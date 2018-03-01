Оглупление нации на марше: с 1 сентября в ряде украинских школ уже не будет преподаваться физика, биология, химия и астрономия

Интегрированный курс «Природные науки», призванный заменить химию, физику, биологию, географию и другие предметы естественно-научного цикла, начнут преподавать в ряде украинских школ уже с 1 сентября 2018 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования.

Внедрять новый предмет (и, соответственно, ликвидировать прежние) начнут постепенно: в настоящее время чиновники от украинского образования ищут школы, готовые поучаствовать в пилотном проекте по его внедрению. Они могут на выбор воспользоваться любой из четырёх разработанных учебных программ, для чего нужно обратиться в местный орган управления образованием.

Попробовать себя в преподавании нового предмета смогут обычные учителя естественно-научной направленности (т. е. те, кто раньше преподавал ту же физику или биологию) без дополнительной переподготовки.

В будущем же отказаться от изучения естественно-научных предметов планируют во всех школах, кроме специализированных. В Минобразования считают, что углублённые знания этих дисциплин среднестатистическому школьнику ни к чему, а общий предмет «Природные науки» позволит школьникам «сформировать целостное представление о мире».