надеяться, прежде всего, на себя или рассчитывать на поддержку детей и внуков? Или умирать на рабочем месте? Государственной поддержки на достойную старость становится все меньше.

Всю прошедшую зиму митинговали те, кто хотел выходить на акции протеста меньше всего: военные пенсионеры и пенсионеры - сотрудники правоохранительных органов. Дело в том, что размер их пенсий не менялся уже последние 6 лет – с 2012 года. За последние 4 года цены взлетели более, чем втрое!

В последних числах февраля Кабинет Министров, как говорится, с колес, принял постановление, которое должно повысить пенсии бывшим силовикам. Этому предшествовала целая череда народных возмущений, сбор подписей, обращения в суды и к народным депутатам.

Первый сигнал власть имущим о том, что стоило бы обратить внимание на размер пенсий военных пенсионеров, был дан в середине декабря прошлого года. Пенсионеры силовики вышли на массовую акцию протеста у облгосадминистрации, требуя от ее главы и председателя областного совета обратиться к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Во второй раз пенсионеры митинговали месяц спустя. Выйти под главное админ здание региона, в январский холод, пожилых людей вынудило тотальное безденежье, на которое их обрекло бездействие правительства.

«Начиная с 2012 года пересчет пенсий не проводился, и платежеспособность наших пенсий снизилась в среднем в 4-5 раз. А на фоне проведения пенсионной реформы мы, как наиболее организованная ветеранская организация – я имею ввиду силовики, МВД, военные – мы решили напомнить о себе. Поэтому прошли два митинга – один в декабре, другой – в январе»,

- подчеркнул глава городской организации ветеранов, Вячеслав Добровольский.

Кроме того, пенсионеры-силовики обратились ко всем народным депутатам-представителям Одесского региона, однако с просьбой о содействии в перерасчете пенсий – откликнулся только Сергей Кивалов. Народный депутат Украины направил несколько депутатских обращений и огласил с трибуны Веховной Рады депутатский запрос на имя премьер-министра Украины с требованием провести индексацию пенсий согласно действующего законодательства. По поручению Сергея Кивалова при Юридической клинике была создана рабочая группа по этому вопросу, куда вошли ведущие юристы-практики и учёные по теме социального обеспечения. Были проведены юридические консультации и подготовлены необходимые документы для помощи ветеранам-силовикам, а также предложены поправки к разрабатываемому законопроекту. И лёд тронулся. В конце февраля на очередном заседании Кабинет Министров принял постановление о пересчете пенсий военным пенсионерам и пенсионерам правоохранительных органов.

«На заседании Кабмина было принято решение о повышении пенсий военнослужащим! Понятно, что от решения до конкретной, полученной людьми пенсии – далеко. Но первый шаг правительством сделан. И отступить мы не позволим. Как видим, эта власть, без накала общественности и вмешательства депутатов, выполняет свои прямые функции не охотно. Недопустимо со стороны государства экономить на бывших военнослужащих, людях, которые десятками лет защищали нашу Родину. В конце прошлого года ко мне обратились мои избиратели, обеспокоенные этой проблемой и просьбой о помощи. Я обратился к премьер-министру с требованием устранить социальную дискриминацию и пересчитать пенсии военнослужащим и пенсионерам органов внутренних дел с 1 января 2018 года. В обращении было указано, что перерасчет пенсий военным пенсионерам должен быть осуществлен с учетом зарплаты, звания, выслуги лет, особенности прохождения службы, секретность и т.д. Очень рад, что нам удалось восстановить достойное и справедливое отношение к людям, которые добросовестно выполняли свой долг и добиться перерасчета пенсий военнослужащим» , - отметил Народный депутат Украины Сергей Кивалов.

По мнению политика, существенный вклад в решение проблемы внесло решение Верховного Суда от 15 февраля по иску бывших служащих МВД к Пенсионному фонду. В нем было признано их право на пересчет пенсий. Это дело относится к категории образцовых дел, согласно новой редакции Кодекса административного судопроизводства Украины.

Также Сергей Кивалов, по праву признанный одним из лучших и наиболее влиятельных юристов в стране, пояснил, что значит «образцовое дело». Если в производстве одного или нескольких судов находится несколько похожих дел, суд может обратиться в Верховный суд для получения, так называемого, образцового решения, которым впоследствии будут руководствоваться все нижестоящие судебные инстанции.

Также парламентарий сообщил, что согласно решению Европейского суда по делу «Кечко против Украины», органы государственной власти не могут ссылаться на отсутствие денег как на причину невыполнения своих обязательств. Так что выплачиваться «обновленные» пенсии бывшим военным и пенсионерам МВД точно будут.

«Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 февраля 2018 года о перерасчете пенсий лицам, уволенным с воинской службы и некоторым другим лицам номер 103, производится перерасчет и повышение пенсий – бывшим военнослужащим и пенсионерам органов внутренних дел»,

- отметила профессор, доктор юридических наук Галина Чанышева

В постановлении указаны и конкретные цифры. Основные выплаты начнутся уже с 1 апреля. Пенсии будут перечислены с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель.

Повышенное будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года средний рост составит 1,5 тыс. грн. С 1 января следующего года к этой сумме прибавится еще 750 грн. С 1 января 2020-го - еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии с нынешнего среднего значения увеличатся примерно вдвое.

«Вот это постановление до некоторой степени нас устраивает. Но за этим постановлением идет проект закона «О пенсионном обеспечении в силовых структурах». Наша пенсионная реформа, одним словом. И мы уже с оперативных источников знаем, что нас хотят там вообще ущемить», - глава областной организации ветеранов МВД, Анатолий Киршта

«Мы понимаем, что это постановление компромиссное. Потому что есть законопроект, который должен быть принят уже. Но происходит долгая процедура согласования. В настоящее время он находится в Совете национальной безопасности и обороны. А по этому законопроекту предусматривается повышение пенсий на 77%»,- отметила профессор, доктор юридических наук Галина Чанышева.

Теперь задача парламентариев – в том числе и одесских – способствовать принятию действительно эффективного закона о военных пенсиях. Ведь, как показывает опыт последних лет – на фоне постоянного увеличения выплат бывшим судьям, прокурорам и людям, приближённым к верхушке власти, на бывших военных и милиционерах, как впрочем, и на большинстве пожилых людей в Украине попросту экономят.

«Сергей Васильевич Кивалов в своем обращении нас поддержал. И я думаю, что и при написании закона о пенсионном обеспечении военных пенсионеров он окажет нам поддержку снова, как обещал. Мы надеемся, что все наши пожелания будут учтены при разработке нового закона. Очень надеемся на содействие Сергея Васильевича этом вопросе», - подчеркнул глава городской организации ветеранов, Вячеслав Добровольский.

В ближайшее время акции протеста военных пенсионеров и ветеранов МВД могут продолжиться. Во всяком случае, они уже заявили о возможной блокаде автодорог и аэропортов. И произойдет это в том, случае, если под видом принятия нового пенсионного закона власть попытается снова снизить выплаты людям, отдавшим годы жизни, а зачастую и здоровье, служению Родине.