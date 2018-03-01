Спецпредставитель Госдепа США считает, что Украина не готова к членству в НАТО

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины, посол Курт Волкер заявил, что ни Украина, ни Грузия не готовы к членству в НАТО.

Об этом Волкер сказал в Брюсселе, отвечая на вопрос УНИАН, что было ошибкой: не предоставить План действий по членству (ПДЧ) или предоставить нечёткую перспективу членства.

При этом американский дипломат убеждён, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО ещё на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. «Вы не должны забывать контекст, в котором было сделано это решение. США выступали за предоставление ПДЧ для Украины и Грузии, что было правильно, и что должно было быть сделано, потому что ПДЧ не является гарантией членства. Это — инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надёжным кандидатом позже», — пояснил Волкер.

Волкер указал, что ни в то время, ни сейчас ни Украина, ни Грузия не готовы к членству в альянсе. «Нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много ещё остаётся сделать. ПДЧ был разработан как инструмент», — подчеркнул он.

Он также отметил, что в 2008 году были союзники, которые не хотели давать ПДЧ, потому что они думали, что это «создаст автоматизм в направлении к членству». «Они не хотели создавать автоматизм относительно членства из–за России», — уточнил Волкер.

Напомним, 10 марта в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу президент Петр Порошенко просит предоставить Украине План действий по членству – ПДЧ – в Северноатлантическом альянсе.

Напомним, что согласно результатам проведённого группой «Рейтинг» с 12 по 28 декабря 2017 год соцопроса, Одесский регион оказался на первом месте по числу противников вступления Украины в НАТО: 59% респондентов сказали бы такому выбору страны «нет».